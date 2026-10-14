Pääkirjoitus: Pohjoismaiden mestaruuden tulisi olla nimensä veroinen

Moittia ei voinut suosikki Alarik Huikeaakaan. Se joutui kiihdyttämään pitkään ennen kuin pääsi keulaan eikä saanut ottaa vauhtia pois sen jälkeenkään. Vastaamista Wertille ja norjalaiselle Åsvinn S.K:lle vaikeutti, että väliä niihin oli monta rataa.