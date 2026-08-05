Pääkirjoitus: Suuria onnistumisia leveällä rintamalla

Teivon Kuninkuusraveja voidaan luonnehtia täysosumaksi kaikilla mittareilla. Sää suosi, yleisöä oli paljon ja järjestelyt toimivat. Pääosan esittäjät pitivät huolen lopusta..Etukäteen oltiin huolissaan, että Ojanperän tallin dominanssi veisi jännityksen kuninkuuskilvasta ja että lähdöt ajettaisiin liian sopuisasti. Björn Goop näytti kuitenkin päätösmatkan kiihdytyksessä, ettei ollut tullut töihin Antti Ojanperälle vaan Vänrikin omistajille ja lähti ajamaan Prota vastaan voitosta ainoalla mahdollisella taktiikalla – keulasta. Se riitti lopulta ”vain” päätösmatkan voittoon ja kokonaiskilvan kakkossijaan – mahtavia saavutuksia kisan debytanteille nekin..Vänrikki teki kuninkuuskilvasta kilpailun. Pro oli lopulta paras kokonaiskilvassa ja ansaitsi voittonsa, mutta joutui tekemään sen eteen töitä loppuun asti..Haalarihommiin joutui Jockas Ritakin. Kuningatarta haastettiin avaus- ja päätösmatkalla tosissaan ja päätösmatkalla se onnistuttiin kukistamaankin. Kokonaiskilpailu oli kuitenkin hyvin Santtu Raitalan hallinnassa, ja maalissa tuuletti kaksi punanuttua: Raitala Jockas Ritan kuningatarkilvan ja Tuomas Pakkanen Akvarellin päätösmatkan voittoa. Hieno onnistuminen myös nuorelta ensikertalaiselta, 7-vuotiaalta Akvarellilta, päätösmatkan ja kokonaiskilvan urheaa kakkosta Villilottaa unohtamatta..Minulle henkilökohtaisesti viikonlopun suurin onnistuja oli kuitenkin Evartti, 15. Kun takana ei ollut paras mahdollinen kausi eikä alkukausikaan, edes osallistuminen uran viimeiseen mahdolliseen kuninkuuskilpaan ei ollut itsestäänselvyys. Sen jälkeen kokonaiskilvan ja erityisesti pitkän päätösmatkan kolmossijat olivat uskomaton venyminen ja huipennus huikealle uralle..Antti Ojanperä pääsi juhlimaan kuninkuuskilvassa historiallista kolmoisvoittoa. Henkilöonnistujista erityismaininnan ansaitsee myös Hanna Lepistö. Neljä voittoa neljällä hevosella kahtena päivänä oli mestarillinen saavutus..Kunniamaininta kuuluu tapahtuman korvaamattomalle seremoniamestarille ja tunnelman ylläpitäjälle Lauri Hyvöselle. Ilman häntä Kuninkuusravit ei olisi Kuninkuusravit.