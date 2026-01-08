Heta Huuskola ja Riku Lehtonen kuukauden hevosen Green River’s Zackin kanssa.
Heta Huuskola ja Riku Lehtonen kuukauden hevosen Green River’s Zackin kanssa.Kuva: Kirsi Kantokoski
Kuukauden hevonen

Matkalla huipulle — Green River’s Zack puhkesi kukkaan Kari Lehtosen käsissä

Kaksi arvovoittoa joulukuussa nostivat Green River’s Zackin heittämällä Kuukauden hevoseksi. Ainekset on olemassa paljon pidemmällekin.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Kari Lehtonen
Green River’s Zack

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi