Pääkirjoitus: Tammaedulle oli tilausta – voisiko se toimia suomenhevosillakin?

Vuodenvaihteessa lämminveristen Toto75-divisioonasysteemiin tuli iso muutos. Aikaisemmin vain hopeadivisioonassa ollut tammaetu – että hopeadivisioonan lähdöissä voivat juosta yli 150 000 euroa tienanneetkin tammat – laajeni pronssidivisioonaan ja haastajadivisioonaan. Niissä saavat 1.1.2026 alkaen juosta tammat yhtä divisioonaa ylempää.Ensimmäisen uuden, Vermon 3.1. haastajadivisioonan 12 hevosesta peräti yhdeksän oli sellaisia tammoja, jotka eivät olisi muuten päässeet mukaan. Ainoana oriina tai ruunana tammojen rintamaan löi tuloksissa kiilan toiseksi sijoittunut Space Oddity. Pronssidivisioonassa tammaetua hyödynnettiin neljällä tammalla. Niistä parhaiten, neljänneksi, sijoittui Dorea Frido.Jokimaan 10.1. haastajadivisioonan 12 hevosesta kuusi on yli 55 000 euron divisioonarajan tienanneita tammoja. Hopeadivisioonassa juoksee kolme yli 150 000 tienannutta tammaa.Kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä on liian aikaista tehdä, mutta ensimmäisten kierrosten perusteella tammaedulle tuntuisi olevan tilausta. Ensimmäisinä viikkoina se ei myöskään aiheuttanut merkittävästi oriiden ja ruunien karsimisia. Vermon haastajadivisioonaan olisi päässyt 50 pisteellä, Lahden vastaavaan lähtöön 30 pisteellä.Peruutukseen lähdöt tuskin olisivat menneet ilman tammaetuakaan, mutta todennäköisesti vajaina ja varmuudella huonompitasoisina ne olisi ajettu.Kun divisioonajärjestelmää uudistettiin, kylmäveristen puolella vastaavaa muutostarvetta ei koettu tarpeelliseksi. "Suomenhevosilla on maaliskuusta heinäkuulle merkittävä määrä Kohti Kuninkuusraveja -lähtöjä", perustelu kuului.Syksyllä tilanne on kuitenkin toinen. Huipputamma Suven Sametin viime kausi päättyi jo elokuussa Oulun Kuninkuusraveihin, kun kaikki Tapio Perttusen sille seuraavina kuukausina löytämät tammalähdöt ja joku muukin lähtö peruttiin ilmoitettujen hevosten vähyyden takia.Kylmäveristen hopeadivisioonan avaaminen avoimen sarjan tammoille saattaisi korjata tilannetta jatkossa ja synnyttää entistä mielenkiintoisempia lähtöjä.