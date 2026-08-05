Evartti Kuninkuusravit 2026
Evartti venyi viimeisessä kuninkuuskilvassaan upeasti.Kuva: Roosa Lindholm
Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Suuria onnistumisia leveällä rintamalla

Ravi-Suomi sai upeat kuninkaalliset, mutta hienoja suorituksia nähtiin myös niiden takana.
Julkaistu
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kuninkuusravit
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