Vermossa hallituksella on valtuuskunnalle enemmän selittämistä. Julkisuudessa on ihmetelty, miten Kuninkuusraveja voidaan esittää radalle, jolla ei ole vielä allekirjoitettua vuokrasopimusta vuodesta 2030 eteenpäin. Samaan aikaan taloudellisen kyvykkyyden ja pienten investointitarpeiden painottaminen kriteereissä viestii siitä, että toiminnan jatkumisen varmuuden tulisi olla perusedellytys.