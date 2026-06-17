Kuukauden henkilö Jukka Saastamoinen – Hevoset pitäneet ihmisenä

Istutaan kotkalaisessa merenrantatalossa. Pöydän päässä on talon isäntä Jukka Saastamoinen. Mies, joka on menestynyt elämässään yrittäjänä.Hän on kauniin kotimaamme kaakkoisen kulman suurimpia veronmaksajia, mutta kysymys kuuluu, miksi hän on myös koko Suomen suurimpia hevosenomistajia? Vastaus tulee kuin halpatavaratalon hyllyltä. Nopeasti ja kysynnän täyttäen.”Tämä on pitänyt minut ihmisenä”, hän kuittaa. ”Se on aika paljon se.”Saastamoinen myi perustamansa Säästötalo Robinhoodin – kansan suussa Robbarin – 20 vuotta sitten Tokmanni-konsernille. ”Yrityksestä tuli myydessä rahaa ovista ja ikkunoista. Hevosten kanssa elämässä on ollut muutakin kuin viihdettä. Riittää huolta ja murhetta ja joku ilon päiväkin, kun monen hevosen yksinhuoltajana on. Se pitää nöyränä.”Huollettavia on 23 kappaletta ja tälle kesälle odotetaan vielä yhtä varsaa syntyväksi. Tämä on mainittava määrä etenkin, koska hänellä ei ole omaa tilaa, vaan kaikki hevoset ovat vieraalla hoidossa. Toki niitä on parhaimmillaan tai pahimmillaan ollut lähes puolet enemmänkin.Juuri tällä hetkellä hänen Sherwood Stablensa keikkuu omistajatilastossa hyvinkin kärkisijoilla etenkin Hot Packagen, Drogonin ja Pastorin ansiosta, mutta nämä samaiset hevoset ovat syypäänä myös samanlaisesta menestyksestä kasvattajatilastossa. Jukka Saastamoinen ei näet ole tyytynyt hakemaan raviurheilumenestystä ostamalla valmiita hevosia, vaan vaikeimman kautta, kasvattamalla ne itse.”Kyllähän rahalla saa ja hevosella pääsee, mutta se sitten palkitseekin, kun omalla kasvatilla vähän tulee onnistumisia.”Joskus tuntuu, että raviurheilun tuomia elämyksiä toistetaan toistamisesta päästyä, mutta kun Jukka Saastamoistakin kuuntelee, ilmeisen syystä.”Sijoitat johonkin pörssiosakkeisiin ja teet niillä hyvän nousun, niin ei sekään tee ihmistä onnelliseksi. Se on vain rahaa. Mutta kun hevonen voittaa vaikka vain iltaraveissa, niin se on aika kivaa.”Saastamoinen uskoo silti vanhaan toteamukseen hevosurheilun taloudellisuudesta.”Pitää olla valmis luopumaan kaikesta, mitä siihen sijoittaa.”.Jukka SaastamoinenSyntynyt 1956 Kiuruvedellä, asuu KotkassaOllut yrittäjä Säästötalo Robinhoodin omistajana, talliyritys Sherwood Stable OyHevoskasvattaja ja -omistajaPerhe puoliso Katja ja neljä aikuista lastaHarrastaa raviurheilua, metsästystä, kalastusta ja veneilyäMieliruoka mykyrokka (savolainen perinneruoka, jossa on perunaa, lihaa, sisäelimiä sekä jauhosta ja verestä tehtyjä mykyjä)Mielijuoma yhden tähden jaloviinaViimeksi luettu kirja Juoppohullun päiväkirja, mutta siitäkin on aikaaTelevisiosta katsoo, mitä puoliso kaukosäätimen haltijana näyttääMielihevonen kautta aikojen Varenne.Syntyperäinen kotkalainen Jukka Saastamoinen ei kuitenkaan ole. Hän on syntynyt Kiuruvedellä ja viettänyt nuoruutensa Iisalmessa.Kauppiassukuun syntyneenä hän pyöritti ensin edesmenneen isänsä perustamaa miestenvaatekauppaa ja siirtyi sitten Robinhoodin myötä halpakauppiaaksi.Ensimmäinen Robinhood tuli Kouvolaan vuonna 1987 ja teki samalla Saastamoisesta kotkalaisen.Robinhoodin ”halpojen hintojen puolesta” tuli tutuksi Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. Kun Saastamoinen myi sen, oli Robinhoodeja jo 12 kappaletta.”Ei oikein pystynyt laajentamaan enää loukkaamatta yhteistyökumppaneita. Ajattelin, että itse olen kehityksen jarruna. Parempi, kun teen jotain muuta.”Venäjältä ja Hollannista tulleiden yhteydenottojen pohjalta hän ei lähtenyt edes neuvottelemaan kaupoista, mutta Tokmannin tarjous miellytti häntä riittävästi.”Se oli ostaja, josta ajattelin, että kehitys jatkuu. Minulla oli kuitenkin 350 työntekijää, että heillä olisi turvallinen työpaikka jatkossakin.”.Se on vain rahaa. Mutta kun hevonen voittaa vaikka vain iltaraveissa, niin se on aika kivaa.Jukka Saastamoinen toteaa, että hevosiin sijoittaminen ei ehkä ole kannattavaa, mutta ne tekevät ihmisen paljon onnellisemmaksi kuin pörssinousu.Hevoset ja raviurheilu tulivat hänen kuvioihinsa vuonna 1998. Sitä ennen hänen kosketuksensa alaan oli varsin ohut.Kiuruvetisenä hänelle oli Grönforsien suku luonnollisesti enemmän tai vähemmän tuttu, ja lapsuuskodin rajanaapurina oli hevosmies Veikko Väisänen, jonka poika Tenho osallistui Verneri II:lla seitsemän kertaa kuninkuuskilpailuun.”Kyllä minä olen hevosmies ensimmäisessä polvessa”, Saastamoinen hymähtää.Tapio Halme – halpakauppias hänkin – ja nykyään ravikuningas V.G. Voitostakin tuttu Jukka Grönfors olivat lähdössä varsakaupoille Kärkölään.”Tapsa soitti, että lähde mukaan. Mennään katsomaan balancedimagelaista tammavarsaa Kärkölään. Minä sanoin, että enhän minä tiedä niistä mitään. Lähdin kuitenkin.”Myyjä oli ravintoloitsija Teuvo Pyhälä, joka oli muun muassa toiminut presidentti Kekkosen hovimestarina yli 20 vuotta. Hänellä oli 15 hevosen talli, jossa Kim Ammunet toimi yksityisvalmentajana.”Sitten oli käynyt niin, että karja oli kasvanut ja kulut kiivenneet. Piti vähentää.”Kaupoille ryhdyttiin, mutta selkeänuottiseen toimintaan tottunut Saastamoinen tahtoi hermostua vetkutteluun.”Ostajat olivat kuin ongenkoukkuja, innoissaan varsasta, mutta halusivat tinkiä hinnasta. Ajattelin, että eihän tästä tule mitään, kun yrittävät tinkiä ja toinen ei tingi.”Kaupankäyntiin tottunut mies esitti ratkaisua tilanteeseen.”Sanoin, että jos ei tingitä hinnasta, niin mitä siihen samaan hintaan voisi sisältyä muuta. Siihen tuli mukaan kaksi siitostammaa, Dragon Lily ja Miramar Hanover.”.Tällä kauppoihin sotkeutumisella oli seurauksensa.”Kaverit sanoivat, että sinä olet sitten näissä mukana. Niinhän siinä kävi, että perustettiin talli Villit ja vapaat. Siitä se lähti.”Yhtymä osti vielä muun muassa valiojuoksijaruuna Sorean ja siitostammaksi Vieskerin täyssisko Vileskan. ”Vajaa kymmenen vuotta oltiin kimpassa, sitten jaettiin omistukset. Jukan kanssa oltiin kimpassa vielä Vileskan varsoissa.”Saastamoisen ja Grönforsin yhdessä kasvattamia Vileskan jälkeläisiä ovat muun muassa V.G. Vipori 21,8a ja V.G. Vihtori 23,0a. Yksin Saastamoinen on kasvattanut tamman viimeiseksi jääneen jälkeläisen, Pastorin 20,9a.Näistä hänen ensimmäisistä hevosistaan suvuissa kulkee mukana vielä Vileskan lisäksi Dragon Lily. Se on emänemänä muun muassa Drogonille 12,3ake..Uudenmaan Upeimman voittaja Hot Package on Jukka Saastamoiselle myös pitkän kehittelyn tulos. Hän osti sen emänisän, kanadalaisori Tyrone Dillonin yhdessä ystävänsä Kaarlo Wieserin kanssa.”Tyrone Dillon oli hyvä kilpahevonen”, Saastamoinen kuvailee. ”Ajattelin, että teetän siitä varsan, mutta niitähän tuli sitten useampi. Ei mitään maailmankaatajia tullut, mutta tuli niitä mukavasti radalle ja vähän tienasivatkin.”Yksi näistä varsoista oli Hot Pot, josta aikanaan tuli Hot Packagen emä.”Hämäläisen Päivi opetti Hot Potin ja sanoi heti, että sillä on ihan kommunistin luonne, ei palvele ihmistä yhtään.”Saastamoinen lähetti kuitenkin hyväsukuisen tamman Aripekka Pakkaselle valmennukseen. Hot Potin jenkkiemä Spicy Hot kuului samaan sisarussarjaan kuin muun muassa Pennsylvania Sire Stakesin kaksivuotiaana voittanut Super Spicy, jonka ennätyskään 10,0a ei ollut vuonna 1997 syntyneeksi aivan jokapäiväinen.”Aapee sanoi, että tamman touhu on kuin tikkua työntäisi kynnen alle. Pyörittää häntää ja heittää kusta silmille.”Vieläkään Saastamoinen ei tahtonut uskoa Hot Potia täysin hyödyttömäksi raviurheilun saralla.”Minusta se oli kuitenkin niin hyvän näköinen hevonen, että teen kaikkia taiteen sääntöjä vastaan ja teetän sillä varsan. Otan vaan kunnon orin sille, ettei ainakaan siitä jää kiinni.”.Miehen itsepintaisuutta on nyt palkittu. Ensimmäisenä syntyi Hold On Tight 14,8a (Andover Hall), joka on Samuli Innasella treenissä.”Samulin tytär Emmi on ajanut sillä tosi hyvin. Ei saa ajaa kuin 1500 euron kilpailuissa, mutta kun saa sen 50 lähtöä kokoon, niin minun puolestani ajaa vaikka kaikki lähdöt.”Seuraavana tuli Charly du Noyerista Hot Package 12,9ake (4), jota valmentaa Kenneth Danielsen.”Kennethiltä kysyin aikanaan ottaako jonkun treeniin, tarjolla oli kolme vuosikasta ja yksi kakkonen. Kaksivuotiasta ei halunnut, kun oli toisen ajolle opettama. Sanoi, että jos jotain virheitä pitää tehdä, niin hän haluaa tehdä ne itse. Otti sitten tämän tamman.”Myös kolmevuotias Booster Winnerin poika Hot Tequila on Danielsenilla. Se on juossut hyväksytyn koelähdön.”Hän pitää kahta kolmevuotiasta oria yhdessä, eikä mitään. En ole kyllä kenenkään muun nähnyt pitävän kolmosia yhdessä.”Vuotias Hot Southeast (Southwind Spirit) oli jo opetettavana Juha Länsimäellä, eikä Saastamoinen ole vielä päättänyt, kenelle se menee laitumen jälkeen treeniin. Viime vuonna Hot Potia ei siemennetty.”Päätin, etten astuta enää yhtään tammaa, kun hukun hevosten paljouteen. Kenneth Danielsin puoliso Päivi Pihlgren sanoi, että älä Hot Potia jätä astuttamatta. Tekee hyviä varsoja, mieti nyt vielä kaksi kertaa.”Niinpä Hot Pot on tänä kesänä siemennetty ja todettu kantavaksi Elitloppet-voittaja Hohneckista.”Täytän 70 ensi syksynä, olen ajatellut luopua kasvatustoiminnasta. Noissa, mitä jo nyt on, on minulle moneksi vuodeksi seurattavaa. Siinä olisi nyt useampi siitostamma kaupan jollekin asiasta kiinnostuneelle.”Onko tämä kasvatustoiminnan lopettaminen helpommin sanottu kuin tehty? Aika näyttää..Valmentajalta vaaditaan rehellisyyttäJukka Saastamoisella on aina ollut hevosia monella eri valmentajalla."Varmaan sadalla valmentajalla", Jukka Saastamoinen toteaa.”Suurin piirtein olen kaikkien kanssa edelleen puheväleissä, vaikka varmaan jotkut pitävät minua vaikeana ja hankalana.”Aikanaan hän suunnitteli oman tallin perustamista ja kävi jo keskusteluja Mikko Lillebergin ja Mikko Huttusen kanssa, jos jommallakummalla olisi kiinnostusta yksityisvalmentajan pestiin.”Jossakin kohtaa rupesin järkeilemään, että kaikki hevoset eivät kuitenkaan käy kaikille. Helpompi on vaihtaa valmentajaa kuin hevosta.”.Kertoo asiat, miten ne ovat, eikä ympäripyöreästi.Jukka Saastamoinen.Rehellisyyttä hän pitää ensimmäisenä ehtona valmentajalta.”Kertoo asiat, miten ne ovat, eikä ympäripyöreästi.”Pääosin tämä toteutuukin, mutta on hänelle matkan varrelle sattunut muunlaisiakin tapauksia. On sellaisia, jotka ovat salanneet, mitä hevoselle on tapahtunut.”Yksikin hyvin mennyt hevonen lopetti menestymisen ja sitä sitten miehissä ihmeteltiin. Myöhemmin sivullinen sanoi minulle, että oli sillä sinun hevosellasi huono tuuri, kun karkasi valmentajalta ja oli valtaojassa selällään. Eikä tällaista omistajalle kerrottu, että olisi osattu lihaksista etsiä ongelmia.”Sitten on tapauksia, joissa ei ole toimittu omistajan ohjeiden mukaan. Saastamoisella on jyrkkä suhtautuminen herpesrokotteeseen ja se puolestaan on aiheuttanut myös valmentajanvaihdoksen.”Minulla on kokemus, että herpesrokotteen jälkeen hevoset ei tervettä päivää näe. Ovat koko ajan kipeinä. Onhan se eläinlääkäreille hyvä bisnes, saavat rokottaa ja sitten tähystää.”Hän kertoo ilmoittaneensa valmentajalle, ettei hänen hevosilleen sitä anneta.”Tuli lasku ja kaikille kolmelle oli annettu. Minähän otin hevosauton ja -kärryn ja hain hevoset pois.”Kolmas esimerkki on puhdas valehtelu hevosen tilanteesta.”Yhdestä oli valmentajakommentit aina, että menee kuin lintu.”Saastamoinen teki yllätyskäynnin tallille.”Hevonen seisoi kaikki jalat paketoituina. Kysyin, voiko sillä ajaa, ei voinut. Kysyin, voiko viedä klinikalle, ei ehtinyt. Soitin hevoskuljetuksen pihaan ja kerroin hevoselle uuden osoitteen.”.Jatka lausettaValmentaja… viime kädessä päättää, missä hevonen starttaa. Minun vaatimukseni on, että hevosen pitää olla kilpailukykyinen siihen lähtöön, missä se juoksee.Vakuutukset… otin kolmelle ensimmäiselle hevoselle, sen jälkeen en ole ottanut. Pitää luottaa tuureihin, ja jos hevonen menee, se on elämää, ei sen kummempaa. Ei tässä tiedä, koska itsekin lähtee, eikä koira perään hauku.Ravipolitiikkaa… en harrasta. Olin kyllä aikoinaan Kouvolan johtokunnassa. Se oli ihan mielenkiintoista, mutta vaati turnauskestävyyttä.Ravit… ovat mielestäni parasta paikan päällä. Vermo harmittaa, kun siellä ei näe takasuoralta kuin kypärät. Se ei ole katsojaystävällinen paikka. Hyvä… hevonen on kasvatuksen tavoite. Nyt minulla on varmaan paras kaksivuotias varsa tähän asti. Kallen (Kaarlo Wieser) kuoleman jälkeen minulle syntyi ensimmäisenä varsa Corazon Combosta ja Chiquesta, laitoin sille nimeksi Corazon Carlo. Se on ollut Ristimäen Jarkolla ja meni nyt Korven Pekalle. Menee komeasti, Jarkko sanoi, että heti valmis koelähtöön.