Syyskuun kuukauden henkilö Oona Halme ja Cajsa Rok.
Syyskuun kuukauden henkilö Oona Halme ja Cajsa Rok.Kuva: Roosa Lindholm
Kuukauden henkilö

Rohkeasti huomista kohti – Oona Halme uskoo raviurheilun tulevaisuuteen

Kuukauden henkilö Oona Halme valmistautuu seuraavaan askeleeseen urallaan.
Julkaistu
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Teemu Okkolin
Oona Halme
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Hevosurheilu
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