Pääkirjoitus: Suurten tunteiden Kuninkuusravit

Kuninkuusravit on tältä vuodelta ravattu. Mitään upealta V.G. Voitolta pois ottamatta, nämä karkelot tullaan tulevaisuudessa muistamaan Jockas Ritan ensimmäisestä kuningattaruudesta. Venyminen voittoon joka osamatkalla, Santtu Raitalan kyyneleet voittoseremoniassa ja tietysti kirsikkana kakun päällä Santun mummon Pirkko Kinnusen haastattelu. Yleisössä ja kotisohvillakin kostuivat silmäkulmat. Ei tällaisia tunteita koe missään muualla kuin Kuninkuusraveissa.

Raitalan tamman menoa katsellessa tietää katsovansa jotain poikkeuksellista. Jockas Ritan ura hakee jo nyt vertaistaan, ja ylisanat ovat loppuneet kauan sitten. Ilman sitä viimesyksyistä varusterikkoa kuningattaruus olisi tullut puhtaalla tikkusuoralla. Mutta ehkä yksi kuneusvirhe täydellisessä suorituksessa tekee hevosesta ja sen taustavoimista entistä lähestyttävämmän. Tai ehkä se on kehonkielestä paistava rakkaus Jockas Ritaan. Santtu Raitalasta ja Anniina Pekosesta on muutenkin helppo pitää, ja he osaavat myös haastateltavana olemisen taidon. Silti kaikessa toiminnassa näkyvä kunnioitus hienoa hevosta kohtaan on tuonut julkikuvaan lisää syvyyttä.