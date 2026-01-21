Ravigaala 2025
Vuoden hevonen oli tänä vuonna ainoa kategoria, jonka äänesti yleisö.Kuva: Anu Leppänen
Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Sydänten valinta – vaakakupissa eivät painaneet vain urheilulliset saavutukset vaan myös tunteet

Vuoden hevoseksi oli ehdolla kolme poikkeuksellisen hienoa hevosta. Valinta kohdistui ravikuningatar Jockas Ritaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Ravigaala

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi