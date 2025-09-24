Salamakypärät ratkeaa tänään Vermossa – Äänessä Väinö-Kalle Korhonen

Hei Väinö-Kalle, voitit Lappeessa Salamakypärä-lähdön ja olet kisassa Elina Leinosen jälkeen toisena ennen viimeistä osalähtöä. Millaisin tunnelmin lähdet finaalipäivään?”Hyvillä, sillä sain päätöslähtöön hyvän hevosen ajettavaksi ja hyvän lähtöpaikan. Tilanne on aika jännittävä voittotaiston osalta. Kääntyy homma itselleni tai ei, olen tyytyväinen kauteeni Salamakypärissä.”Onko Matias Salon valmentaman You To Classin kanssa suunnitteilla keulataktiikka ykkösradalta?”Luultavasti. Hevonen on osoittanut hyvää kuntoa ja siltä löytyy myös lähtönopeutta. Selkeintä lähtö olisi ajaa kärkipaikalta.”Olet nyt kolmatta kertaa mukana Salamakypärissä. Onko kilpasarja ollut tänä vuonna jotenkin erilainen kuin aiempina vuosina? ”Viime kausi meni itseltäni hiukan penkin alle, mutta muuten olen suorittanut kausilla aika tasaisen varmasti. Hevosten saaminen lähtöihin on ollut tänä vuonna vastaavien vuosien tasolla, mutta ehkä nyt ammattivalmentajat ovat ilmoittaneet hevosia aiempaa innokkaammin lähtöihin. Vastaavasti lähtöjen palkinnot laskivat. Toivottavasti tulevaisuudessa osalähtöjä voitaisiin ajaa esimerkiksi divisioonakarsintoina. Se varmasti nostaisi entisestään valmentajien ilmoitushalukkuutta. Meillä on ollut tänäkin vuonna kilpasarjassa tosi hyvä poppoo ja osallistujien kesken on hyvä yhteishenki.”Vastikään uutisoitiin työnantajasi Timo Hulkkosen lopettavan oman valmennus- ja kasvatustoiminnan vuodenvaihteessa. Mitä se tarkoittaa sinun tulevaisuuden osaltasi?”Kuukauden päivät olen Timon ratkaisusta jo tiennyt. Nyt haussa on uusi työpaikka, mutta aion kyllä siis jatkaa raviurheilun parissa. Toivottavasti löydän alalta työpaikan, mikä olisi oman urani kannalta mahdollisimman eteenpäin vievä. Odotan ensi vuotta mielenkiinnolla.”