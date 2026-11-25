Suomen Hippos tiedotti viime viikolla, ettei Suomen hallituksen vuoden 2027 talousarvioesityksen täydentävä esitys tuonut muutosta hevosalan rahoitukseen..”Syksyn budjettiriihessä hallitus lupasi arvioida hevosalan tilanteen ja rahoituksen täydentävän esityksen yhteydessä, mutta konkreettista ratkaisua ei syntynyt”, tiedotteessa kerrottiin..Se tarkoittaa, että vuoteen 2027 lähdetään kuluvan vuoden noin 32 miljoonan euron sijasta 28 miljoonan euron rahoituksella. Minimitarpeeksi hevosala oli ilmaissut 30 miljoonaa euroa..Tilanne on tukala. Rahapelaamisen lisenssimarkkinassa oma peliyhtiö Hippos ATG tuottaa tuloja hevosalan tarpeisiin, mutta markkina avautuu vasta 1.7.2027 eikä merkittäviä tuottoja ole realistista odottaa pariin ensimmäiseen toimintavuoteen. Raviratojen toimintatuet taas on jo leikattu valmiiksi lähes kestämättömälle tasolle, ja kovasti on keskusjärjestökin karsinut kulujaan..Edessä on lisää kipeitä päätöksiä, mutta ne on tehtävä niin, että raviurheilun toimintaedellytykset säilyvät..Hyvin ei mene Ruotsissakaan. ATG:n tuotto on kääntynyt laskuun, ja kun rahaa on käytetty nousun jatkumiseen tuudittautuen, edessä on nyt raju säästökuuri: 24,1 miljoonaa euroa vuodessa eli lähes Suomen hevostalouden vuosibudjetin verran..Ruotsissa 59 prosenttia säästöistä kohdistuu alan aktiiveihin, 21 prosenttia keskusjärjestön toimintaan ja 20 prosenttia raviratojen tukiin. Palkinnot palaavat vuoden 2024 korotuksia edeltäneelle tasolle, mikä tarkoittaa niihin 13 prosentin laskua. Osa palkinnoista säästyy aikaisemmin päätetyillä ravipäivien vähennyksillä..Suomessakin palkintoja nostettiin viimeksi vuonna 2024, mutta nosto kohdentui pääosin Nuorten ja Tammasarjoihin. Normilähtöjen palkinnot ovat polkeneet paikallaan jo pitkään, ja kustannusten nousu on syönyt niiden reaaliarvoa..Tulevat leikkauskohteet on löydettävä mistä tahansa muualta kuin arjen palkinnoista..Hevosalan rahoitukseen ei muutoksia – "Tulevaisuutta ei voi rakentaa jatkuvan epävarmuuden varaan".Kansanedustaja kritisoi Suomen hallitusta: ”Annettuja lupauksia ei pystytä lunastamaan”