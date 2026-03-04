Pääkirjoitus: Yhteisö näytti voimansa

Lappeenrannassa on eletty kummallisia aikoja. Kohusta toiseen kulkenut ja talousvaikeuksissa tarponut ravirata sai toimitusjohtajakseen raviurheilijan taustalla ja ilman kokemusta maakuntaradan johtotehtävistä Teemu Keskitalon. Yhtäkkiä alkoi tapahtua hyviä asioita: raveille löytyi kumppaneita ja teemoja, alettiin järjestää muitakin tapahtumia ja radan talous korjaantui. Kaupungin hyvällä tuella rata sai vuosia odottamansa Kuninkuusravit, ja valtakunnallista tunnustusta tuli muun muassa valinnalla Vuoden raviradaksi 2024.Isoin muutos tapahtui kuitenkin kulisseissa. Etelä-Karjalan hevosväen keskuudessa heräsi ennennäkemätön yhteis- ja talkoohenki..Matkalla kohti Kuninkuusraveja hallituksen pitäisi pystyä tukemaan toimitusjohtajaa, ei päinvastoin..Kaiken tämän jälkeen raviyhteisölle tuli järkytyksenä, että puolitoista vuotta ennen Kuninkuusraveja nousun henkilöitymä sanottiin irti syitä kertomatta. Ja kun niitä lopulta paineen alla valotettiin, todellista syytä ei tuntunut olevan. Hallituksen yksimieliseksi kerrotun päätöksen uskottavuutta söi, kun kaksi jäsentä jätti sen seurauksena hallituksen.Osakeyhtiön hallitus ei syytä toimitusjohtajansa irtisanomiseen tarvinnutkaan, pelkkä epäluottamus riitti. Mutta samalla loppui myös raviyhteisön luottamus hallitusta kohtaan. Omistajat kutsuivat koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka irtisanoi hallituksen – tai ne jäsenet, jotka eivät ehtineet irtisanoutua kokouksessa itse. Kaikki viittaa siihen, että Teemu Keskitalo palaa toimitusjohtajaksi ja arki palaa radalla ennalleen.Aika näyttää, minkä verran vahinkoa episodi ehti aiheuttaa. Ainakin vasta valittu uusi hallitus joutuu aloittamaan viimeisen pikataipaleen kohti Kuninkuusraveja puhtaalta pöydältä ilman valmista strategiaa ja työnjakoa. Sillä matkalla hallituksen pitäisi pystyä tukemaan toimitusjohtajaa, ei päinvastoin.Monipuolista osaamista uudestakin hallituksesta varmasti löytyy, mutta löytyykö riittävästi ymmärrystä hevosurheilusta ja hevosihmisistä? Sen puutteeseen entinen hallitus kaatui..Jyrki Jauhiainen Lappeen jupakasta: ”En ymmärrä, miksi tällainen soppa piti keittää”.Lappeen yhtiökokous vaihtoi hallituksen – neuvottelut Teemu Keskitalon palaamiseksi käynnistyvät