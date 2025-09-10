Pääkirjoitus: Unelmia ostamassa – huutokaupassa tarvitaan huutajia

Yksi hevoskasvattajan syksyn tärkeimpiä tapahtumia, 1-vuotiaiden ravivarsojen huutokauppa, on takanapäin. Se järjestettiin tänä vuonna 28. kertaa.Kasvattajat olivat tehneet loistavaa työtä, varsat olivat kautta linjan erittäin hienon näköisiä, hyvin hoidettuja ja kehittyneitä. Tietysti joukossa on aina joku, joka ei ole optimaalisessa kasvuvaiheessa myyntiä ajatellen, mutta laihat ja lihasköyhät varsat loistivat poissaolollaan. Varsojen sukutaulujakaan ei tarvinnut hävetä. Väsyneen mantran siitä, että suomalaiset kasvattajat eivät osaisi kasvattaa hyviä varsoja, voi jo lopettaa.Pitkästä aikaa huutokaupassa nähtiin myös ilahduttavasti peräti kuuden varsan kohoavan 25 000 euroon tai yli. Niiden takana oli kuitenkin kymmeniä varsoja, joista ei tarjottu edes varsamaksun hintaa, vaikka meklari kuinka muistutteli kustannuksista..Olisiko jatkossa vara pyhittää yksi raviton päivä huutokaupalle?.Tuloksia katsellessa pistää silmään, että hintaluokkaan 10–20 tuhatta euroa myytiin poikkeuksellisen vähän varsoja, vain kuusi. Eli kärjistäen: joko varsasta maksettiin oikeasti hyvä hinta, tai ei juuri mitään. Kasvata siinä sitten myyntiin varsoja.Varsakaupoilla myydään unelmia: tulevia Derby- ja Kriterium-voittajia. Kimpoille varsaa etsivät valmentajat ja kimpanvetäjät huutavat kilpaa niitä muutamaa poikkeuksellisen myyvänsukuista ja hienoa varsaa, joiden osuudet on todennäköisesti helpointa myydä eteenpäin. Samalla moni mietityt sukulinjat omaava varsa jäi ilman kilpahuutajia. Vanha totuus huutokaupoissa nimittäin on, että yksi kiinnostunut ostaja tarvitaan kauppoihin, mutta hintaa nostamaan tarvitaan vähintään kaksi huutajaa.Nettihuutomahdollisuus oli tänä vuonna varsahuutokaupan uudistus, mutta verrattuna siihen, kuinka paljon sitä on eri suilla toivottu, jäivät tulokset vähäisiksi. Tekniikka sentään pelasi, ja toivoa sopii, että huutokaupan järjestäjä tai alustantarjoaja eivät täysin menetä uskoaan hybridihuutokauppaan. Nettihuutomahdollisuuden tarjoaminen ei ole ilmaista, joten palvelua soisi myös käytettävän.Sitäkin sopii miettiä, että kun ravipäivät vähenevät, olisiko jatkossa vara pyhittää yksi raviton päivä huutokaupalle? Lauantairavit voisi järjestää huutokaupan läheisellä radalla, mikä voisi houkuttaa tulemaan ja jäämään paikan päälle.