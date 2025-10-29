ATG ja Veikkaus kättely
Veikkaus ja ATG löivät kättä Toto85-pelin tarjoamisesta suomalaisille,Kuvituskuva: Veikkaus
Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Positiivisia signaaleja – peliyhtiöt lähentyneet toisiaan keväästä

Toto85-pelin tarjoamisesta suomalaisille löytyi sopu, ja Veikkaus ja ATG neuvottelevat myös Suomen poolien avaamisesta ruotsalaispelaajille.
Julkaistu
