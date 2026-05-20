Tuttu talo, uudet saappaat – Tomi Himanka teki paluun Hippokseen

Marraskuussa vuonna 2022 Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Tomi Himangalla oli takanaan pitkä kausi erilaisissa lajin tehtävissä.Hän oli ollut muun muassa raviradan toimitusjohtaja, peliyhtiön alueellinen myynninedistäjä, Hippoksen markkinointi- ja kehityspäällikkö ja Kuninkuusravien projektivetäjä.Nyt oli aika jättää hyvästit järjestötehtäville ja siirtyä hevosalan kaupalliselle puolelle, Veljekset Wahlstenin toimitusjohtajaksi.”Oli sellainen tunne, että olen tehnyt pitkän pätkän raviurheilun järjestösaralla töitä ja nyt se ovi sulkeutui”, hän muistelee tänään.”Ajattelin, että se tie oli varmaan minun osaltani siinä.”Vähänpä mies tiesi. Mennään kolme ja puoli vuotta eteenpäin ja päästään kuluvan kuukauden alkuun. Tomi Himanka otti vastaan alan vastuullisimman tehtävänsä tähän mennessä, Suomen Hippos ry:n toimitusjohtajan pestin.Tuo vakanssi ei viime vuosina ole osoittautunut varsinaiseksi eläkeviraksi. Sen jälkeen, kun Pekka Soini kesäkuussa 2015 erotettiin tehtävästä 12 työvuotensa jälkeen, on Himanka järjestyksessä viides Hippoksen toimitusjohtaja.Vestigia terrent, jäljet pelottavat, tokaisi kettu Aisopoksen faabelissa, eikä mennyt takaisin palaamattomien vuohen, lampaan ja vasikan perässä leijonan luolaan. Himankaa jäljet eivät pelota.”Olen intoa täynnä, tämä on iso ammatillinen haaste.”.Tomi Himanka52-vuotias hollolalainen, kotoisin KalajoeltaSuomen Hippos ry:n toimitusjohtajaKauppatieteiden kandidaattiPerhe: Vaimo Sanna, tyttäret Vilma (22) ja Siiri (18)Ollut aiemmin mm. Jokimaan toimitusjohtaja ja Hippoksen raviurheilujohtajaMieliruoka lihapullat ja perunamuusiMielijuoma maitoTelevisiosta katsoo mieluiten kotimaisia rikossarjojaSuosikkihevonen kautta aikojen BWT Magic.Vaikka suomalainen raviurheilu tuntuu viime vuosikymmenet edenneen kriisistä kriisiin, eletään juuri nyt yhtä sen suurimmista haasteista. Tämäkään ei jarruttanut Himankaa.”Kaikki numerot ovat menneet monta vuotta alaspäin. Ala on murroksessa, mutta näen sen haasteen lisäksi myös mahdollisuutena. Sen takia tähän tartuin, että minulla on usko, että tässä voidaan onnistua. Ellen tähän uskoisi, en tässä olisi.”Lisätään vielä painolastiksi, että Hippos mieluusti ymmärretään yhdeksi eläväksi organismiksi, jonka pääasiallinen tehtävä on kaikin puolin vaikeuttaa suomalaista hevosalaa. Pitääkö olla masokistisia taipumuksia, että varta vasten haluaa haukuttavaksi? Etenkin, kun siitä on jo aiempaa kokemusta.”Tunnistan asian, mutta en tiedä, mistä se tulee. Minulla on tahtotila saada käännettyä asetelmaa, ettei Hipposta koettaisi viholliseksi, mutta totta kai, kun tehdään sääntöjä ja jaellaan rangaistuksia, eihän se kaikille maistu.”Ilmiö on tullut hänelle aiemmilta ajoilta tutuksi.”Jos minä sama ihminen olen töissä Wahlstenilla, moni pitää minua lähtökohtaisesti ahkerana ja ihan hyvänä tyyppinä, että saan varmaan ihan hyviä asioita aikaan. Kun työskentelen Hippoksessa, tämä ajatus kääntyy helposti päälaelleen.”Tämä ei hänen mukaansa ole kuitenkaan pelkästään hevosalan tyyli.”Edellisen kerran täällä ollessa juttelin Hakkaraisen Suvin kanssa, joka oli viestinnässä. Suvi oli ollut koripalloliitossa töissä ja sanoi, että se on ihan normaalia. Liitto on aina se kaiken pahan alku ja loppu.”.Tomi Himanka luottaa, että uusi peliyhtiö, Hippos ATG Oy, on avainasemassa suomalaisen raviurheilun tulevaisuuden määrittelyssä.”Hevosurheiluyhteisö pitää saada sen taakse ja ymmärtämään, että sen menestys on lajin kulmakivi”, hän toteaa. ”Viimeinen asia on, että ruvetaan spekuloimaan, oliko tämä oikea vai väärä valinta. Tämä valinta on tehty, eikä peräpeiliin pidä katsoa kuin oppiakseen, ei katuakseen.”Vaikka hän pitää peliyhtiötä suurena mahdollisuutena, hän muistuttaa, että sellainen on ollut ennenkin.”Silloin oltiin rahoituksessa sen varassa, mutta nyt meillä on mahdollisuus myydä muitakin pelejä. On urheiluvedonlyönti ja kasinopuoli.”Mikään automaatio, että painetaan rahantekokoneen nappia ja ruvetaan nauttimaan tuloksesta, peliyhtiö ei tietenkään ole. On selvää, että kilpailu tulee olemaan kovaa.”Ei se mene niin, että avataan kauppa ja menestytään. Pitää tehdä oikeita toimenpiteitä ja sitä kautta pärjätä, mutta minulla on hyvä usko porukkaan, joka tätä tekee. Siellä on hyviä elementtejä pöydällä ja Ruotsista hyvää oppia ammennettavana.”Nyt eletään tavallaan välivaihetta, siirtymäkautta, ennen kuin pelimarkkinat avautuvat 1.7.2027. Himanka toivoo, että erityisesti kasvattajilla riittäisi uskoa hyvään tulevaisuuteen.”Yksi tehtävistäni on luoda uskoa, varsinkin kun on astutuskausi ja ihmiset miettii, mihin tämä on menossa, uskaltaako tammoja astuttaa. Vastaus on, että tietenkin pitää astuttaa. Ei heitetä hanskoja tiskiin, vaikka nyt on vaikeat ajat."Lopulta vain riittävä populaatio kilpailevia hevosia takaa ihmisten kiinnostuksen lajiin."Ei meidän peliyhtiöllä ole mitään merkitystä, ellemme pysty tuottamaan laadukkaita ravikilpailuja säännöllisesti ja täysillä lähdöillä."Himanka uskoo, että tämä on vain yksi vaihe loputtomassa aaltoliikkeessä."Toivottavasti joskus voidaan muistella, että muistatteko sen ajan, kun oltiin valtion rahoituksessa ja se oli hiipumassa, ja perustettiin omaa peliyhtiötä. Ne olivat hankalia vuosia, mutta siitä alkoi taas nousu.". Raviurheilun kaupallisella puolella poikkeaminen oli Tomi Himangan mukaan virkistävää."Se oli hyvä kokemus, enkä ollut ajatellut sieltä lähteväni mihinkään, tämä tuli yllättäen eteen", hän sanoo."Viihdyin Wahlstenilla talossa ja se antoi perspektiiviä lajiin."Pääoppi hänelle kaupalliselta puolelta on, että rahan sijoittamisen tuotto pitää pystyä maksimoimaan."Uuden asiakkaan hankkiminen maksaa paljon enemmän kuin vanhan pitäminen. "Jatkuva tuotekehitys on toinen oppi, jonka hän haluaa tuoda mukanaan."Jos otetaan esimerkiksi vaikka ohjat, niin ohjathan ovat ohjat, mutta niitäkin pitää päivittää. Oli se sitten J-Looppia tai biothane-materiaalia. Hyvää ja toimivaakin täytyy uudistaa, että tuote pysyy kiinnostavana. Se ihan sama koskee koko raviurheilua."Hän ottaa esimerkin kimppaomistamisesta, johon hevosten kohdalla yhä vahvemmin mennään."Sitä ei ole vieläkään aivan osattu tuoda tämän päivän kuluttajalle. Meillä on valmentajia ja talleja ja hyvin toimivia kimppoja, joissa viestitään Facebookissa tai Whatsappissa, mutta jotenkin siihen pitäisi vielä saada lisäelementtejä.”.Uuden asiakkaan hankkiminen maksaa paljon enemmän kuin vanhan pitäminen.Tomi Himanka.Hevonen edellä ja hevosen tuominen lähemmäs ihmisiä ovat jo lähes väsyksiin asti tolkutettuja sloganin aseman saaneita lauseita, mutta niiden sisältö on jäänyt varsin ontoksi. Tämä koskee niin ravikilpailuja kuin hevosenomistajia, joille ei ole helppoa seurata valmennuksessa olevaa hevostaan niin paljon kuin he haluaisivat.”Kaupunkilaisomistajat pitäisi saada vielä lähemmäs sitä itse tekemistä. Olisiko se vaikka Meta-lasit, joilla hevosen toisi heitä lähemmäs. Jengi pääsisi kotona näkemään arkea.”Meta-tekoälylaseilla voi esimerkiksi kuvata ja tallentaa tapahtumaa tekijän omasta näkövinkkelistä ja sen myötä omistaja voisi päästä esimerkiksi kokemaan hevosensa hiitin ohjastajan silmin.Itse perustuote on Himangan mielestä hyvä, kun se vaan osataan myydä ihmisille.”Jos ajattelen niitä elementtejä, miten itse tähän lajiin olen 80-luvulla koukuttunut, niin ensinnäkin oli peli. Kun sai poikasena laittaa kahden markan kaksarin, sehän oli maailman jännittävintä. Se pelielementti ei ole kadonnut tästä lajista minnekään.”Pelata ja vetoa voi nykyään lyödä käytännössä mistä vain, mutta raviurheilulla on tarjota tunteisiin vetoava multiyhdistelmä.”Harva urheilulaji yhdistää yhtä voimakkaasti eläimen voiman, kilpailun jännityksen ja tapahtuman yhteishengen kuin raviurheilu.”Kaiken keskiössä oleva hevonen on edelleen Himangan mielestä se, joka ihmisiä raviurheilussa kiehtoo.”Tänä päivänä hevosen pitäisi kiinnostaa vielä entistä enemmän, koska moni niitä ei omalla tai naapurin pihamaalla näe. Ainakin omiin silmiini ne ovat edelleen valtavan hienoja urheilutähtiä, ihan niin kuin nuorena siellä Kalajoen kesäradallakin.”Tomi Himanka uskoo, että lajin lumous säilyy kovaa vauhtia lähestyvällä uudella vuosikymmenelläkin.”Siitä lähdetään, että Suomen raviurheilu on vuonna 2030 elinvoimaista ja alaspäin menevät hevosten määrät on saatu jo sitä ennen poikki.”.Lentävä lähtö hevosenomistajanaKalajoelta kotoisin oleva Tomi Himanka päätyi jo poikasena raviradan katsomoon vanhempiensa ja pikkuveljensä Samin kanssa.”Sehän tuntui, että menet maailman suurimpaan tapahtumaan, kun menit Kalajoen kesäraveihin”, hän hymähtää. ”Siellä oli koko kylä.”Mopo ja ravibussit laajensivat raviharrastusta kotikylän ulkopuolelle. Se vei tielle, josta paluuta ei ole ollut..Hevosen hinta oli jotain 3 000 – 5 000 markkaa ja ostettiin se kolmeen pekkaan. Laitoin osuuteeni kaikki rahat, mitkä minulta löytyi.Tomi Himanka.Hevosenomistaja hänestä tuli ensimmäistä kertaa opiskelijana vuonna 1998. Hän oli lapsuuskaveri Samuli Sinkkosen kautta tutustunut Pekka Visuriin, joka erään kerran soitti, että nyt pojat hevoskaupoille. Rainer Björkrothilla olisi ostettava hevonen, Four Seasons.”Hevosen hinta oli jotain 3 000 – 5 000 markkaa ja ostettiin se kolmeen pekkaan. Laitoin osuuteeni kaikki rahat, mitkä minulta löytyi.”Pekka Visuri valmensi ja ensimmäinen startti tapahtui Kaustisella. Valtakunnallisen tason menestyjä Speedyque oli selkeä suosikki, mutta Rainer Björkroth ajoi Four Seasonsin pitävään keulaan.”Oli hirmu kylmä ilma, mutta minä painuin juosten voittajaesittelyyn ja pääsin Hevosurheilun kanteenkin heti ensimmäisessä kilpailussa. Omistaminen sai lentävän lähdön.”Toista voittoa Four Season ei porukalle enää tuonut.”Se ensimmäinen voitto oli kuitenkin mieleenpainuva ja koskettava juttu.”.Tällä hetkellä hän on mukana Teemu Okkolinilla olevassa kaksivuotiaassa suomenhevosori Artturi-Sakarissa.Himanka opiskeli hotelli- ja ravintola-alan esimieheksi.”Tein sen alan hommia ensin vieraalla jonkun aikaa ja sitten rupesin yrittäjäksi. Luokkakaveri toi Ruotsista Wayne’s Coffee konseptin Suomeen ja olin hänen ensimmäinen franchising-yrittäjänsä.”Lopulta Himangalla oli kaksi kahvilaa Helsingissä, Aleksanterinkadulla ja Itäkeskuksessa.”Siellä muffinsseja paistelin ja cappuccinoja väänsin. Tuntui vaan, että kaikki muut saavat siitä palkkaa ja minä en.”Kun Fintoto haki totopelien pilottina alueellista myynninedistäjää tukemaan totopelipisteitä ja edistämään niiden myyntiä, päätti Himanka hakea paikkaa ja päästä yhdistämään työtä ja harrastusta.”Minut valittiin, kiertelin huoltoasemia ja marketteja, järjestelin vihjeiltoja. Se oli hauska vaihe elämässä, tuli tosi paljon tuttuja, kun Etelä-Suomen pisteitä kiertelin.”Se oli lähtölaukaus työuralle, joka pikku mutkan kautta jatkuu edelleen raviurheilun johtotehtävissä..Toimitusjohtaja… johtaa operatiivista toimintaa. Päivittäisiä asioita, joissa ei ole niin suuria linjoja. Isommat asiat, sanotaan nyt vaikka kilpailupäivien määrä, on jo sellainen, mikä menee hallituksen pöydälle. Siihen voi operatiivinen johto kertoa näkemyksiään, mutta hallitus tekee aina päätökset.Kuninkuusravit… projektinvetäjänä Jokimaalla 2019 oli aikamoinen ihmiskoe. Elämäni rankin vuosi ja samalla antoisin ja hauskin.Ravimakkara… kuului nuorena asiaan. Ruokatarjonta raveissa on siitä kehittynyt, on tarjolla muutakin kuin makkaraa, mutta hyvältä se tuoksuu ja maistuu vieläkin.Eräsmies… oli tärkeä hevonen minulle ja sen omistavalle hyvälle kaveriporukalle. Nyt samalle kokoonpanolle on vähän katseltu sopivaa suomenhevosvarsaa, vielä ei ole natsannut. Kai se vanhuus tulee, kun suomenhevoset on niin ruvenneet kiinnostamaan.