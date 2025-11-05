Pääkirjoitus: Palkintotuen ominaisuudet ja hyvän täyttöasteen palkitseminen ajavat perumaan sarjoja

Vermon ravirata joutui suomenhevosväen ja kylmäveri-ihmisten hampaisiin peruttuaan kolme laadukasta, mutta suhteellisen vähähevosista kylmäveristen ykkössarjaa neljän viikon sisään – viimeisimmän tältä illalta. Aikaisemmin oli lähtöjä ajettu vähemmilläkin hevosilla..Asiasta syntyneen keskustelun ansiosta alkoi tulla ilmi kummallisuuksia palkintotuesta. Vermon kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen kertoi Hevosurheilulle, että vaikka sarjoja kirjoitetaan iltaraveihin kymmenen, palkintotuen käyttöä on määritelty vain yhdeksään lähtöön..”Tämä tarkoittaa, että kymmenellä lähdöllä ennakoitu palkintosuorite ylittyisi jokaisena ravipäivänä ilman poisjääntejä, vajaita lähtöjä tai peruttuja sarjoja”, Korhonen selvitti..Toinen kummallisuus koskee koelähtöpalkkioita, joiden maksatus on sälytetty ratojen vastuulle. Sitä varten kukin rata saa maa- ja metsätalousministeriöltä palkintotukea radalla pitkällä aikavälillä ajettujen koelähtöjen määrän keskiarvon, ei faktisesti ajettavien koelähtöjen määrän mukaan. Asian nosti ensimmäisenä esille MT Hevoset..Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos koelähtöjä ajetaan jonain vuonna jollain radalla ennakoitua enemmän, kyseinen rata joutuu maksamaan erotuksen muusta palkintotuestaan. Tällainen on ilmeisesti tilanne tänä vuonna Vermossa. Jotkut radat saavat toisaalta säästyvistä koelähtöpalkkioista väljyyttä palkintobudjettiinsa ja voivat maksaa loppuvuodesta palkintoja suunniteltua enemmän..Jo ennestään oli tiedossa, että ratoja kannustetaan tavoittelemaan lähtöihinsä mahdollisimman korkeaa täyttöastetta. Neljä parhaan täyttöasteen aikuisten hevosten lähtöihinsä viime vuosina saanutta rataa palkittiin täksi vuodeksi 30 000 euron lisäpalkintotuella..Palkintotuki on maksettava ulos palkintoina eikä vaikuta siten suoraan ratojen talouteen, mutta tänä vuonna kannusteena on Hevosurheilun tietojen mukaan lisäksi parhaiten lähtönsä täyttäville radoille myös suoraa rahaa maa- ja metsätalousministeriön maksaman palkintotuen lisäksi..Kaikki tämä yhteen laskien ei enää tunnukaan kummalliselta, jos lähtöjen perumisen liipaisinsormi on loppuvuotta kohti herkässä..Suomenhevosten lähtö perutaan samalla hevosmäärällä herkemmin kuin lämminveristen – Ingves: Rotu ei vaikuta