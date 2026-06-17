Kuukauden henkilönä esitellään Jukka Saastamoinen.
Kuukauden henkilönä esitellään Jukka Saastamoinen.Kuva: Iita-Maria Ahtiainen
Kuukauden henkilö

Kuukauden henkilö Jukka Saastamoinen – Hevoset pitäneet ihmisenä

Kuukauden henkilö Jukka Saastamoisen Sherwood Stable on ollut alkukauden menestyjiä.
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Jukka Saastamoinen
Sherwood Stable Oy
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