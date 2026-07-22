Pääkirjoitus: Säiden armoilla – "Jos symbolit sääkartalla ovat pisaroita ja pilviä, houkutus jäädä kotisohvalle on suuri"

Mikkeli joutui St Michel -viikonloppuna kokemaan sen ravijärjestäjän tuskan, kun vuoden päätapahtumaan osuu sadesää. Taloudellista onnistumista ei pelasta silloin mikään. Yleisö tekee lähtöpäätökset entistä lähempänä tapahtumaa, jolloin sääennusteet kertovat jo suurella varmuudella, millainen sää tulee olemaan. Jos symbolit sääkartalla ovat pisaroita ja pilviä, houkutus jäädä kotisohvalle on suuri..Tälläkin kertaa ennusteet pitivät varsin hyvin paikkansa. Lauantaina rata kuivui rajun sadekuuron jäljiltä loppuraveihin, ja Pro komisti Suurmestaruudessa ennätyksensä uudelle sekuntiluvulle 18,7:ään. Sunnuntain tulostasoa ei pelastanut mikään. Ruotsalaisvieras Kuiper voitti St Michel -ajon mikkeliläisittäin vaatimattomalla ajalla 10,7..Mikkeli saa tilaisuuden järjestää St Michel -ajon joka vuosi, ja hyvät ja huonot vuodet tasaavat toisiaan, mutta sadesään osuessa kuninkuusraviviikonlopulle järjestäjä saa uuden mahdollisuuden vasta 10–15 vuoden päästä. Taloudellista katastrofia ei paikkaa mikään..Tulevaisuudessa riskiä tasannee perusteilla oleva Hippoksen ja raviratojen yhteinen markkinointiyhtiö. Ainakin ideointivaiheessa sille kaavailtiin roolia Kuninkuusravien järjestämisessä ja riskien tasaamisessa..* * *.Tänään valitaan Teivon Kuninkuusravien pääkilpailujen osallistujat. Kuninkuuskisaan pääsevät kaikki halukkaat, mutta kuningatarkilvan kahden viimeisen paikan suhteen päätoimikunta joutuu käyttämään harkintaa..St Michel -Tammatähti helpotti tehtävää, kun Lumi-Oosa ja Rautianna lunastivat varmat paikat. Kärkitammoista villinkortin tarvitsee mukaan päästäkseen vain Suven Sametti. Jos Lumi-Oosa ja Rautianna olisivat epäonnistuneet herkällä maililla ilman omaa syytään, villitkortit olisivat uhanneet loppua kesken..Kohti Kuninkuusraveja -rankingit ovat toimineet tähän asti valintaperusteena varsin hyvin, mutta tänä vuonna on kuultu myös kriittisiä puheenvuoroja. Kaikki halukkaat eivät ole päässeet tavoittelemaan KK-pisteitä karsintapisteiden vähyyden takia, ja joitain tammoja taas pisteiden keruu tuntuu väsyttäneen jo ennen H-hetkeä..Mahdollisia korjausliikkeitä kannattaa pohtia, ennen kuin seuraavat Kuninkuusravit ovat jo käsillä.