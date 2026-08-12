Elokuun Kuukauden henkilö on pelialan asiantuntija Jari Vähänen.
Elokuun Kuukauden henkilö on pelialan asiantuntija Jari Vähänen.Kuva: Anu Leppänen
Kuukauden henkilö

Lisenssimarkkina tulee – Jari Vähänen: "Avainasia on ymmärtää, mistä raha siirtymävaiheen jälkeen tulee"

Elokuun Kuukauden henkilönä puhuu maan johtaviin pelialan asiantuntijoihin kuuluva Jari Vähänen.
Julkaistu
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pelaaminen
Jari Vähänen
lisenssimarkkina
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