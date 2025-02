Näkökulma: Raviratojen selviytymistaistelu – palveluista luopuminen on väärä tie

Selviytymistaistelussa raviradan tunnettavuus omalla alueella on asia, minkä tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Se on vuosia kestävä projekti. Valitettavasti osa radoista on jossain vaiheessa päästänyt tästä tavoitteesta irti ja toiset ovat tarttuneet imagonkohottamiseen viimeisenä oljenkortenaan.