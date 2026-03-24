HU kysyy: Oliko Antti Ala-Rantalan kritiikki Oulun kaviouraa kohtaan perusteltua?

Antti Ala-Rantala kritisoi lauantain Tototv:n lähetyksessä Oulun rataa ja sitä, että pinta oli aukaistu kesken ravien. Miten kommentoit, lauantain raveissa ratamestarina toiminut Antti Jaara?”Työskentelimme samalla tavalla kuin normaalilla kesäradalla, koska rata oli kuivunut niin hyvin, jopa yllättävän hyvin. Meillä oli vain kaksi konetta käytössä normaalin kolmen sijaan, minkä vuoksi jouduimme välillä jättämään piikityksen välistä. Normaalisti ajetaan vesi, sitten piikitetään ja ajetaan Travexilla pinta tasaiseksi. Jos kävi lämmittämässä silloin, kun piikitys oli jätetty välistä, rata oli tiiviimpi, mutta myös jo siinä rajoilla, että oliko se liian kova. Rata oli mielestäni siirtymävaiheen radaksi erinomainen. Se oli turvallinen ja tasapuolinen. Ymmärrän, että tällaiset asiat herättävät aina keskustelua, ja se on hyvä asia, mutta peräänkuuluttaisin myös suhteellisuudentajua. Nyt päälähdöissä mentiin 26,0 voltista ja 13,4 auton perästä. Tähän aikaan vuodesta ajat olisivat voineet olla 36,0 ja 23,4. Mielestäni onnistuimme hyvin.”