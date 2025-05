Suomen Poniraviyhdistyksen Irina Keinänen mielissään lahjoituksesta – "Tänä vuonna kansainvälisyyden teema"

Terve, Irina. Minkälaisia tunteita Poniraviyhdistyksen lahjoituksena saama summa herätti?

”Se oli todella ilahduttavaa. Tuli täytenä yllätyksenä. En ole aikanaan huomannut, enkä tiedä, oliko sitä markkinoitukaan, että osa oli tarkoitus lahjoittaa nuorisotoimintaan. Nuorisotoimintaa on kuitenkin monenlaista, ja se, että se tuli juuri Poniraviyhdistykselle, oli todella ilahduttava lisä ja luottamuksen osoitus hyvästä yhteistyöstämme.”

Onko käyttökohde jo selvillä?

”Ensinnäkin 2250 euroa on yhdistyksemme varoissa tosi paljon. Toimimme aika pienillä rahoilla. Tänä vuonna meillä on kansainvälisyyden teema. Valitsemme aina vuosittain teemat, joita etenkin pyrimme edistämään. Meillä on tänä kesänä Forssassa ponien Pohjoismaiden mestaruus -kilpailut. Siihen liittyen olemme suunnitelleet opintomatkaa Ruotsiin syksyllä. Tulemme käyttämään tämän siihen, että saamme nuorten matkat mahdollisimman edullisiksi.”

Mikä Suomen Poniraviyhdistyksen tehtävä on?

”Se on 30 vuotta vanha yhdistys, eli se on melkein yhtä vanha kuin poniravit Suomessa. Yhdistys toimii edelleen alkuperäisessä tarkoituksessaan. Eli kehitämme ja edistämme poniraviurheilua toteuttamalla ja kehittämällä kilpailutoimintaa yhdessä Hippoksen ja raviratojen kanssa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että suunnittelemme suurimman osan Suomen poniravien sarjoista. Hankimme myös yhteistyökumppaneita ja kehittelemme erilaisia suurkilpailuja ja muita kilpailuja. Edistämme poniraveja harrastavien nuorten yhteisöllisyyttä ja opetamme jonkin verran hevostaitoja.”

Miltä näyttää poniraviurheilun tila Suomessa?

”Tällä hetkellä olemme stabiilissa tilanteessa. Haasteena on nousseet kustannukset. Joudumme entistä enemmän huomiomaan, että raveihin on kallista matkustaa. Ja palkintojen pienennykset ovat henkisesti isoja asioita, vaikka ne ovat rahallisesti pieniä. Toisaalta meillä on oikein positiivinen ilmapiiri, ja hienoja poneja sekä kilpailumahdollisuuksia on hyvin tarjolla.”