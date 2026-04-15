Pasi Pykäläisen pitkän aikakauden päätös huokuu haikeutta – "Raviurheilu on antanut paljon, mutta on ottanutkin"

Keskiviikkona 30. päivä elokuuta vuonna 1989 Hevosurheilussa uutisoitiin joensuulaisen yo-merkonomi Pasi Pykäläisen tulleen valituksi Joensuun Ravirata Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Nyt reilut 36 vuotta myöhemmin Linnunlahdella vietettiin Pykäläisen läksiäisiä kymmenien vierailijoiden kesken. Tilaisuus toimi yhtä lailla Linnunlahdella lähes yhtä pitkään kilpailusihteerinä toimineen Matti Kervisen läksiäisinä, kun Pykäläisen lisäksi myös Kervinen eläköityy tehtävästään.”Suurin piirtein muistan ensimmäisen työpäiväni raviradalla. Elimme hiukan toisenlaista aikaa silloin. Aika haastavaa sellaista”, Pykäläinen huokaisee.Perheyrityksestä raviradan toimitusjohtajaksi siirtynyttä Pykäläistä odotti raviradan työpöydällä puolen miljoonan markan velkalasku rakennusliikkeestä.”Samana päivänä rakennusliikkeen johtaja Armas Taskinen kysyi, koska meinaat laskun maksaa. Kassassa ei ollut yhtään rahaa. Tuolloin meillä oli yhteensä yli neljä miljoonaa markkaa velkaa”, Pykäläinen taustoittaa.Linnunlahden ensimmäiset vuodet olivat vaikeita radan ajauduttua investointien vuoksi velkoihin, ja kyseinen rakennusliikkeen velkalasku oli peräisin varikolle rakennetuista valjastushalleista. 90-luvun alussa tullut lama ja markan devalvointi eivät auttaneet asiaa. Heikoimpaan aikaan Joensuussa ajettiin 1200 markan palkinnoista, eli pyöreästi 200 eurosta.”Nykyarvossa se ei taida olla edes 200 euroa, ennemmin 100–150 euroa”, Pykäläinen korjaa.Nykyisin Linnunlahti on maan vakavaraisimpia raviratoja. Kuinka se on mahdollista?.Pasi Pykäläinen64-vuotias yo-merkonomi YlämyllyltäToimistusjohtajana Joensuun Ravirata Oy:ssä yli 36 vuoden ajanPuoliso Tuulevi, tyttäret Johanna ja MarianneHarrastuksena hevoset, hiihto, pyöräily, metsästys ja kalastus.”Laman jälkeen tulivat etäpelit, jotka lähtivät elvyttämään taloutta. Suurin merkitys silti lienee Lintuaidan Ravitallin ja sen alueen myymisellä Joensuun kaupungille, kun asuntomessut tulivat Marjalaan (kaupunginosa, missä Lintuaidan Ravitalli sijaitsi) vuonna 1995”, Pykäläinen kertoo.Kauppahinta oli Pykäläisen muistikuvien mukaan 2,7 miljoonaa markkaa. Kaupasta saatuja rahoja sijoitettiin raviradan osakepääoman korotukseen, joilla rata pääsi yli pahimmasta talousahdingosta.”Loppurahoilla raviradan omistavat hevosseurat ostivat pakkohuutokaupasta 107 hehtaaria metsää Kontiolahdelta ja osakehuoneistoja Joensuun kaupungin ruutukaava-alueelta”, Pykäläinen selventää.”Ensimmäiset vuodet silti jättivät muistijäljen, ettei vastaavaan tilanteeseen enää koskaan haluta. Sen jälkeen olemme olleet tosi tarkalla ja tiukalla taloudella”, hän lisää..Vuosikymmenten työ Linnunlahdella alkaa Pykäläisen osalta olla taputeltu. Toimitusjohtajana hän vastasi Joensuun ravien järjestämisestä viimeistä kertaa 2. joulukuuta, kun ravikausi Linnunlahdella päättyi. Tämän vuoden kaikki kolme ravipäivää on jo menty tammikuussa radan uutena toimitusjohtajana aloittaneen Marjo Väisäsen johtamana.Linnunlahden uuden aikakauden ensimmäisinä kuukausina Pykäläinen on kuitenkin ollut Väisäsen apuna ja opastanut häntä alkuun.”Työsopimukseni loppuu huhtikuun viimeiseen päivään. Joensuun vappuraveissa en enää siis ole raviradan palveluksessa”, Pykäläinen sanoo.”Marjo on pätevä ja hyvin aikaansaava radan uusi toimitusjohtaja. Ala ja sen ihmiset ovat hänelle ennestään tuttuja, ja sillä on mielestäni hirmuinen merkitys. Luottamussuhde on hankittu jo ennen toimitusjohtajan tehtävien aloittamista.”.Tunnelmiaan Pykäläinen kuvailee eläkepäivien lähestyessä myönteisiksi, mutta haikeuttakin on kun miettii menneitä aikoja. Hänen aikanaan Joensuussa on järjestetty Kuninkuusravit vuosina 2000 ja 2015. Nuo viikonloput hän nostaakin uransa kohokohtiin.”Se oli tosi iso ponnistus meidän pienelle organisaatiollemme. Kuninkuusraveissa teet kymmenen vuoden työt yhdessä viikonlopussa. Tässä huoneessa, missä nyt olemme tehtiin vuonna 2000 Kuninkuusraveissa ensimmäinen ravistudio Tototv:n lähetykseen. Sari Tamminen ja Jorma Vuoksenmaa juonsivat sen”, Pykäläinen toteaa istuessaan tuomaritornirakennuksen neuvottelutilassa.Lisäksi uran kohokohtiin nousee perinteikäs Joensuu-ajo, jota on ravattu Linnunlahdella kesästä 1991 alkaen.”Mietin, että eniten työni jälki kuitenkin näkyy siinä, miltä kaikki tänne rakennettu näyttää tänä päivänä. Paikat ovat kunnossa. Meillä on vierastallit, riittävästi katoksia, lämpimät konehallit, hyvät sosiaalitilat mies- ja naisohjastajille, remontoitu ravintolakatsomo ja tallikahvio, hyvä rata ja ratavalot. Näissä se työ näkyy kaikista eniten”, Pykäläinen kokee.Raviradalla on jatkuvasti investoitu varsin voimakkaasti paikkoja ehostaen ja vähän uuttakin rakentaen. Investoinneista huolimatta yhtiön talous on saatu pidettyä terveellä pohjalla, eikä 2000-luvulla vierasta pääomaa ole tarvinnut ottaa lainkaan.”Koen siitä ylpeyttä. Samalla tietysti surettaa, että vaikka puitteet on ravien järjestämiselle kunnossa ravipäivien määrä on jatkuvasti vähentynyt. Se tekee tulevaisuudesta epävarman”, Pykäläinen lausuu..Joka tapauksessa valtuuskunnan vaikuttamisrooli tulee tulevina vuosina tosi paljon pienenemään.Pasi Pykäläinen.Linnunlahti on tullut viime vuosina tunnetuksi siitä, että rata maksaa 50 euroa palkintorahaa kaikille hyväksytyn suorituksen tehneille hevosille. Aiemmin myös hylätyt ja keskeyttäneet palkittiin 50 eurolla, kunnes arvolisäveromääräykset estivät sen.”Jotkut on sitä mieltä, ettei 50 euron jakaminen ole hyvä asia. Sanon kuitenkin, että yksikään omistaja ei ole sitä koskaan palauttanut. Raviradan kannalta kaikki kilpailemaan tulleet hevoset ovat yhtä arvokkaita. Tietysti voittajalle kuuluu suurin palkinto ja kunnia, mutta voittajan arvostusta mielestäni se ei vähennä, että jotkut muutkin saavat vähän polttoainerahaa”, Pykäläinen sanoo..Hippoksen valtuuskuntaan Pykäläinen on kuulunut jo noin 25 vuoden ajan. Nykyinen jäsenkausi päättyy vuoden lopussa, eikä jatkosta ole tietoa. Joensuun raviradan hallitus tekee päätöksensä seuraavista edustajistaan syksyllä.”Tässä vaiheessa en ota kantaa olenko halukas jatkamaan, kun keskusteluja siitä ei ole käyty. Joka tapauksessa valtuuskunnan vaikuttamisrooli tulee tulevina vuosina tosi paljon pienentymään oman peliyhtiön tullessa. Hippoksen ja peliyhtiön välinen keskustelu on huomattavasti tärkeämpää kuin mitä keskustelua valtuuskunta käy”, Pykäläinen pohtii.Ravipolitiikasta jo pitkään kiinnostunut Pykäläinen toimi ennen valtuuskuntapestiään Hippoksen eri valiokunnissa. Hän kokee, että raviradan toimitusjohtajan tulee olla kiinnostunut, kuinka toimialalla menee. Hippoksen hallitukseen Pykäläinen ei kuitenkaan ole koskaan kuulunut.”Aikanaan on sovittu herrasmiesperiaate, että operatiivisessa toiminnassa olevat eivät ole Hippoksen hallituksessa. On hyvä, että on tiettyjä perinteitä. Jääviyssäännötkin sen jo estävät”, hän sanoo.Hevospelit ovat siirtymässä vuoden päästä monilupajärjestelmään ja uusi peliyhtiö Hippos-ATG Oy aloittaa silloin toimintansa Suomen pelimarkkinoilla. Valtuuskunnan kaksi vuotta sitten tekemä päätös on verrattavissa vanhaan Fintoto-aikaan oman työn palkitsevuudessaan. Pykäläinen oli laatimassa päätöstä itsekin.”Kun omalla työllä pystyit vaikuttamaan kuinka alueellasi meni, oli vanha systeemi sillä tavalla tämänhetkistä valtionapujärjestelmää parempi. Kaikki tunnustavat nykyjärjestelmän passivoivan vaikutuksen, mutta ei se huonokaan ole. Kuusi vuotta taaksepäin mentäessä se auttoi meidät yli korona-ajasta, kun kilpailutoiminta asetettiin tauolle”, hän toteaa.Vaikka Joensuun raviradan asiat tulevat Pykäläisen mukaan olemaan hänellä eläkkeelläkin mielessä, ehtinee hän jatkossa silti antaa aiempaa enemmän aikaa perheelle, harrastuksille ja omille hevosille. Perheessä onkin toukokuussa tiedossa iloisia tapahtumia.”Pari viikkoa eläkkeelle pääsyn jälkeen pitäisi syntyä ensimmäinen lapsenlapsi. Toivottavasti vain kaikki menee hyvin. Toinen tyttäremme menee Joensuun kesän Toto75-päivänä naimisiin. Valinta on todennäköisesti melko helppo, minne tuolloin suuntaan”, Pykäläinen hymyilee..Hevoset auttavat jaksamaanPasi Pykäläinen on myös pitkän linjan käytännön hevosharrastaja. Kotonaan Ylämyllyllä Pasi Pykäläisellä ja Tuulevi-vaimolla on tallissa nyt kuusi hevosta. Ohjastettuja startteja Pykäläisellä on 678, joista 72 on päättynyt voittoon. Edelliset merkinnät ohjastajana ovat keväällä 2019 ajetusta koelähdöstä.”Raviurheilu on antanut paljon minulle, mutta on ottanutkin. Lieksassa vuonna 1997 sattunut onnettomuus muistuttaa minua edelleen päivittäin”, Pykäläinen kertoo.Tuona heinäkuisena torstaina Pykäläisen piti ohjastaa Lieksassa kolmea hevosta. Sacre Coeur oli omassa lähdössään kakkonen, Sofienne voitti, mutta illan viimeiseen lähtöön ilmoitetun Miss Kimberlyn kanssa sattui haaveri.”Tulin esittelyyn myöhässä voitettuani edellisen lähdön Sofiennella. Etusuoralla otin hevosta kiinni ja jotenkin se pillastui potkaisten kahdella jalalla. Seuraava tunti on filmin osalta edelleen pimeänä”, Pykäläinen muistelee.Potkun seurauksena Pykäläisen leukaluu meni pirstaleiksi kahdesta kohtaa. Onnettomuudesta toipuminen vei noin kaksi vuotta.”Purukalusto alaleuasta meni kokonaan uusiksi, ja leuassa on titaania vieläkin. Se oli melkoinen tälli, ja täytyi tosissaan miettiä, pidämmekö enää omia hevosia vai luovutaanko niistä”, Pykäläinen sanoo..Raviurheilu on antanut paljon minulle, mutta on ottanutkin.Pasi Pykäläinen.Tänä keväänä varsoja ei Pykäläisen talliin synny, mutta siitostamman astuttaminen on harkinnassa.”Merit on tehnyt kolme varsaa porukkaan minulle ja Janne Kuosmaselle. Varsoista nyt kaksi on meillä, joista nuorin on viime kesänä syntynyt”, Pykäläinen sanoo.Raviradan toimitusjohtajan työ on pitkälti hallintotyötä, mutta käytännön hevospuolen kiinnostuksesta ei ole ollut ainakaan haittaa. Päinvastoin.”Hevoset auttavat jaksamaan. Lisäksi kun kierrät muualla raveissa, kiinnität huomiota miten kaikki toimii ja voit kyseenalaistaa sitä omaan rataan. Esimerkiksi katoksien haluan olevan siistit ja hyväkuntoiset, eikä lämmin vesi saa pesupaikalta loppua”, Pykäläinen päättää..Lähtöjen täyttöasteille… on selittävät tekijät miksi ne ovat jossain parempia ja miksi huonompia. Meidänkin lähiradoilla Mikkeli, Jyväskylä ja Kuopio tulee joka puolelta hevosia ja heillä on vahva hevostalous muutenkin alueellaan. Ilman muuta niiden on ravien täyttöasteet on helpompi saada täyteen, kuin reunalla olevien ratojen. Rovaniemelle, Turkuun ja Joensuuhun tulee helposti vain yhdeltä suunnalta hevosia.Puheenjohtajat… ovat minulle olleet aina hirmuisen hyviä. Puheenjohtaja on aina toimitusjohtajan tukena, mutta suhdetta pitää hoitaa myös toisinpäin. Kaikesta pitää olla avoin. Yhtenä suurimpana saavutuksena pidän sitä, että koskaan minun aikana meillä ei ole äänestetty hallituksessa. Kaikki päätökset on tehty lopulta yksimielisesti.Lohensoutu… on tosi kivaa. Lillebergin Mikko juuri ehdotti, että lähdetään Tornionjoelle kalaan. Kesä-heinäkuussa tehdään varmaan parikin reissua. Harmi kun Tenojoki on kiinni, sillä siitä tykkäsin paikkana eniten.Matti Kervinen… hyvä ja luotettava ystävä. Työntekijänä häneen pätee täsmälleen samat sanat. Hän tekee työnsä eleettömästi, eikä monet varmasti ymmärräkään, kuinka paljon hän saa vähässä ajassa aikaiseksi.