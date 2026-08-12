Näkökulma: Tuuli huulia heiluttaa

Moni hevosihminen oli Teivossa viikkoa aikaisemmin samoissa juhlatunnelmissa kuin eppufanit Ratinassa viime viikonloppuna. Kuninkuusraveissa kävi 51 000 ihmistä. Teivossa näkyi ennen kaikkea suomenhevosen vetovoima ja ravi-ihmisten sitoutuneisuus lajiansa kohtaan. Paikalle tultiin toiselta puolelta Suomea vaikka se kuuluisa pää kainalossa. Kunkkariväki pisti myös paikan päällä kroppaa likoon, ja aurinkoisella valtavan kokoisella anniskelualueella juotiin Teivon taloutta kuntoon niin kuin ennen vanhaan konsanaan. Asiakaskokemus ja järjestelyt onnistuivat hienosti. Toivottavasti Kunkkarien järjestämisestä aiheutuvien kulujen jälkeen myös viivan alle jää jotain.