Marko Korpi on Hevosurheilun tammikuun Kuukauden henkilö.
Marko Korpi on Hevosurheilun tammikuun Kuukauden henkilö.Kuva: Anu Leppänen
Kuukauden henkilö

Kodittoman kotiinpaluu — Maailmaa kiertänyt Marko Korpi on jälleen Suomessa

Kuukauden henkilö Marko Korpi on nyt Jokimaan valmentaja.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Marko Korpi

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi