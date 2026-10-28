Aikatar ja Aino-Maija Aarnikoski syksyn värien keskellä.
Aikatar ja Aino-Maija Aarnikoski syksyn värien keskellä.Kuva: Anu Leppänen
Kuukauden henkilö

”Kasvatus on kamalan ihanaa” – Aino-Maija Aarnikoivu on kokenut hevoskasvatuksen valot ja varjot

Kuukauden henkilö Aino-Maija Aarnikoivu tunnetaan parhaiten Alarik Huikean kasvattajana.
Julkaistu
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Alarik Huikea
Aino-Maija Aarnikoivu
Aikatar
Helmi Huikea
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