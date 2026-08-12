Näkökulma: Tuuli huulia heiluttaa
Ylöjärvellä on kaksi asiaa, joista se tunnetaan valtakunnallisesti. Kummatkin aloittivat samana vuonna, 1976: Teivo ja Eppu Normaali.
Moni hevosihminen oli Teivossa viikkoa aikaisemmin samoissa juhlatunnelmissa kuin eppufanit Ratinassa viime viikonloppuna. Kuninkuusraveissa kävi 51 000 ihmistä. Teivossa näkyi ennen kaikkea suomenhevosen vetovoima ja ravi-ihmisten sitoutuneisuus lajiansa kohtaan. Paikalle tultiin toiselta puolelta Suomea vaikka se kuuluisa pää kainalossa. Kunkkariväki pisti myös paikan päällä kroppaa likoon, ja aurinkoisella valtavan kokoisella anniskelualueella juotiin Teivon taloutta kuntoon niin kuin ennen vanhaan konsanaan. Asiakaskokemus ja järjestelyt onnistuivat hienosti. Toivottavasti Kunkkarien järjestämisestä aiheutuvien kulujen jälkeen myös viivan alle jää jotain.
Tallinmäen vireillä olevassa kaavassa Teivon varikkoalue pienenee merkittävästi, ja myös hevosten liikkumiselle, pysäköinnille, kuljetuksille ja hätätilanteille jää vähemmän tilaa. Lisäksi Tallinmäen kahden ylimmän tallin ja yläkatosten poistuminen vähentää tulevaisuudessa hevostoiminnan vaatimaa tilaa.
Mitä tapahtuu rakennusaikana hevostoiminnan ja rakentamisen turvallisessa yhteensovittamisessa? Alueen rakennuttaminen ei ole mikään pikkujuttu.
Ylöjärven uutiset kertoo, että Tallinmäen asuinalue suunnitellaan mahdollisen raitiotien mukaan. Poliitikot ja virkamiehet puhuivat Kuninkuusraveissa Teivon tulevaisuudesta ja hevosista kauniisti. Siinä kuunnellessa kävi mielessä vanha sanonta ”tuuli huulia heiluttaa”.
Turvallisuutta ei pidä arvioida vain normaalitilanteessa. Suunnittelussa on varauduttava myös siihen, että jotain yllättävää sattuu valtavan voimakkaan pakoeläimen kanssa. Aivan viereen muuttaa satoja ihmisiä, jotka eivät ymmärrä tai halua ottaa hevosten tarpeita huomioon. Kun ihmiset ovat huomanneet mäen tyhjenneen valmennustoiminnasta, nurkanvaltausta on alkanut tapahtumaan.
Toivottavasti Ylöjärveltä löytyy viisautta ja malttia olla tekemättä mitään peruuttamatonta virhettä Teivon suhteen. Siihen ei toki kannata luottaa.Nyt on viimeiset hetket vaikuttaa. 14.8. kello 15 asti on aikaa lausua mielipiteensä tallinmäen kaavasta Ylöjärven kaupungin ympäristölautakunnalle kirjeitse tai sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@ylojarvi.fi. Jos joka kymmenes kunkkarikävijä tekee sen, saataisiin 5000 mielipidettä.
Toivotaan, että voisimme lukea vielä uutisen, että ”Tallimäen kaavaa on muutettu hevosihmisten turvallisuushuolien ja asiantuntemuksen pohjalta”.
Kirjoittaja on ratsastuskoulu- ja elämyspalveluyrittäjä Pirkkalasta