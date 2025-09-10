Raya De Veluwe huutokauppakehässä viime perjantaina.
Raya De Veluwe huutokauppakehässä viime perjantaina.Kuva: Anu Leppänen
Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Unelmia ostamassa – huutokaupassa tarvitaan huutajia

Varsahuutokaupasta ostetaan unelmia, mutta näillä hinnoilla kasvattajat eivät pysty jatkamaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
varsahuutokauppa

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi