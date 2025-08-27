Pääkirjoitus: Ravientusiastin juhlaviikot

Ikäluokkakilpailu-viikot ovat käsillä. Näiden kilpailuiden hienous perustuu siihen, että kukin hevonen pääsee yrittämään ikäluokan kruunun tavoittelua tasan kerran. Juuri tuona päivänä aivan kaiken on osuttava nappiin, välillä tuntuu, että tähtien asennonkin. Jotain esimerkiksi Derbyn voittamisen vaikeudesta kertoo se, että Romanov Comery toi lauantaina Tapio Mäki-Tulokkaalle hänen ensimmäisen Derby-voittonsa, vaikka Mäki-Tulokas on jo vuosia roikkunut valmentajatilaston kärkipäässä.Nyt kun lämminveristen nelivuotisikäluokan paremmuus on pistetty järjestykseen, on kotimaisen rodun vuoro. Ensi lauantaina Killerillä mitellään viisivuotiaitten suomenhevosten kruunusta. Ja jo seuraavana tiistaina karsitaan Tampereella vuotta nuorempien Kriteriumeihin. Valitettavasti karsintojen lähtölistoja ei tämän viikon lehteen saatu, sillä ne valmistuvat vasta tänään keskiviikkona. .Onneksi on ikäluokkakilpailut..Tänä vuonna ikäluokkakilpailujen paikka ravikalenterissa on hiukan erilainen kuin mihin on totuttu. Isoja muutokset eivät ole, mutta moni kilpailu tulee vastaan hiukan eri paikalla kuin aiemmin. Kriteriumien parhaat ratkotaan jo syyskuun puolessa välissä, eikä kuun lopussa. Lämminveristen kolmevuotiskilpailuista myös Kymenlaakso-ajo on hiukan totuttua aikaisemmin, kuin myös 3- ja 4-vuotiaiden Kasvattajakruunut. Se hyöty siitä ainakin on, että finaalit saadaan alta pois ennen kenkäpakon alkamista. Se tarkoittaa, että myös Kasvattajakruunun finaalit päästään ajamaan sään salliessa ja valmentajan halutessa kengittä, ilman että siihen tarvitaan viime vuoden tapaisia poikkeuslupia.Kaksivuotiaiden finaalit ajetaan edelleen myöhemmin marraskuussa, mutta niihin kenkäpakon alkaminen ei vaikuta, kun kengät on joka tapauksessa oltava jalassa.Suomen ravikesä on lyhyt. Koko pitkä talvi odotellaan kesäravikautta, jota harjoitellaan kevään kansainvälisissä Seinäjoki Racessa ja Finlandia-Ajossa. Toukokuun lopussa piipahdetaan naapurin puolella Elitloppetissa ottamassa esimakua, ja sitten kotimaan isot kesätapahtumat seuraavat toisiaan viikon–kahden välein. Kunnes vain noin kahdessa kuukaudessa kaikki on ohi, kun kesä monella tapaa päättyy Kuninkuusraveihin. Onneksi on ikäluokkakilpailut. Ilman niitä ravientusiastin syksy ja talvi olisivat nykyistäkin pidemmät.