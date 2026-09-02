Make Cash toi Markku Niemiselle seitsemännen Suuren Suomalaisen Derbyn.
Make Cash toi Markku Niemiselle seitsemännen Suuren Suomalaisen Derbyn.Kuva: Maisa Hyttinen
Kuukauden hevonen

Harmiton herrasmies – Make Cash on vaivaton hevonen taustavoimille, mutta ei kilpakumppaneille

Elokuun Kuukauden hevosena esitellään Derby-voittaja Make Cash.
Julkaistu
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Markku Nieminen
Make Cash
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