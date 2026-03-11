Teivo palkintopöytä
Teivo viettää 50-vuotisjjuhlavuottaan.Kuva: Anu Leppänen
Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Turbulenssia Teivossakin – Jari Kinnunen antoi tyytymättömyydelle kasvot

Teivon vuokralaisten jo pitkään kytenyt tyytymättömyys radan johtamista kohtaan ryöpsähti julki tallien irtisanomisuutisoinnin yhteydessä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Teivo

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi