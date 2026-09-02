Harmiton herrasmies – Make Cash on vaivaton hevonen taustavoimille, mutta ei kilpakumppaneille

Sympaattinen on ensimmäinen mieleen tuleva adjektiivi, kun Make Cashin näkee kotioloissaan. Avoin, luottavainen olemus ja nätti – ei komea – ulkonäkö sulattavat jään paatuneeltakin hevosihmiseltä. Ruunan hoitaja Noora ”Norppa” Tuula vahvistaa, että tämä ensivaikutelma on oikea. ”Sen kanssa on kaikki helppoa, toimii joka paikassa”, Tuula kuvailee. ”Sellainen harmiton herrasmies.”Tosin on kaksi asiaa, joissa se on aiheuttanut harmia. Ensinnäkin vahvalla kirivoimallaan vastustajille, kuten Suuressa Suomalaisessa Derbyssä. Toisekseen nuorena orina itselleen.”Se oli itselleen häirikkö”, valmentaja Markku Nieminen sanoo. ”Oli niin hormonikko, että pureskeli itseään. Ihmisten kanssa ei ollut silloinkaan mitään ongelmia.”Niinpä se päätyi kaksivuotissyksynä valmentajan suosituksesta eläinlääkärin suorittamaan operaatioon, joka teki siitä ruunan. Nieminen kuuluu itse omistaja- ja kasvattajaporukkaan ja sen muut jäsenet, Matti Leskelä, Jarmo Ahlbom ja Jarmo Oravasaari, luottivat hänen asiantuntemukseensa. Tosin Ahlbom koki hieman sisäisiä väristyksiä asian takia.”Kyllä se miehenä tuntui kauhealta, mutta ymmärsihän sen, ettei se vahingoita itseään”, Ahlbom hymähtää.Nieminen summaa ruunaamisen hyödyt yksikantaan.”Eihän sillä viedä kuin yksi vaisto pois, eikä sillä ole kovinkaan paljon juoksemisen kanssa tekemistä”, hän sanoo.Juoksemisen vaisto ei todellakaan ole kadonnut Make Cashilta..Make CashRuuna, s. 15.6.2022Kasvattaja Firevall Stable, UrjalaOmistaja Firevall Stable, UrjalaValmentaja Markku Nieminen, UrjalaHoitaja Noora Tuula, UrjalaEnnätys 12,2a, voittosumma 170 918 euroaStatistiikka, 23: 7-5-2.Make Cash syntyi Kaisa ja Hannu Nivolan Kallelan Oriasemalla Uudessakaupungissa kesäkuun puolivälissä neljä vuotta sitten.”Mehän ollaan periaatteessa vain paperikasvattajia”, Markku Nieminen huomauttaa. ”Totta kai päätökset tehdään ja maksetaan, mutta toiset tekevät fyysiset työt tamman ja varsan kanssa.”Make Cashin kohdalla töitä sai todella tehdäkin.”Sillä oli aika paljon ongelmia pikkuvarsana, sairasteli aika lailla, ja sitä hoidettiin hyvin Kallelassa. He tekivät kovan työn sen kanssa.”Nimeksi tullut Make Cash on sanaleikki, jonka etuosa pitäisi Jorma Ahlbomin mukaan lausua juuri kuten se kirjoitetaan, ei englantilaisittain ”Meik”, kuten selostajat sanovat.”Ajateltiin, että Markulla pitää olla nimikkohevonen”, Ahlbom nauraa..Raumalla asuva pariskunta Jorma ja Raija Ahlbom ehti kimpasta ensimmäisenä katsomaan uutta tulokasta, kun se oli kahden päivän ikäinen. Se osoitti luonteensa alusta alkaen.”Se oli hirveän luottavainen varsa, tuli tykö ja sitä sai rapsuttaa”, Raija Ahlbom muistelee.Make Cash eteni tutulla ja taatulla Markku Niemisen tallin takuutyöllä. Puolitoistavuotiaana Teivossa opetus, koelähtö kotiradalla kaksivuotiaana toukokuun lopulla ajalla 26,3ke ja kesällä vielä laitumelle.”En muista juuri tätä, mutta meillä on kaikki kakkoset puolestatoista kahteen kuukauteen laitumella”, Nieminen kertoo.Kilpaura käynnistyi kolmevuotiaana kolmella voitolla helmi-maaliskuussa. Hevosurheilun kevään perinteinen kolmevuotiskatsaus (HU26.3.2025) ilmestyi Pirkanmaan osalta kahden voiton jälkeen.”Make Cash pääsi yllättämään minut positiivisesti kilpailuissa. Laiskojen laiskasta, tosi nahkeasta harjoittelijasta kuoriutui ihan uusi hevonen startissa”, Nieminen lausui tuolloin ja allekirjoittaa sanomansa tietyin varauksin edelleen puolitoista vuotta myöhemmin.”Ei siitä silloin vielä ottanut selvää, onko siinä juoksijan vikaa vai muuta vikaa. Siitä se oli mukava, että meni aina, kun pyysi. Osa laiskoista on niin veteliä, että ei ne mene vaikka pyytääkin. Tämä kyllä menee, vaikka ei yhtään liikaa, mutta ei yhtään liian vähänkään.”.Menestys on ollut nyt sitä luokkaa, ettei Jukkaa enää lasketa pois, vaikka hän haluaisikin.Markku Nieminen yhteistyöstä Make Cashin ohjastajan Jukka Torvisen kanssa.Hyvän alun jälkeen tuli takapakkia. Make Cash oli Suur-Hollolan Hambossa kipeä ja päätyi keskeytyskuntoon. Sairastellessa meni loppukesä ja ruuna palasi radalle vasta Kriterium-karsintaan. Myöhään alkanut kiri nosti sen neljänneksi, millä ei ollut asiaa finaaliin.Loppusyksyn Make Cash teki hyviä esityksiä Kasvattajakruunun alkuerissä ja välierässä – jossa edelle jäi enää Magnitude. Sitten tuli marraskuinen myöhäisiltapäivä, jossa Pohjanmaan lakeus sai kokea rännän ja veden sekaista taivaalta, ja nähdä Seinäjoen kaviouralla uuden tähden synnyn.Kasvattajakruunufinaalin maalisuoralla Make Cash ohitti Shackhills Gamblerin ja vastasi Piccolo Cocktailin loppurynnistykseen. Voittoaika 12,5ake sivusi Ancion SE:tä.Voiton ohjastanut Jukka Torvinen oli ajanut ennenkin Make Cashia, mutta sen rattailla oli nähty myös Ari Moilanen ja Santtu Raitala. Kasvattajakruunun myötä Torvisesta tuli ruunan luotto-ohjastaja, joka on sen jälkeen ajanut kaikki sen nelivuotislähdöt.”Jukka tuli siihen kuskiksi, kun hän oli vapaa. Kyllä sillä oli ajanut muutkin, ketkä sattuivat olemaan vapaana, ei minulla ole koskaan kenenkään kanssa varsinaista diiliä. Menestys on ollut nyt sitä luokkaa, ettei Jukkaa enää lasketa pois, vaikka hän haluaisikin.”.Make Cashista on muotoutunut suurkilpailujen yllätysvoittaja – ainakin kertoimien valossa. Kasvattajakruunussa voittajakerroin 36,1, Suur-Hollolan Nelivuotispokaalissa 11,4 ja Derbyssä 22,9. Omistajat ovat omalta osaltaan laskeneet kertoimia, mutta vielä niihin jäi heille hyödynnettävääkin. ”Se on pikkusen ollut aina aliarvostettu ja silloinhan sitä pitää pelata”, Matti Leskelä perustelee. ”Aina sitä voittoa odottaa, vaikka ei siihen välttämättä usko.”Kolmivuotiskauden päätti Solvallan-vierailu. ”Se tuntui oikealta kohdalta käydä siellä, mutta juoksu epäonnistui”, Markku Nieminen sanoo.Sijoitus jäi häntäpäähän, vaikka Make Cash kipaisi voltin 13,3.”Ruotsissa hevoset ovat vaan niin hirveän kovia, ettei näillä tahdo olla samalla viivalla kuin esittelyssä. Ne menevät siellä niin paljon kovempaa ja pitempään.”.Kolmi- ja nelivuotiskausien välinen talvi sujui positiivisissa merkeissä.”Menoon tuli jämäkkyyttä ja kroppa vahvistui”, Markku Nieminen kiittää talvitreenikautta. ”Siinä tuli hyvä harppaus.”Kauden aloittaneessa Derbyn Kevätsuosikissa edelle jäi Magnitude, Kasvattajakruunun alkuerässä tallikaveri Ancio ja Glenn Kosmos Memorialissa ulkomaan vieraat Mellby Narrow ja Gimbo Grif, sekä Ancio.”Se on kumminkin muutamalle saman ikäluokan hevoselle vähän altavastaaja. Muutama on sellainen, jotka vauhdiltaan on niin paljon kovempia. Tämä on niin hyvä tuollaiseen kohtaan kuin Derby, jossa tulee tiukka paikka, kun pitää olla haalarihommissa. Siihen se on omiaan.”Kuopio Stakesissa ruuna teki kauden tasapaksuimmat esitykset, se oli viides karsinnassa ja finaalissa. Reilun kuukauden tauon jälkeen alkoivat rattaat jälleen kalkattamaan. Jokimaan Nelivuotispalkinnossa se piti kurissa ikuiset kilpakumppaninsa Piccolo Cocktailin, Ancion ja Magnituden.Derbykarsinnassa Make Cash oli suosikkina toinen osallistuttuaan alussa kovaan kilvanajoon ja sen jälkeen paikaksi päätyi juosta johtavan rinnalla.”Derbyyn kun mentiin sanoin, että jos se tekee samanlaisen juoksun kuin Seinäjoella, niin ollaan aika vahvoilla”, Matti Leskelä sanoo. ”Karsinnan jälkeen olin koko seuraavan viikon lyötynä. Menikö tässä meidän mahdollisuus?”.Juoksemalla se voitti, omaa hyvyyttään, ei muiden huonoutta.Markku Nieminen Make Cashista Derbyssä.Suuri ravikansa oli hänen kanssaan pitkälti samoilla linjoilla. Hyvään suoritukseen moni uskoi luotettavalta kilpailijalta ja sen myötä asiallista sijoitusta, mutta voittoon asti lähtöradalta 12 jaksoi harva uskoa.Make Cash oli itse eri mieltä. Kolmatta rataa kiertäen viimeiset 1100 metriä ja johtaneen Magnituden lyöminen maalisuoran taistelussa toivat hyvin ansaitun syksyn väreissä loistaneen Derby-seppeleen kaulalle.Sivutuotteena syntyi SE 13,0akp. Derby Consolationin voittanut Franc Arrow sai näin olla tunnin SE-tuloksen hallitsija, kun Make Cash nipisti sen ajasta kymmenyksen.”Juoksemalla se voitti, omaa hyvyyttään, ei muiden huonoutta”, Markku Nieminen kuittaa.Se oli Niemiselle valmentajana seitsemäs voitto Suuressa Suomalaisessa Derbyssä ja päälle laitetaan vielä Unikumin Saksan Derby, sekä ohjastajana ja ”hiittausvastaavana” Vokkerin Prinssin suomenhevosten Derby.Silti hän myöntää, että tällä kerralla voitto myös kasvattajan ominaisuudessa teki siitä tunnepuolellakin ainutkertaisen.”Kasvatustoiminta on pitkä ja kivinen tie, jos tämä ala on sitä muutenkin, mutta kyllä siitä menestyksestä tulee sitten ihan oma latauksensa. Ei siitä pääse mihinkään.”.Markku Nieminen on aina antanut menestyksen puhua suuta enemmän hänestä itsestään valmentajana ja valmennettaviensa hyvyydestä. Näkemykset ovat poikkeuksetta realistisia, ellei joskus jopa inhorealistisia. Sellaisia ne ovat nytkin.”Emä Daze on rakenteeltaan niin täydellinen, ettei hienompaa tammaa ole”, Nieminen sanoo. ”Siltä puuttui vaan pikkusen yritteliäisyyttä.”Hän kuvailee, ettei äidissä ja pojassa ole juuri muuta yhtäläisyyttä kuin kiltti luonne.”Daze oli superlahjakas, mutta mukavuudenhaluinen. Make ei ole yhtään lahjakas, mutta se tekee töitä aivan mahdottomasti.”.Tämä väite aiheuttaa jo muminaa muissa omistajissa.”Tuota nyt ei voi aivan allekirjoittaa”, Matti Leskelä heittää, mutta kimppakaveri pysyy tiukasti kannassaan.”Ei tämä mikään lahjakkuus ole, tällä on vaan niin hyvä pää”, Nieminen toistaa. ”Se haluaa juosta, vaikka lyö polviinsa ja ravi on tuollaista kepalointia. Kun se lämmittääkin, niin eihän se miltään näytä. Meno ei vedä yhtään.”Hänellä on lähimenneisyydestä tarjota toinen esimerkki, joka tuntui hyvältä vain juostessaan kilpaa.”Ei näitä pitäisi verrata, mutta Passionate Kemp oli ihan samanlainen.Kyllä omistajat aina kauhisteli sen lämmitystä, mutta kun mentiin auton taakse, ei kukaan enää kauhistellut.”.Make Cash on nähty Kasvattajakruunun alkuerässä tämän lehden ilmestymistä edeltävänä päivänä ja Kasvattajakruunu on loppusyksyn selkeä ykkösjuttu muutenkin.”Nelivuotislähtöjä pitää ajaa, mitä niitä vielä on, koska ensi vuonna lähdöt muuttuvat ihan oleellisesti.”Viisivuotiskaudelle hän suunnittelee edelleen ennen kaikkea oman ikäluokan keskinäisiä koitoksia.”Esimerkiksi viime vuoden Derby-voittaja Romanov Comery on hyvin kilpailutettu ja menestynyt. Jos vaan maltetaan, niin vähän samaa systeemiä voisi koittaa.”Pitkässä juoksussa hän odottaa Make Cashista ”hyvää kilpahevosta kotimaahan.””Sillä on kaikki muut ominaisuudet, mutta huippunopeus vielä puuttuu.”Usein toistettu väite kuitenkin kuuluu, että vauhti tulee iän myötä ja siihen uskotaan Make Cashinkin kohdalla..Tavoitteellisen työn tulosMake Cashin Derby-voitto on palkinto kärsivällisestä työstä.Jokainen hevosenomistaja on tänä päivänä raviurheilulle arvokas. Jotkut päätyvät ostamaan valmiin kilpahevosen Traverasta, mutta vielä heitä enemmän tekee mieli nostaa hattua Markku Niemiselle ja muille Firevall Stablen omistajille. He eivät valinneet helpointa tietä.Markku Niemisen polku kohti Make Cashin Derby-voittoa alkoi tutustumisesta Birgitta Packaléniin.”Kun (Jorma) Kontio lopetti tallinpidon, Birgitan hevoset tulivat meille”, Nieminen muistelee.Nyt jo edesmennyt Packalén vaali periyttäjätamma Honey Bornin jälkipolvia ja Nieminenkin on saanut nauttia niistä. Hänen klassisista suurkilpailuvoittajistaan Derby-voittaja Don Giovannille Honey Born on emä, Kriterium-voittaja Belmontelle emänemä ja tuoreelle Derby-voittaja Make Cashille neljäs emä.Kun Packalén vähensi hevosia, Nieminen osti Make Cashin emänemä Daphnen.”Se ei ollut ihmeellinen kilpahevonen. Lahjakas, mutta luonne ei ollut kilpahevosen luonne. Ajattelin, että Ready Cashista tulisi varsaan kovuutta.”Ready Cashia sai silloin vain paikan päällä Ranskassa ja Nieminen vei Daphnen Erik ja Loes Dragtin Haras de Cornevilleen Normandiaan. ”He olivat hyvä pariskunta, hoitivat kuin omaansa.”.Markku ehdotti, että varsaan on tekeillä hyvä porukka, lähde siihen mukaan.Jarmo Ahlbomia ei ole kaduttanut Markku Niemisen ehdotus Dazesta.Näin sai alkunsa Daze, jonka ympärille muodostui Firevall Stable (piti olla Fireball Stable, mutta Nieminen kirjoitti ehdotuksen Hippokseen väärin).”Markku ehdotti, että varsaan on tekeillä hyvä porukka, lähde siihen mukaan”, Jugadorin omistajaporukkaan silloin kuulunut Jarmo Ahlbom muistelee. ”Katsoin hevosen sukuja ja ajattelin, että mikäs siinä. Ei ole sen jälkeen kaduttanut.”Daze teki hyvän kilpauran ja siemennettiin sen jälkeen Father Patrickin pakastespermalla.”Ei tullut siitä kantavaksi, niin vaihdettiin Maharajahin tuorespermaa, siitä se tuli heti”, Nieminen kertoo.Ensimmäisenä syntyi Daze’s Diamont 17,6ke. Kasvuvaikeuksien kanssa paininut tamma starttasi muutaman kerran kolme- ja nelivuotiaana. Make Cash tehtiin samoista tarpeista.”Kun näytti, että vanhemmasta ei oikein tule sellaista ikäluokkahevosta mitä haettiin, niin kyllä Markku sanoi moneen kertaan Makesta, että tästä tulee”, Matti Leskelä muistaa..Legendaarinen isä ja emälinjaMake Cashiin on ladattu runsaasti raviperiyttämistä.Make Cashin isästä Maharajahista voi nykyään lähinnä todeta, että se on aikamme suurimpia periyttäjiä Euroopassa. Se on tunnettu periyttämislaatunsa varmuudesta, josta syntyy myös huippuja. Kärkenä mainittakoon vain Ruotsissa syntynyt Dream Mine 07,3a ja Italiassa syntynyt Alrajah One 08,6a. Make Cashin emä Daze olli erinomainen kilpahevonen, joka tienasi lähes 100 000 euroa 32 startistaan kolme- ja neljävuotiaana.Siltä jäi suurvoitto saavuttamatta, mutta kakkoset Tammakriteriumissa ja kolmevuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa sekä kolmoset tammojen E3:ssa ja nelivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa lihottivat sen voittosummaa nätisti.Dazen ensimmäisen jälkeläisen Daze’s Diamontin 17,6ke omistaa nykyään Diamond Breeding Team ja se kantaa Hard Livinista. Seuraavana syntyi sen täysveli Make Cash, jonka jälkeen Daze myytiin Ruotsiin. Siellä sen ensimmäisestä varsasta Dame Broddasta (Hohneck) maksettiin huutokaupassa 325 000 kruunua.Emänemällä, kasvattajakruunukolmosella Daphnella on Dazen lisäksi kaksi jälkeläistä Don Geronimo 15,3a (4) ja Revenge 15,8a (3).Kolmas emä Desdemona jäi starttaamattomaksi, mutta sen jälkeläisissä on Kriterium-voittaja Belmonte 15,1a (4).Sitten päästään jo yhteen suomalaisen lämminveriravurikasvatuksen kaikkien aikojen periyttäjätammoista. Desdemonan emä Honey Born 14,9a voitti 31 kertaa ja nousi avoimiin sarjoihin saakka.Hienosta kilpatammasta tuli loistava periyttäjä. Sen jälkeläisistä Born Quick 12,1a voitti Kriteriumin, Derbyn, Suur-Hollolan ja Finlandia-Ajon. Don Giovanni 11,7a Derbyn, Kuopio Stakesin, Kultaloimen ja Helsinki-ajon. Honey Bee 13,5a Tammakriteriumin, Seppeleajon, Tammahambon, Tammavaltikan ja Prix de Recklinghausenin Cagnes-sur-Merissa. Näiden lisäksi esimerkiksi Timur 15,4ke oli loistava kilpahevonen, vaikka ei suurkilpailua voittanutkaan. Se otti 32 startistaan 17 ykköstä, valtaosan Vermon V5-lähdöistä.Honey Born kuului itse samaan sisarussarjaan kuin muun muassa Sweden Cupin ja Sprintermästaren voittanut Ewing Turf 12,7a. Niiden emä La Rumba palkittiin Ruotsista periyttämisestään eliittitammana.