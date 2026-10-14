Pääkirjoitus: Pohjoismaiden mestaruuden tulisi olla nimensä veroinen
Kylmäveristen Pohjoismaiden mestaruus päättyi lauantaina Turussa jälleen kerran kotivoittoon. Sitä osattiin odottaa, mutta voittaja oli pieni yllätys. PM:n kunniatauluun kirjoitettiin uutena Wertin nimi.
Moni myötäeli Wertin voitossa Jani Ruotsalaisen ja Vidgrénin veljesten mukana. Nelossija Teivon kuninkuuskilvassa oli aivan kunniakas suoritus, mutta kauden päätteeksi tuli makea revanssi PM-lähdöstä.
Moittia ei voinut suosikki Alarik Huikeaakaan. Se joutui kiihdyttämään pitkään ennen kuin pääsi keulaan eikä saanut ottaa vauhtia pois sen jälkeenkään. Vastaamista Wertille ja norjalaiselle Åsvinn S.K:lle vaikeutti, että väliä niihin oli monta rataa.
Nykymuotoisen kylmäveristen PM:n kunniataulu on mielenkiintoinen. Kymmenen ensimmäistä mestaruutta matkasi Ruotsiin ja Norjaan voittajina sellaisia superhevosia kuin Järvsöfaks, Hallsta Lotus ja Tekno Odin.
Seuraavista 11 mestaruudesta 10 on jäänyt Suomeen. Listalta löytyvät meidän superhevosistamme viimeisimpinä Parvelan Retu, Evartti ja kahdesti V.G. Voitto.
Trendiin löytyy loogisia syitä. Turun lanseeratessa nykymuotoisen PM:n vuonna 2007 avoimen sarjan kylmäverisille oli isopalkintoisia lähtöjä kovin vähän. PM:llä oli iso tilaus. Sittemmin alkukauden tarjonta laajeni Nordic Kingillä, mihin Solvalla vastasi nostamalla Elitkampenin ykköspalkinnon miljoonaan kruunuun.
Tämän päivän tilanteessa ulkomaista huippukylmäveristä ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista pitää huippukunnossa lokakuulle asti – varsinkaan, kun vastusta Suomesta löytyy. Ruotsista ja Norjasta ei Turun PM:ään ole viime vuosina ihan parhaita kylmäverisiä saapunut.
Onko parhaiden suomenhevostenkaan kautta tarpeen pitkittää 2,5 kuukautta yli Kuninkuusravien, voidaan hyvällä syyllä kysyä. Esimerkiksi ravikuningas Pron kausi päättyi tänä vuonna ennen PM:ää, eikä Turussa nähty Teivon kuninkuuskilvan kolmosta Evarttiakaan.
Ruotsin ja Norjan kilpailukalenterit asettavat totta kai omat rajoituksensa, mutta kaikkien osapuolten etu olisi, jos PM:lle löytyisi vähän aikaisempi, kaikkia Pohjolan parhaita motivoiva ajankohta.