Kaikilla raviradoilla ei ole päästy vielä samanlaisiin karsinoiden desinfiointikäytäntöihin kuin Lappeessa. Arkistokuva: Anu Leppänen

Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Valmentajan vastuu voi olla joskus kohtuuton

Hevoset matkustavat, ovat tekemisissä toisten hevosten kanssa ja viettävät raveissa aikaa katoksilla ja karsinoissa, joiden puhtautta kukaan valmentaja ei voi taata. Tahattomasti kontaminaation hevoselle voi toiminnallaan aiheuttaa myös ihminen. Silloin tuntuu kohtuuttomalta langettaa valmentajalle huomattavia sanktioita ainakaan sellaisista määrällisistä tai laadullisista löydöksistä, joilla ei voi nähdä edes teoreettista vaikutusta suorituskykyyn.