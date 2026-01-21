Pääkirjoitus: Sydänten valinta – vaakakupissa eivät painaneet vain urheilulliset saavutukset vaan myös tunteet

Suurin mielenkiinto Ravigaalassa kohdistui tänä vuonna Vuoden hevosen valintaan. Eikä vain siksi, että kyseessä oli ainoa kategoria, jossa valinnan teki yleisö.Ehdolla oli kolme poikkeuksellisen hienoa hevosta: suomenhevosten avoimia lähtöjä toisen vuoden putkeen suvereenisti hallinnut ravikuningas V.G. Voitto, rahasarjalaisena kautensa aloittanut ja ilman tappioita kuningattareksi kivunnut Jockas Rita sekä Euroopan huipulle ja aina Elitloppetin finaaliin saakka marssinut Massimo Hoist.Asiantuntijat seisoivat lähes yksimielisesti Massimo Hoistin takana – olihan sen saavutus Elitloppet-finaaleineen jotain, mitä Suomessa syntyneeltä lämminveriseltä ei ollut nähty sitten vuoden 2019 ja nyt Tähtien Talliin kutsutun Next Directionin.Kansa oli kuitenkin toista mieltä ja äänesti Vuoden hevoseksi Jockas Ritan. Tarina sen takana on kerrassaan maaginen. Tähtiohjastaja haluaa suosikkioriistaan oman hevosen ja ostaa sen päättäväisesti menestyskasvattajalta, jolla suvukkaalle varsalle olisi varmasti paikka omassakin tallissa. Rakentaa sen täydellistä hevosmiestaitoa ja malttia osoittaen ja kaikki karikot kiertäen lähes tappioitta 7-vuotiaaksi ja silloin ravikuningattareksi.Vaakakupissa eivät painaneet tällä kertaa vain urheilulliset saavutukset vaan myös tunteet. Jockas Rita ja Santtu Raitala ravasivat itsensä ravikansan sydämiin.Osansa teki varmasti myös rotu. Suomenhevosen paikka suomalaisten sydämissä tuntuu vuosi vuodelta vain vahvistuvan. Nyt Vuoden hevoseksi valittiin jo viidennen kerran peräkkäin suomenhevonen.Kaksi muutakin korkeinta pystiä matkasi Pihtiputaalle. Antti Ojanperä hankki toiseen peräkkäiseen ja kaikkiaan kolmanteen Vuoden valmentajan titteliinsä vaadittavat meriitit jo hyvissä ajoin vuotta. Santtu Raitalaa juhlittiin Vuoden ohjastajana jo seitsemännen kerran.Raviurheilun dominanssi on tiukasti pienessä, alle 4000 hengen keskisuomalaisessa kunnassa ja saattaa pysyä siellä vielä pitkään..Jockas Rita, Santtu Raitala, Antti Ojanperä ja moni muu Ravigaalan tähtinä – katso kaikkien palkittujen kuvat.Jockas Ritasta Vuoden hevonen – katso lista kaikista palkituista