Näkökulma: Tsiisus mitkä bileet

Olipa yllättävää havaita kuningatarkilpaan osallistuneen Runoneidon sponsorin nimi, Oulun evankelis-luterilaiset seurakunnat. Kirkko kun on jatkuvan arvioinnin kohteena siitä, mikä on sopivaa ja mikä ei. Tällä hetkellä mielipiteet eläinurheilun oikeutuksesta jakautuvat niin rajusti, että Kuninkuusraveissa näkyminen oli sielunhoitajilta reipas ja arkailematon päätös.