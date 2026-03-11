Pääkirjoitus: Turbulenssia Teivossakin – Jari Kinnunen antoi tyytymättömyydelle kasvot

Teivosta on jo pidemmän aikaa kuulunut tietoja ratavalmentajien tyytymättömyydestä radan johtoa kohtaan. Viime viikolla Jari Kinnunen antoi tyytymättömyydelle kasvot ja avautui Hevosurheilulle muistakin ongelmista kuin vuokrasopimusten varoituksetta aikaistetusta irtisanomisesta, muun muassa laskutuksessa ja tiedottamisessa..”Oli mulle helpotus, kun sai päätöksen tehtyä. Loppuu leikki, ei jaksa vääntää”, hän kommentoi oman tallinsa irtisanomista, jonka teki vähän ennen rataa..Tyytymättömyys kuuluu monen valmentajan suulla alkaneen jo Elina Hirvosen (Forssan kanssa) jaetun toimitusjohtajuuden aikana ja vain kasvaneen Kaisa-Leena Ahlrothin kaudella..Tuntuu vaikealta ymmärtää, miksi yhteistyö tökkii. Ratavalmentajat ovat tärkeä voimavara ravikilpailuja pienenevällä hevosmäärällä järjestettäessä. Jokaisella ratavalmentajalla on asiakkaina ja kumppaneina suuri joukko radan potentiaalista yleisöä ja jopa potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Pyllistys valmentajaa kohtaa on pyllistys heille kaikille..Ja vaikka tallivuokrat eivät varmaan ole kaikkien kulujen jälkeen radalle kovin merkittävä tuloerä, tuloa se kuitenkin on. Teivossa olisi hyvinkin voinut ajatella, että elinkaarensa päässä olevia talleja olisi kannattanut rahastaa viimeiseen asti. Valmennustoiminnan tiedettiin päättyvän joka tapauksessa viimeistään vuodenvaihteessa..Valmentajien ja radan johdon kommentit eroavat toisistaan. Toimitusjohtaja sanoi Hevosurheilulle palavereja valmentajien kanssa pidetyn säännöllisesti, valmentajat kiistävät tämän. Puheenjohtaja kiisti Tototv:n lähetyksessä tulehtuneet välit radan ja ratavalmentajien välillä. Päivää aikaisemmin niitä oli setvitty Hippoksen asettaman selvityshenkilön johdolla..Seuraavaksi asioita setvii ratayhtiön pääomistajan Pohjois-Hämeen Hippoksen Säätiön hallitus..Lappeenrannan episodin jälkeen Teivon tilanne hämmentää..”Lappeenrannassa kenttäväki halusi vaihtaa hallituksen. Täällä tuntuu, että hallitus haluaa vaihtaa kenttäväen”, ratavalmentaja Sari Orreveteläinen tiivistää tuntonsa oheisessa uutisessa..Lisää kritiikkiä Teivoa kohtaan – "Täällä tuntuu, että hallitus haluaa vaihtaa kenttäväen"