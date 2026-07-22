St Michel lippurivistö
Sade kiusasi tänä vuonna St Michel -raveja. Kuvituskuva: Anu Leppänen
Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Säiden armoilla – "Jos symbolit sääkartalla ovat pisaroita ja pilviä, houkutus jäädä kotisohvalle on suuri"

Seuraavaksi katseet kohdistuvat Kuninkuusraveihin. Pääkilpailujen osallistujat julkistetaan tänään.
Julkaistu
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kuninkuusravit
St Michel
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