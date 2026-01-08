Ecstasy ja Veli-Pekka Toivonen
Tamma Ecstasyn voitto vuoden ensimmäisessä haastajadivisioonassa olisi jäänyt viime vuoden sarjamäärityksellä tulematta.Kuva: Anu Leppänen
Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Tammaedulle oli tilausta – voisiko se toimia suomenhevosillakin?

Kohti Kuninkuusraveja -lähdöt takaavat suomenhevostammoille kilpailumahdollisuuksia alkuvuodesta, mutta syksyllä tilanne on toinen.
Julkaistu
tammaetu

