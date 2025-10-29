Pääkirjoitus: Positiivisia signaaleja – peliyhtiöt lähentyneet toisiaan keväästä

Veikkauksen ja ATG:n välit viilenivät, kun selvisi, että niistä tulee rahapelaamisen lisenssimarkkinassa kilpailijoita. Keväällä ruotsalaisten pelaaminen Suomen raveihin lakkasi, ja suomalaisten pelaamista Ruotsiin rajoitettiin keskiviikko- ja perjantaipäivien suhteen. Pitkään näytti, että peli Ruotsiin saattaa loppua kokonaan, mutta se pelko osoittautui lopulta aiheettomaksi..Uudelleen Ruotsiin pelaavat huolestuivat, kun Ruotsin pääpeli V75 päätettiin muuttaa viime lauantaista lähtien V85:ksi. Sopimus uuden pelin tarjoamisesta jäi viime tippaan, mutta loppu oli onnellinen. Sopimus allekirjoitettiin torstaina kaksi päivää ennen ensi-iltaa. Kaiken lisäksi osalliseksi jackpot-kierroksen suurista seteleistä pääsi kymmenen suomalaista pelaajaa tai pelaajaporukkaa..Yhteisen sävelen löytymisen lisäksi tiedottaminen asiasta sisälsi muitakin positiivisia signaaleja..”Neuvottelemme siitä, että ruotsalaiset ATG:n asiakkaat pelaisivat myös Veikkauksen isännöimiin Suomen ravien yhteispooleihin”, Veikkauksen Toto-pelien tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna mainitsi..”On hyvä, että neuvottelut ovat käynnissä. Suomalaiset ravikilpailut ovat tärkeä mauste monille ruotsalaisille pelaajille ja vahvistavat ajan myötä Suomen ja Ruotsin raviurheilun välistä yhteistyötä. Tämä lisää Suomen Hippoksen tuloja ja nostaa pitkällä aikavälillä suomalaisen raviurheilun asemaa kaikkialla Pohjoismaissa”, lisenssimarkkinassa vuonna 2027 aloittavan Hippos ATG:n toimitusjohtaja Mikael Bäcke komppasi..Vuoteen 2027 asti hevospelit ovat erikoisessa tilanteessa. Hevosalan rahoitus ei riipu lyhyellä tähtäimellä siitä, miten paljon hevospelejä pelataan. Mahdolliset tuotonmenetykset Veikkauksen ja ATG:n yhteistyön tökkiessä kohdistuvat vain peliyhtiöihin itseensä, ja niidenkin katseet ovat jo tulevassa lisenssimarkkinassa. Jos peli Suomen ja Ruotsin välillä ei pyöri, eniten kärsii suomalainen hevospelaaja..Mikä lisenssimarkkinassa hevospelaajan näkökulmasta muuttuu, siihen vastaa kansainvälisestikin arvostettu rahapelialan konsultti Jari Vähänen tämän viikon Hevosurheilun sivuilla 16–17..Ruotsin uusi Toto85-peli avautui suomalaisille pelattavaksi.Yhteisymmärrys Veikkauksen ja ATG:n välille löytyi – näin Hippos ATG:stä kommentoidaan