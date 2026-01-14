Pääkirjoitus: Uusi esittelysääntö harmittaa kilpailijoita – korjattiinko sellaista, mikä ei ole rikki?

Täydellisessä maailmassa hevoset esittäytyisivät ennen lähtöä siistissä jonossa, numerojärjestyksessä ja tasavälein.Todellisessa maailmassa tähän ei kuitenkaan päästä. Kuskeilla on omat lämmitys- ja joskus haastattelukiireensä. Hevonen täytyy hakea katoksilta, jos kyydissä istujaa ei ole turvallista vaihtaa lennossa. Joillekin meneväisille hevosille esittelyvauhdissa pidätteleminen aiheuttaa turvallisuusriskin tai vaarantaa vähintään kilpailusuorituksen. Hevosen hyvinvoinnin kannaltakin liika pitäminen voi olla haitallista.Näin on ymmärrettävää, että vuodenvaihteen tiukentunut linja esittelyistä myöhästymisiin kuumentaa ohjastajia ja valmentajia. Niistä sakotetaan 30 euroa, mikä on usein enemmän kuin lähdönuusinnasta.Viime viikon Raviparlamentissa Tuukka Varis avasi ohjastajan näkökulmasta, että ravien nykyisillä aikatauluilla ohjastajien on mahdotonta tarjota laadukasta asiakaspalvelua valmentajille ilman että esittelystä joskus myöhästyy. ”Enemmän on huono asia pelaajia ja katsojia kohtaan, että kaikki muut hommat tehdään älyttömällä kiireellä etkä pysty keskittymään omaan tekemiseen, jos pääpointti on esittelyyn ehtimisessä”, Varis kritisoi.Harri Koivunen puolestaan kertoi valmentajana kaksi esimerkkiä hevosista, joilla oli ilmennyt alku-urasta käytösongelmia, jos niitä joutui pitelemään kovasti kiinni. Pahin paikka oli esittelytilanne. Jättäytymällä esittelyssä omalta paikalta hännille niistä oli kahden vuoden työllä koulittu suhteellisen toimivat ja hyvin pärjäävät kilpahevoset. ”Pitääkö nyt vielä tehdä ongelma siitä missä ei ole ongelmaa? En ymmärrä ollenkaan”, Koivunen jyrähti.Älä korjaa sellaista, mikä ei ole rikki, vanha sananlaskukin sanoo.Raviurheilun muihin haasteisiin, kuten vaikkapa pieneneviin hevos- ja harrastajamääriin nähden satunnaisesti epäjärjestyksessä esittäytyvät hevoset ovat varsin pieni ongelma. Edes sakottamalla esittelyjä ei koskaan saada sataprosenttisesti kuntoon. Onko pelkästä yrityksestä aiheutuva mielipaha suhteessa tavoiteltavaan hyötyyn?.Raviparlamentilta täystyrmäys esittelylinjan tiukentamiselle – "Idioottimaisin sääntöuudistuksista minun aikanani"