Pääkirjoitus: Hienot voittajat, suuria onnistumisia voittajien takanakin

Suur-Hollola-ajo lupaa sloganissaan parasta suomalaista raviurheilua, ja sitä taas kerran nähtiin. Viikonlopun kilpailulliseksi kohokohdaksi nousi suomenhevosten pääkilpailu..Esityksistä moni oli mykistäviä. Santtu Raitala riisui Alarik Huikealla takamatkalaiset aseista tasaisen kovalla matkavauhdilla, ja kun täysi matka taittui paalulta aikaan 21,3, huippuesityksiä jatkanut tallikaveri Prokin oli aseeton. Kaksoisvoitto oli jälleen yksi sulka valmentaja Antti Ojanperän hattuun..Carun epäkiitolliseksi tehtäväksi jäi taivaltaa Alarik Huikean rinnalla, ja jaksaminen hurjassa vauhdissa kolmanneksi oli täyden kympin suoritus sekin. Paavolan Hurmos teki yhden uransa parhaista juoksuista, joka riitti neljänteen sijaan. Hirmuvauhteja liikkui vauhtiin päästyään loppukuvin laukkaan asti myös V.G. Voitto. Kuninkaan kunnossa ei ole vikaa!.Lämminveristen Suur-Hollola-ajosta tuli odotetusti Massimo Hoistin näytös. Amanda Evo oli kisan toinen suuri onnistuja. Se lähti viikonloppuun 70 000 euron voittosummalla, mutta karsintavoiton ja finaalin kakkossijan myötä tili karttui 50 000 eurolla. Uskomaton venyminen hevoselta ja täydellinen onnistuminen valmentaja Dimitri Hedmanilta ja ohjastaja Mika Forssilta, todellinen Suur-Hollolan ihme!.Muu joukko jäi kahden parhaan varjoon. Toki seuraaviksi sijoittuneet Main Stage, EL Jetpack ja Corazon Combo saivat kaikki vaativat juoksut, mutta huipulla olisi nyt tilaa nuorille..Tulevaisuuden Suur-Hollola-hevosten leveästä rintamasta erottuivat esityksillään erityisesti Nelivuotispokaalin yllätysvoittaja Make Cash ja 3-vuotiaiden tammojen Hambon väsymätön sankaritar Shackhills Hazel. Vakuuttavia voittajia olivat myös Like My Dream ja Scudetto sekä Viisivuotistähden vahvin Romanov Comery..Vaikka ennusteet eivät viikolla paljoa luvanneet, ravit päästiin viemään läpi muutamia sadekuuroja lukuun ottamatta arvoisessaan säässä. Yleisöäkin oli nykymittapuulla mukavasti, vaikka ennusteet sitä varmasti jonkin verran verottivat..”Kiittävää palautetta saatiin radasta, järjestelyistä ja ruoasta. Tällaisen tapahtuman järjestäminen vaatii aina suuren työn, mutta nyt tuntuu, että se oli sen arvoista”, Lahden Hevosystäväinseuran puheenjohtaja Kimmo Kemppi summasi viikolopun.