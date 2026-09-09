Pääkirjoitus: Puheista teoksi

Suomalaisen ravihevoskasvatuksen tärkein myyntitapahtuma, vuosittainen varsahuutokauppa, on takanapäin. Tänä vuonna tapahtuma siirtyi Ypäjältä Lahden raviradalle.

Yleisö löysi paikalle runsaslukuisena, mutta varsojen hinnoissa se ei valitettavasti näkynyt. Ne noudattivat viime vuosien trendiä: muutama kallis, paljon sisäänhuutoja, ja iso joukko alle tekokustannusten myytyjä varsoja. Suomalainen hevoskasvatus on pinteessä, josta ei tunnu löytyvän ulospääsyä.

Juhlapuheissa ja työryhmissä kehutaan kasvatuksen tärkeyttä ja painotetaan, että kasvatuksen ja omistajuuden vahvistamiseksi pitää tehdä kaikki mahdollinen. Huutokaupasta olisi helppo aloittaa.

Jo silloin, kun huutokauppa oli Ypäjällä, ehdoteltiin vuosia, että lauantairavit ajettaisiin Forssassa samana viikonloppuna. Silti edelleen huutokaupan kanssa päällekkäin ajetaan ravit ja päivää myöhemmin jopa viikon pääravit toisella puolella Suomea. Monen alan aktiivin kynnys lähteä ostamaan varsaa nousee merkittävästi. Pitämällä yksi raviton päivä ja järjestämällä seuraavan päivän 75-ravit huutokauppapaikkakunnalla kynnys laskisi. Voisi syntyä ravihevoskasvatuksen superviikonloppu, joka tukisi kasvatusta, omistamista, hevoskauppaa ja koko alaa. Siis juuri sitä, mistä päättäjät juhlapuheissaan mielellään puhuvat.

Takavuosina varsahuutokauppaa buustasi Raviliiga. Kolme ensimmäistä kautta emännöinyt Erja Mattila näki vastikään merkkipäivähaastattelussaan (HU 26.8.), että liigalle olisi edelleen tilausta. Olisiko SHKL varsahuutokaupan taustayhteisönä oikea taho hallinnoimaan seuraavan, parannellun Raviliigan?

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