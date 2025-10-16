Näkökulma: Ravipäivä on juhlapäivä – tai ainakin sen pitäisi olla

Miten me sitten raviurheilun harrastajina, ammattilaisina tai muina lajin seuraajina näemme oman lajimme ja ravitapahtumamme? Silloin, jos kaikista kovinkin raviurheilulle sielunsa menettänyt henkilö toteaa katsovansa ravit mieluummin kotona, on ravitapahtumassa jotain pielessä. Suomi on pitkä maa ja etäisyydet voivat olla pitkiä, mutta sekin on huolestuttavaa, jos raveissa ei käydä edes omalla lähiradalla.