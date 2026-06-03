Pääkirjoitus: Sinivalkoinen viikonloppu – suomalaiset onnistuivat Solvallassa leveällä rintamalla

Solvallan Elitloppet-viikonloppu jopa ylitti suomalaisodotukset. Parhaasta onnistumisesta vastasi Elitkampenin voittoon yltänyt Pro. Erkon Pokaalissa ori osoittautui sairaaksi, ja Elitkampen tuli sen jälkeen nopeasti eteen. Antti Ojanperä luotti kuitenkin hevoseen ilmoitti sen rohkeasti mukaan. Tuloksena upea voitto ja hulppea 91 600 euron palkinto. Enemmän suomenhevonen voi ansaita kerralla vain voittamalla kuninkuus- tai kuningatarkilvan kaikki kolme osamatkaa..Suosikiksi pelatulla Stallonella ei ollut paras päivänsä, ja sen oli tyytyminen viidenteen sijaan, mutta Santtu Raitala otti vahingon takaisin heti seuraavassa lähdössä Matias Salon valmentaman Popeye Tooman rattailla. Senkin ennakkoluuloton ilmoittaminen Solvallan hornankattilaan kannatti. Palkkiona 9160 euroa ja kylkiäisinä uusi keskipitkän matkan Suomen ennätys 11,7..Miika Tenhunen on lähtenyt Need’emillä tänä vuonna rohkeasti koviin kansainvälisiin lähtöihin. Riittävyytensä niihin se näytti jo Seinäjoki Racessa ja Finlandia-Ajossa, ja Sweden Cupin vakuuttava karsintavoitto oli lopullinen läpimurto kansainväliseen eliittiin. Vaikka finaalissa oli epäonnea, kilpailuja voi jatkossakin valita melko vapaasti ulkomaita myöten ja St Michel -kutsu lienee vain ajan kysymys..Myös Combat Fighter jatkoi hienoja esityksiään, mutta sen finaalipaikka Need’emin voittamassa karsinnassa kariutui huonoon arpaonneen. Hyvityksen ja lauantain voittonsa Team Ojanperä ja Santtu Raitala saivat heti seuraavassa lähdössä urheasti voittoon kiertäneellä Vänrikillä..Elitloppetissa suomalaisedustaja Fine Manners täytti paikkansa hienosti ja otteli loppusuoralle saakka tiukasti finaalipaikasta. Ennätys kirjataan nyt 09,4. Santtu Raitala voltti hopeadivisioonan finaalin halsualaislähtöisen Heikki Koskelan Makalu Docilla. Kun vielä Timo Nurmos voitti Harper Hanoverin lähdön murskatyyliin Gaining Experiencellä ja kolme muutakin lähtöä ja Veikko Haapakangas Amatöörieliitin, niin olipa hienoa olla suomalainen – jo ennen jääkiekon MM-finaalia.