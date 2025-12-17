Kuukauden henkilö Jari Kinnunen ja Shackhills Indy.
Kuukauden henkilö Jari Kinnunen ja Shackhills Indy. Kuva: Roosa Lindholm
Kuukauden henkilö

Kaksilla rattailla — Kuukauden henkilö Jari Kinnunen

Kuukauden henkilö Jari Kinnunen on kehittänyt itselleen konseptin, jota tuloksekkaasti toteuttaa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Jari Kinnunen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi