Jos haluat kilpailla raviurheilun suosituimman henkilön tittelistä, ei kannata mennä töihin Suomen Hippos rekisteröityyn yhdistykseen.Sinun valinnastasi ei olla iloisia, se oli lähtökohtaisesti väärä, työtäsi moititaan ja vielä lähdettyäsi muistellaan pitkään, kuinka huono olit hommissasi.Siksi on melko hämmentävää, että kun eläinlääketieteen tohtori Kati Niinistö valittiin antidopingtyöstä vastaavaksi asiantuntijaeläinlääkäriksi sekä kasvatuksen, omistamisen ja hevosten hyvinvoinnin osaston päälliköksi, ei soraääniä kuulunut lainkaan.Alan niin sanotulla kentällä ja eläinlääkärikollegojen mielipide on hyvin yksimielinen; nyt valinta osui oikeaan.Valittu tavataan hänelle niin tutussa ympäristössä, Viikin yliopistollisen eläinsairaalan hevossairaalassa. Hän odottaa suurella mielenkiinnolla uuden tehtävän ensimmäistä päivää, maanantaita 23. päivä marraskuuta.”En varmaan oikein vielä tiedä, mihin ryhdyin, mutta se on varmaan ihan hyväkin”, Kati Niinistö hymyilee. ”Luulen, että työnkuvani tulee olemaan laajempi, mitä nyt ehkä ajattelen.”Ainoa asia, mikä häntä todella mietityttää on, miten hän viihtyy työpöydän ääressä, kun on tottunut käytännön hevosklinikkatoimintaan. Hän on jo kerran Viikissä vaihtanut takaisin enemmän klinikkatoiminnan pariin.”Olin sairaalanjohtaja ja jossain kohtaa totesin, että on mukavampi olla ihan rivihenkilö kuin johtaja, jolla on vastuu kaikesta ilman varsinaista valtaa.”Niinistö hieman väheksyy raviurheilun tuntemustaan – ehkä turhaankin – mutta uskoo, ettei kysyvä tieltä eksy.”Toivon eläinlääkärikunnalta tukea ja useampi sitä on jo luvannut. Se, mitä minä en ymmärrä ravihevosista, he auttavat. Vuoropuhelu valmentajien kanssa molempiin suuntiin on myös tärkeää.”.Kati Niinistö54-vuotias hevossairauksien erikoiseläinlääkäri HelsingistäEläinlääketieteen tohtori, väitösaiheena hevosten hiekansyöntiMaatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, tutkinto kotieläinjalostuksestaAloittaa 23.11. Hippoksen antidopingtyöstä vastaavana asiantuntijaeläinlääkärinä sekä kasvatuksen, omistamisen ja hevosten hyvinvoinnin osaston päällikkönäMieliruoka avocadopastaMielijuoma CokisViimeksi luettu kirja Lars Kepler MedusaMusiikki klassinenTelevisiosta Netflix-sarjoja satunnaisesti.Kati Niinistö astuu tehtäväänsä tilanteessa, jossa raviurheilumme elää turbulenttia aikaa. Siihen on kohdistunut ulkoisia paineita ja dopingtapaukset ovat rikkoneet lajia myös sisältä päin.Moni vuosikymmeniäkin lajia harrastanut vannoutunut ravi-ihminen harkitsee siitä luopumista ja osa on jo näin tehnytkin. Pelottavinta tässä on, että he eivät ole niinkään vihaisia, vaan suuren pettymyksen kokeneina turhautuneen alistuneita.”Raviurheilu ja koko hevosurheilu elää muutosta”, Kati Niinistö näkee. ”En vastusta muutosta, mutta yritän löytää sille sellaisen suunnan, että hevosurheilu säilyisi.”Hevosten – ja eläinten yleensä – käyttöä viihteeksi vastustetaan yhä voimakkaammin ympäri maailmaa. Norsut ovat lähteneet sirkuksista, milloin hevoset urheilukäytöstä?”Osa ihmisistä haluaa, että se on villi ja vapaa, ettei sitä saa hyväksikäyttää.”Niin epärealistista kuin tämä onkin, ei näille mielipiteille pidä vain hymähtää pilkallisesti. Ne kasvavat ja niille on hyvä olla vasta-argumentteja.”Hevonen on ollut meillä 10 000 vuotta kotieläimenä ja me halutaan, että se on edelleen harrastekaverina. Jos se halutaan pitää villieläimenä, sitten se ei asu Suomessa. Ei meidän keskimääräistä kilpahevosta voi laittaa metsään.”Ninistö myöntää, etteivät asiat eettiseltä kannalta katsottuina ole yksinkertaisia.”En tiedä, onko meillä puolustusta siihen, ei me varsinaisesti tarvita hevosia enää mihinkään. Onhan se itsekästä, mutta samalla tavalla me hyväksikäytetään esimerkiksi koiria.”.Me halutaan, että se on edelleen harrastekaverina. Jos se halutaan pitää villieläimenä, sitten se ei asu Suomessa. Ei meidän keskimääräistä kilpahevosta voi laittaa metsään.Hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Kati Niinistö hevosen pitämisestä harrastuskäytössä.Antidopingtyötä Niinistö on katsonut enemmän ratsastuspuolen näkökannalta. Hän on ollut mukana FEI:n (Fédération Equestre Internationale, Kansainvälinen Ratsastajainliitto) toiminnassa ja kuuluu Euroopan ratsastajainliiton EEF:n eläinlääkärityöryhmään, jonka tavoitteena on edistää urheiluhevosten terveyttä ja hyvinvointia.”Olen seurannut sääntöjä ja verrannut niitä ravipuoleen. Keskimääräiselle ravi-ihmiselle FEI on kuin villi länsi. Se on tietyllä tavalla vapaampi, siellä lääkitään hevosia kilpailuissa tietyillä aineilla.”Keskimääräinen ravi-ihminen voi todellakin kohottaa molempia kulmakarvojaan, kun Niinistö kertoo tästä esimerkin.”Hyaluronihappoa saa antaa suoneen vaikka kilpailupaikalla. Säännöt sallivat sen tällä hetkellä ja varsinkin isoissa kilpailuissa Keski-Euroopassa sitä mahdollisuutta myös käytetään.”Hän sanoo, ettei ole nähnyt aiheesta tutkimusta, mutta lääkkeen yhteenvedossa on indikaatio käyttää sitä suonen sisäisesti.”Jolloin oletetaan, että se saattaa auttaa. Se on eri kysymys, kuinka paljon aine sitä kautta menee niveliin. Todennäköisesti se ei kuitenkaan muuta hevosen suoritusta olennaisesti.”.Tässä on se periaatteellinen ero. Siinä, missä raviurheilussa lähdetään siitä, että hevonen on kilpaillessaan lääkkeettömästi terve, katsotaan FEI:n säännöissä asiaa eri kantilta.”Hyväksytään aineita, jotka tekevät hevosen elämän mukavaksi, mutta eivät varsinaisesti paranna sen suoritusta. Toinen esimerkki on mahahaavalääkkeet. On katsottu, että se on enemmän hevosen hyvinvointia parantava kuin suoritusta parantava asia.”Totta kai valtaosa lääkkeistä on yhtä lailla sääntöjen alaisia kuin raveissakin, mutta erona se, ettei niille ole annettu tiettyjä karenssiaikoja, vaan ainoastaan nollatoleranssi kilpailuihin.”Ei ole sääntöä, että jos laitat tätä ainetta, et mene kymmeneen päivään kisoihin. Ravipuolella päivät on laitettu niin, että aine on varmasti poistunut.”Hän uskoo, että joskus hevosen lääkitseminen auttaa treenaria vähintään yhtä paljon kuin hevosta.”Joskus nämä ovat uskomusasioita, mistä päästään Hemo-15:een. Kuinka paljon sen antaminen auttaa neljä päivää ennen kilpailua? Todennäköisesti ei mitään, mutta se tekee treenarin luottavaiseksi. Varsinkin, jos hevonen on mennyt sen kanssa kerran hyvin, ei voi enää olla ilman.”Hemo-15 on noussut keskiöön Suomen viimeaikaisissa dopingtapauksissa. Se on aminohappoja, B-ryhmän vitamiineja sekä kivennäis- ja hivenaineita sisältävä valmiste. Näistä viimeksi mainittuihin kuuluu sen sisältämä koboltti, jonka raja-arvojen ylitys aiheutti kolme dopingkäryä.Niinistö kokee tämän myös eläinsuojelullisena asiana. Tutkimusten mukaan suuret kobolttiannostukset voivat aiheuttaa hevoselle erittäin vakavia terveysongelmia. Yhdysvalloissa on raportoitu jopa kuolemantapauksia, joissa hevoselta on löytynyt suuria kobolttipitoisuuksia.Joissakin maissa Hemo-15 on kokonaan kielletty, Suomessa se on erityisluvallinen, mutta esimerkiksi Viikin eläinsairaala ei tällaista erityislupaa ole hakenut. ”Jos eläinlääkäri jättää lääkkeen paikalle, eikä itse laita sitä, ei hän voi sanoa, onko sitä annettu ohjeiden mukaan. Voidaan olla sinisilmäisiä ja luottaa ihmiseen, mutta jos jäämät ei täsmää lääkekirjanpitoon, herää kysymyksiä. Ylitykset harvoin ovat sellaisia, että ollaan juuri rajalla.”.Kuinka paljon sen antaminen auttaa neljä päivää ennen kilpailua? Todennäköisesti ei mitään, mutta se tekee treenarin luottavaiseksi.Kati Niinistö kohutusta Hemo-15:sta.Pohjoismaisten lääkityssääntöjen yhtenäistäminen on yksi Kati Niinistön tavoitteista. Ainakin Ruotsin kanssa tähän pääseminen helpottaisi hänen mielestään joka tavalla.”En tiedä voiko sanoa, että ollaan riippuvaisia Ruotsista, mutta maillamme on todella paljon yhteistyötä jo nyt”, hän näkee. ”Saataisiin heidän kanssaan yhteiset säännöt ja sieltä lisää asiantuntemusta. Asiaa on jo käsittääkseni valmisteltu, enkä ole laittamassa siihen ainakaan jarruja.”Suomi on tietenkin tässä tapauksessa pieni maa Ruotsiin verraten.”Pystytäänkö me muuttamaan heidän sääntöjään, vai onko meidän parempi mukautua heidän sääntöihinsä, että päästään samaan. Siitä varmasti keskustellaan. Muutosten hakeminen vain siksi, että Suomi haluaa jotakin, voi olla vaikeaa.”Dopingtapausten tutkiminen tuntuu monesti vievän suhteettomasti aikaa.”Se on hirveän hidas ja kankea systeemi, enkä tiedä saako siitä systeemistä nopeampaa, mutta jos mennään Pohjoismaiseen systeemiin, niin kyllähän se tulee muuttamaan sitä tavalla tai toisella.”Suomen Hippos ry ei juuri saanut kiitosta äskeisten dopingtapausten tiedottamisestakaan.”Avoimuudessa on vähän sama ongelma kuin eläinlääkäreillä. Omistaja voi aina haukkua meidät, mutta me emme voi sanoa mitään, koska on potilassuoja. Dopingasiassa on sama juttu. Kärähtänyt ihminen voi sanoa ihan mitä tahansa, mutta toinen osapuoli ei.”Hän näkee tämän korjaamisen ainoaksi mahdollisuudeksi sääntömuutokset.”Se täytyy lukea säännöissä, että kerrotaan raja-arvot ja kuinka paljon niitä on ylitetty.”Haastatteluhetken jälkeen on helppo yhtyä yleiseen mielipiteeseen Kati Niinistön rekrytoinnista. Asiantuntevuus, aikaan saavuus ja selkeänuottisuus eivät ole ainakaan haittoja hänen pian aloittamassaan toimessa..Jatka lauseitaRaveissa… ei käy enää kukaan ja se on niin Amerikkaa myöten. Kaikki tapahtuu online. Se on toisaalta tylsää, mutta jos me siitä saadaan raha raviurheiluun. Tietämättä vielä, miten ATG ja Hippos tämän homman hoitaa, se yhteistyö kuulostaa hyvältä. Sillä saadaan toimintaa taattua ja pidettyä ihmiset, jotka eivät oikeastaan ole hevosesta kiinnostuneita, pysymään hommassa mukana.Hevoskasvatusta… kun katsoo, niin en tiedä, muuttuko se mihinkään. Luvut menevä alaspäin vuosi vuodelta. En usko, että minulla on siihen mitään ratkaisua. Aina on kuitenkin heitä, joilla on rahaa ja he pystyvät pitämään hevosia, mutta se vaatii, että raviurheilu pyörii jotenkin.Valmentaja… haluaa tehdä kilpailuun parhaan mahdollisen hevosen ja etsii siihen menetelmiä, että näin käy. Jos menetelmät ovat luvallisia, aika moni haluaa niitä kokeilla. Pitää vaan olla rajat, mikä on hevoselle reilua.Kimppahevosta… en ole koskaan omistanut ja yritän nytkin pysyä sen verran ulkopuolisena, ettei ajatella jonkun hevosen tai treenarin suosimista..Tyttärestä polvi ei huonontunutKati Niinistö tulee eläinlääkäri-perheestä.Kati Niinistön uravalinta eläinlääkäriksi ei ole varsin yllättävä hänen taustaansa ajatellen. Hänen molemmat vanhempansa Artto ja Kaarina Niinistö olivat kumpikin eläinlääkäreitä.Artto Niinistö oli erityisen tunnettu ravimaailmassa. Hän esimerkiksi toi eläinlääkärin asiantuntemuksensa mukaan, kun Jouni Järvensivu osti Amerikasta hevosia, joiden laaduntarkastajana toimi Martti Keskinen.”Täytyy sanoa, että se helpotti minua ihan uran alkuaikoina vanhempien ravimiesten keskuudessa”, Kati Niinistö naurahtaa.”Sain pikkasen glooria siitä ja jäi varmaan osa tytöttelyistä pois. Miesten aloitus oli aina, että sinun isäsi silloin…”Hän tutustui myös jonkin verran isänsä yhteistyökumppaneihin ja kummisetänä hänellä oli edesmennyt Teivon ikoni Seppo Sarkola.”Isä kuoli jo vuonna 1989 ja hyvin vähän olin tekemisissä Sepon kanssa.”Tietenkin syntymäkunta Ruovesi liittää häntä myös raviurheiluun.”Siellä on raviperinnettä, on Inkiset ja Enorannat. Heitä on seurattu. Olen kuitenkin ollut hyvin ratsupainotteinen ihminen, ravipuolta seurannut lähinnä ulkopuolelta.”.Kun rupeaa hevoseläinlääkäriksi, ei ole rahaa eikä aikaa ratsastaa kunnolla.Kati Niinistö.Hän kuvailee olleensa harrasteratsastaja, joka kilpaili hieman kenttä- ja esteratsastuksessa. ”Kun rupeaa hevoseläinlääkäriksi, ei ole rahaa eikä aikaa ratsastaa kunnolla.”Molempien käyttötapojen hevoset ovat toki tulleet työssä tutuiksi.”Olen itse tehnyt töitä vuodesta 1999 ja täällä Viikissä vuodesta 2000, joten moni on sairaan hevosen kanssa joutunut minunkin kanssa tekemisiin.”On hänet nähty myös raveissa kilpailueläinlääkärinä. Parikymmentä vuotta sitten hän tuurasi Tiina Eskosta Laukaan klinikalla ja toimi myös Killerjärven kilpailuleläinlääkärinä – ja kerran myös Konginkankaan.”Moni menee sinne soitellen sotaan, että se on sitä, että katsot, että hevonen ravaa puhtaasti, eikä suusta tule verta. Mutta voi tulla erikoisolosuhteita, joissa mennään kuskien kanssa kaviouralle miettimään, perutaanko ravit.”Ravikilpailuja hän ei ole joutunut olemaan mukana perumassa, mutta viime vuonna Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen esteluokat piti peruuttaa kaatosateen takia.”Ratsukilpailujen peruminen on aika iso asia ja ravien peruminen vielä isompi.”