Vänrikki ja Santtu Raitala Solvalla 30.5.20265
Vänrikki ja Santtu Raitala olivat Elitloppet-viikonlopun suomalaisia onnistujia.Kuva: Maisa Hyttinen
Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Sinivalkoinen viikonloppu – suomalaiset onnistuivat Solvallassa leveällä rintamalla

Suomeen lähti Elitloppet-raveista neljä voittoa, ja Ruotsissa vaikuttavat suomalaisvalmentajat onnistuivat lisäksi kuudesti.
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