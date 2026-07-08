Santtu Raitala ja Antti Ojanperä suomenhevosten Suur-Hollola-ajo 2026
Santtu Raitala ja Antti Ojanperä skoolasivat Alarik Huikean Suur-Hollola-voiton kunniaksi.Kuva: Maisa Hyttinen
Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Hienot voittajat, suuria onnistumisia voittajien takanakin

Massimo Hoist ja Alarik Huikea loistivat Suur-Hollola-ajoissa.
Julkaistu
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Suur-Hollola-ajo
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