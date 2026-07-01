Herkkä poika – Overhead Panel on radalla leijona, mutta pelkää varikolla traktorinjälkiäkin

Overhead Panel sai kutsun Killerin Eliittiin viimeisten nimien joukossa. Kausi oli alkanut kahdella voitolla maaliskuussa, mutta sen jälkeen Seinäjoki Race -päivänä hevonen keskeytti, eikä kirkkaampia sijoja irronnut myöskään Vermosta tai Vieremältä.Killerillä oli kuitenkin toinen ääni kellossa. Overhead Panel näytti vahvuutensa jyräämällä vastustamattomaan voittoon toiselta radalta ilman vetoapua. Keulasta kaatui Derby-voittaja Romanov Comery, eivätkä muut päässeet edes uhkaamaan kärkikaksikkoa.”Tiesin, että se on niin hirveän vahva hevonen, että juoksupaikka ei jännittänyt”, valmentaja Mari Leinonen kertaa.”Tai siis ei jännittänyt normaalia enempää. Musta tuntuu aina, että pyörryn ja oksennan yhtä aikaa koko lähdön ajan”, hän nauraa.”En pysty katsomaan lähtöjä, varsinkaan Overhead Panelin tai BWT Johnny B Gooden. Sydän on kovilla aina ja tahtoo tulla rytmihäiriöitä. Musta on kuvakin Jägersrosta, missä Overhead Panel taisteli A Fair Dayta vastaan, ja rytmihäiriöt kesti varmaan tunnin. Makasin siellä vaan selälläni, kun ei ne tahtoneet mennä ohi.”.Overhead PanelRuuna, s. 10.5.2021Kasvattaja Stefan T.Z. Melander HBOmistaja Team Top GunValmentaja ja hoitaja Mari LeinonenStatistiikka 27: 8–5–4Ennätykset 11,0aly, 14,8piVoittosumma 63 041 euroaVoitti kesäkuussa Killerin Eliitin.Lumijokelainen Mari Leinonen on kilpailuttanut Overhead Panelia ennakkoluulottomasti myös hevosen syntymämaassa Ruotsissa. Jägersron kilpailu ajoittuu viime syksylle, jolloin Leinonen matkasi suojattinsa kanssa Ruotsin Derby-karsintoihin. 12-radalta ei finaalipaikkaa irronnut, mutta ei se kauaskaan jäänyt. Hevonen sijoittui neljänneksi ajalla 13,3ake.”Hevonen tuntui siltä, että kyllä me sinne lähdetään ja Rikukin (hevosen omistajiin kuuluva Niittynen) kannusti, että sinne vaan. Riku tietää paremmin Ruotsissa juoksevat hevoset, ja sanoin, että jos sinä olet sitä mieltä, niin lähdetään. Ja kun sen on koko ajan tuntenut, että se on vähän parempi hevonen”, Leinonen sanoo. ”Olimme matkalla, ehkä kolmen tunnin päässä Kolgjinin tallista, kun lähtölistat tuli. Sanoin kuskille, että 12-rata, käännytäänkö suoraan kotiin. Mutta olihan se ihan älyttömän hyvä siihen lähtöön.”Hyvä hevonen todella oli, siitäkin huolimatta, että Overhead Panel ei ole kovin hyvä matkustamaan. Se esimerkiksi juo reissussa huonosti.”Se on kotonakin huono juomaan, mutta reissussa vielä huonompi. Aluksi ajattelin käydä välillä kotona, että ne voi siellä Kolgjinilla hoitaa sitä välillä, mutta tajusin, että eihän sitä voi jättää. Olin siellä sitten tallityttönä ajamassa hevosia päivät, siivosin karsinoita ja olin yksi hevosenhoitajista. Lopulta Adrian laittoi suoraan mun nimen jo hiittilistallekin. Se oli kyllä kiva reissu, josta sai uusia ihania ystäviä.”Kun Derbyyn ei finaalipaikkaa tullut, starttasi Overhead Panel Jägersrossa syyskuun alussa Derbyn stayer-lähdössä. Se taisteli lähdössä toiseksi vain Elitloppetissakin startanneelle A Fair Daylle hävinneenä – ja aiheutti valmentajalleen rytmihäiriöitä.Kotimatkalla Overhead Panel sairastui kuljetuskuumeeseen. Siihen tartuttiin nopeasti ja hevonen sai heti lääkekuurin, joten isompia murheita ei seurannut. Viime vuoden viimeisistä starteista hevonen kuitenkin jätettiin pois.”Se treenasi jo hyvin ja meidän piti ajaa vielä kauden lopuksi kaksi starttia ja divisioonafinaali. Oulun rata oli kuitenkin niin kova, että päätin, että ei ajeta, ettei se mene pilalle. Radan kunnon takia sai jättää silloin pois, mutta tietenkin kun se oli viritelty siihen, että ajetaan kilpaa, se oli niin iloinen poika, että se polkaisi toisen etusen päälle. Sillä meni koko kavio halki, lähti oikein palanen pois. Sitten alettiinkin parannella sitä”, Leinonen hymähtää.”Talvitreenit sentään meni hyvin. Välillä sää vaihteli, mutta tuo hevonen eli kyllä niin tähtipölyn alla, että ei tarvinnut jättää oikeastaan yhtään treeniä väliin.”.Overhead Panel muutti Suomeen ja Mari Leinosen valmennukseen kolmevuotiaana syksyllä 2024. Leinonen ja kimpanvetäjä Ilkka Finne etsivät oikein hyvää starttihevosta. Muutamia varsojakin katsastettiin, mutta toiveissa oli kuitenkin valmiimpi starttari, ehkä Ruotsista. Leinonen otti yhteyttä Antti Pylkkäseen, joka taas suositteli soittamaan Riku Niittyselle. Niittynen otti tehtävän vastaan, mutta eivät hänenkään ensimmäiset ehdotuksensa oikein ottaneet tuulta alleen. Sitten löytyi Overhead Panel, eikä se ollut edes myynnissä.”Katselin yksi ilta Solvallan raveja, ja siellä juoksi kolmevuotias, josta tuli välittömästi sellainen olo, että ei edes ihan joka vuosi elämässä tule sellaista oloa hevosesta”, Riku Niittynen kertoo.Overhead Panel sijoittui lähdössä toiseksi, mutta wau-efekti tuli sen olemuksesta.”Se lopetti 09 viimeiset 600 metriä toista ja kolmatta rataa, ja se oli vasta sen kuudes startti. Iso, hieno hevonen, joka tuli lujaa helponnäköisesti ja vahvasti maaliin saakka. Taisin sanoa Marille ja Ilkalle, että tuollainen hevonen oli, ja se oli aika makea. Se ei ollut myynnissä, eikä varmaan olisi halpa, mutta se oli Stefan Melanderin hevonen ja kun hänellä oli niitä ainakin jossain vaiheessa yli 300, niin arvelin, että on niitä joskus pakko myydäkin. He sitten sanoi, että soita Melanderille.”.Kyllä se oli heti sellainen, että ääneen nauraa, kun sillä ajaa.Mari Leinonen.Kaupat oli tingitty kasaan parissa päivässä, vaikkeivät ostajat olleet edes nähneet hevosta.”Huonompien kokemusten opettamana olen oikeastaan aina ajatellut, että koskaan ei saisi ostaa hevosta näkemättä. Melander kuitenkin sanoi, että tämä on niin hieno hevonen, että et löydä siitä mitään vikaa. Ja se oli totta, se on todella hieno hevonen. Se on syvärunkoinen, näkee, että siellä on V8- tai V12-moottori sisällä”, Niittynen kuvailee.”Ja kun se tuli Marille, tuli treenistäkin sellaista wau-viestiä, että tuli sellainen olo, ettei tässä huonosti tainnut käydä, vaikkei hevonen ihan ilmainen ollutkaan.”Tosin hiukan ennen hevosen saapumista ehti ostajilla käydä mielessä myös muunlainen vaihtoehto.”Tallilta laitettiin meille kuva siitä, kun Overhead Panel oli menossa hevosautoon. Katsoin heti, että mikä tuo on tuo toinen etupolvi. Että mitä me oikein ollaan ostettu, aika paljon maksettiinkin tästä”, Mari Leinonen nauraa. ”Mutta se oli vaan se kuvakulma, kun polvi oli niin mutkalla. Ihan vaan epäedustava kuva hevosesta. Helpotuksen huokaus tuli, kun se tuli ja näki, että on se ihan suora. Ja kun kävin ajamassa sillä ensimmäisen kerran, kyllä se oli heti sellainen, että ääneen nauraa, kun sillä ajaa.”Niin ison vaikutuksen wau-efekti teki myös Riku Niittyseen, että hän jäi yhdellä osalla mukaan hevosen omistavaan Team Top Guniin. Vaikutuksen oli tehnyt myös Mari Leinonen, vaikkei Niittynen tuntenut häntä ennen Pylkkäsen kehottamaa yhteydenottoa.”Jotenkin vähän vakuutuin Marin rempseydestä ja hänen rohkeudestaan kurottaa ylöspäin ja uusiin korkeuksiin. Ja hänen käsittämättömästä kyvystään heittäytyä hevosen elämään. Hänellä on sellainen kyky lukea hevosta, että ei sellaista taida olla kuin suomalaisella naisella. Mari on ollut vielä taitavampi ja tinkimättömämpi ravivalmentaja kuin osasin kuvitellakaan”, Niittynen kehuu. ”On hienoa, että on hyvä hevonen ja se kehittyy, mutta vielä hienompaa on ollut nähdä Marin tason nousu vielä paremmaksi valmentajaksi.”.Radalla Overhead Panelilla ei käydä muuten kuin kilpailuissa. Treenit ajetaan kotona, samaan tapaan kuin tallin muillakin aikuisilla hevosilla. Kesäaikaan se tarkoittaa kuutta vetoa pehmeässä hiekassa kaksi kertaa viikossa.”Kun tullaan starttiin, ajan vähän vähemmän ja viimeistelyt ajetaan kivituhkalla. Yleensä kaksi treeniä ennen starttia ajetaan siellä, että vähän kevennetään, kun suora on tosi raskas. Olen tykännyt, että hevoset ovat valmiimpia starttiin, kun ne ei tule suoraan sieltä pehmeältä”, Leinonen kertoo.”Ajoin aiemmin niin, että vain viimeistely kaksi päivää ennen starttia ajettiin kivituhkalla, mutta mielestäni hevoset eivät olleet niin hyviä tai vaativat useamman startin, mutta tällä systeemillä ne ovat olleet vähän valmiimpia heti.”Kilpailupaikalla ruuna hieman jännittää, siksikin matkustaminen ja radalla käyminen muuten kuin kilpailuissa on minimoitu.”Ei se paha ole, ei pyöri tai mitään, mutta sitä alkaa aina vähän jännittää, kun aletaan valjastella. Pientä hyvälaatuista kisajännitystä, mutta kotona se on hyvinkin rauhallinen.”.Joskus hevosen jännitys voi pilata koko suorituksen. Niin kävi tänä vuonna Seinäjoki Race -päivänä, jolloin rata oli raskas myrskyävän sään vuoksi ja ravit keskeytettiin muutamaksi tunniksi, jotta ne saatiin turvallisesti vietyä loppuun. Overhead Panelin tulostaulussa päivän kohdalla lukee laukka ja hylkäys.”Olimme Jokelan Nikon tallissa, eikä näkösällä ollut ketään muita hevosia. Overhead Panel jännitti ihan hirveästi, koko sen ajan se tärisi kuin haavanlehti”, Leinonen kertaa. ”Ihan kaikki meni pieleen silloin. Sitten kun ravit vielä keskeytettiin, tiesin, että tästä ei tule yhtään mitään. Se oli kaksi tuntia seissyt sisällä ja tärissyt, sen tiesi, että ei tule onnistumaan. Tuukkakin (Varis) sanoi, että hevonen ei ollut edes hyvän tuntuinen.”Tuukka Varis on Overhead Panelin, ja oikeastaan kaikkien muidenkin Leinosen valmentamien hevosten hovikuski.”Tuukka ajoi ensimmäisen kerran mun hevosta, kun hän oli juuri täyttänyt 17 vuotta. Se oli juniorilähtö, johon ohjastajat oli määrätty etukäteen. Mulla oli sellainen hevonen kuin BWT Get Ready, ja se oli sille sopiva sarja”, Leinonen sanoo. ”Katsoin, että tuo poika on ajanut hirveän hyvin, että hän on näistä paras kuski. Kysyin varmaan jo kuukausi ennen starttia, että ajatko tuolla, ja hän lupasi. Ja siitä se sitten lähti, sen jälkeen olen antanut hänen ajaa enemmän ja enemmän. Yleensähän hän ajaa kaikki muut paitsi monté-lähdöt mun hevosilla.”Mari Leinonen nauraa, että hänellä on aina asiat hyvin, kun Varis on hänen hevostensa kärryillä.”Jännitän paljon enemmän silloin, jos joku muu ajaa. Hyvin kuvaavaa oli, että Moilasen Arin piti ajaa BWT Johnny B Goodella Seinäjoella, ja mua jännitti aivan hirveästi. Miten mä selviän tästä, osaakohan ja pärjääköhän hän, kun Johnny on vähän hankala ajaa ja sillä on päätanko ja kaikki”, Leinonen kertoo.”Tuukka nauroi luulevansa, että Aku on ajanut elämässään enemmän laukkaa, kuin Tuukka startteja, että eiköhän Moilanen pärjää Johnnyn kanssa.”.Se on tallin prinsessa, vaikka ruuna onkin.Mari Leinonen.Kilpailuissa voimaa ja vahvuutta uhkuva Overhead Panel on kotioloissa herkkä poika, jolla on omat kujeensa.”Se on tallin prinsessa, vaikka ruuna onkin. Ollaan naurettu, kun sillä on pääkalloja otsapannassa, että se varmaan pelkäisi, jos itse näkisi ne”, Leinonen kuvailee.”Se huomaa kaiken. Se saattaa radalla ja varikollakin hyppiä ja tehdä äkkijarrutuksia. Jos on vaikka traktorin jäljet – ne on kaikkein pahimpia – niin se pysähtyy ja hyppää yli. Ja sellainen se on kotonakin. Se ei pelkää, jos tulee vaikka traktori vastaan, kun menemme tietä pitkin hiittisuoralle, mutta kaikki heiluvat pusikot ja sellaiset ovat sen mielestä kauheita.”Leinosen äänestä välittyy lempeys, kun hän kuvailee Eliitti-voittajaansa.”Mutta se saa olla sellainen prinsessa. Se on maailman nössöin ja äidin pullapoika, se on aina minussa kiinni, kun sitä niin pelottaa. Se pitää suunnilleen ottaa reppuselkään ja kantaa”, Leinonen hymyilee.”Ja minähän passaan sitä. Jos se ei halua syödä jossain kohtaa, kannan sille ruoat eteen. Ja kun se on vähän huono juomaan, niin minä kannan sille mash-vettä vähintään kaksi kertaa päivässä ja se tietää sen.”Myös kärryillä pitää kuskin olla tarkkana.”Ei se sillä tavalla tee mitään oikeasti tyhmää, mutta kyllä siellä saa istua aika jämäkästi. Monesti jos vähänkään roikottaa toista jalkaa ja on vähän rentona, niin hyvä ettei tipu kärryiltä, kun se tekee niitä yhtäkkisiä jarrutuksia ja hyppyjä. Ja sitten se vaan jatkaa samaan tahtiin ihan rauhassa. Sen liikkeet vaan on hyvin nopeita”, Leinonen sanoo. ”Hirveän iloinen se on treenata. Nytkin startin jälkeen, kun kävin ajamassa sillä pitkästä aikaa hiekalla, se oli niin innoissaan, että ensimmäisen vedon se meni pikkuisen kyttyrässä koko ajan. Sen teki niin mieli ruveta pyllistelemään, mutta ei se oikeasti tee mitään. Ei se koskaan ole edes kunnolla pukitellut, se vaan tykkää kipristellä. Se on oikeasti hirveän kiltti hevonen.”.Overhead Panelin menestys ei ole jäänyt huomamaatta myöskään entiseltä valmentajalta.”Yksi suurimmista jutuista minulle valmentajana on, että itse Tarzan Melander on kertonut Rikun välityksellä terveisiä, että olen tehnyt hienoa työtä hevosen kanssa ja saanut sen jopa paremmaksi hänen jäljiltään. Tämän hän sanoi siis, kun se oli juossut ensimmäiset starttinsa meiltä nelivuotiaana”, Leinonen herkistyy.”Mietin jopa, että Riku keksi koko jutun, mutta pidän siitä kiinni. On se aika hienoa saada tuollaiselta mestarilta kiitosta, arvostan sitä isosti.”Ja jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, saanee Melander jatkossakin seurata kasvattinsa ja Mari Leinosen suorituksia ihaillen..Selkä kunnossa, kaikki kunnossaOverhead Panel syttyi lentoon, kun sen selkä saatiin kuntoon.Hyvärakenteisella ja hyvin valmennetulla Overhead Panelilla ei juurikaan ole ollut hoidettavia vaivoja, mutta yksi akilleen kantapää siltäkin löytyy, ja se on selkä.”Silloin kun se ostettiin, kiinnitin huomiota siihen, että se tavallaan heittää vasenta takajalkaa eri tavalla kuin oikeaa. Ajattelin ensin, että se on vaan sen tyyli ravata”, Mari Leinonen kertoo.Talven aikana ravi huononi ja hevosta tutkittiin useiden eläinlääkärien toimesta, mutta nivelten piikitykset tai muutkaan hoidot eivät tuntuneet tuovan apua.”Mietin, voisiko vika olla selässä, kun se vähän kallistaa lantiotakin, mutta ajattelin myös, että vaivaantuuko se, että kun sillä on ensimmäistä kertaa kunnon hokit alla.” Hevosella kokeiltiin ajaa kilpaa, mutta ravi ei pyörinyt.”Santtu (Raitala) ajoi yhden startin ja sanoi, että tämä vaan pitäisi saada kuntoon, että tämä on oikeasti ihan oikeanlainen hevonen. Minä mietin, että kuka siitä löytää vian, kun tutkittu on ja mitään ei löydy. Se voittikin Kuopiossa 12-radalta yhden startin ja Tuukka (Varis) sanoi, että se on tavallaan sellainen nelitahtinen. Että jos se ei tykkää kylmästä ja pitäisi olla lämpimät kelit, mutta en uskonut siihen”, Leinonen sanoo..Kun oikea paikka löytyi, on hevonen saatu pidettyä parempana.Mari Leinonen.Lopulta hän pakkasi Overhead Panelin autoon ja ajoi Hämeenkyröön Riina Rekilän luokse.”Riina siitä löysi vian. Hän hoiti sen SI-nivelen ja sitten hevonen muuttui. Kun oikea paikka löytyi, on hevonen saatu pidettyä parempana.”Välillä vaiva ilmoittelee itsestään. Vieremän startin jälkeen osallistuminen Killerin Eliittiin oli vaakalaudalla, vaikka Tuukka Varis epäili vain Vieremän kaarteiden olleen hankalia hevoselle.”En uskonut sitä, kun se meni ne hyvin vuosi sittenkin, eikä sille ole vaikeaa mennä kurveja, jos kaikki on hyvin. Jokin sillä oli vikana”, Leinonen kertoo miettineensä.Hevonen hierottiin, ja hieroja sanoi selän olevan jumissa, eikä hän saanut siihen vastetta. Leinonen sai hevoselle pika-ajan Kaustiselle kiropraktikon hoitoon.”Eläinlääkäri nauroi, että hän joutuu yksi nikama kerrallaan aukaisemaan, että se selkä oli aivan tukossa. Kysyin, että mitä luulet, kun Eliittiin on puolitoista viikkoa, voidaanko startata. Hän oli sitä mieltä, että jos selkälihaksen vaan saa pehmenemään, niin voidaan. Hoidin sitä laserilla, mutta oikeastaan se pehmeni heti kirohoidon jälkeen. Eikä se olisi onnistunut Killerillä, ei me olisi edes osallistuttu, jos ei olisi päästy sinne Kaustiselle.”.Melanderin kasvatustyötä kolmannessa polvessaOverhead Panel on lähes puhdas Tarzan-tuote, sillä sekä sen isä että emä ovat Stefan Melanderin omia hevosia.Overhead Panel on Melanderille tyypillisesti saanut nimensä lentokoneen mittareista ja muista osista. Stefan ”Tarzan” Melanderin veli Mikael on liikennelentäjä.Hevosen isä on Melanderin Stall T.Z.:n omistama Uncle Lasse (Donato Hanover) 09,3, joka vaikuttaa nykyään siitosoriina Suomessa. Sen ensimmäinen isompi suomalaisikäluokka syntyi viime vuonna. Aiemmin se astui Ruotsissa, jossa sen menestynein jälkeläinen on Ninepoints Lasse 09,9 reilun 3,77 miljoonan kruunun voittosummalla. Suomeen on tuotu kilpahevosiksi useampia Uncle Lassen varsoja, kilparadoilla esiintyvät edelleen muun muassa Ninja Zon 10,2aly, Blast Pad 12,2aly ja Digthislass 12,5aly.Uncle Lassen emä on huipputamma Solveig (Yankee Glide), joka muistetaan myös Solvaton (Donato Hanover) emänä. Solvato astui Suomessa kauden 2020, ja sai täällä 12 jälkeläistä, joista menestynein on Solvato Jr 13,4ake, 28 280 euroa. Solveig on jättänyt myös Kanadassa siitosoriina vaikuttavan Johnny Williamin, jonka jälkeläisiä Suomessa on mm. tamma Viking Grace 11,6aly, 91 551 euroa. Viking Grace on ajankohtainen tänä vuonna 3-vuotiaan Viking Wanian 13,7ake emänä..Overhead Panel on emänsä, starttaamattoman Digital Softwaren (Super Photo Kosmos), vanhin ja ainoa kilpaillut jälkeläinen. Tänä vuonna Digital Software varsoi Chestnut Hillistä. Digital Software on Melanderin omaa kasvatusta, samoin kuin sen emä Indescribable (Scarlet Knight) 12,5ake, 886 000 kruunua. Indescribable jätti neljä varsaa, joista kilparadoilla parhaiten pärjäsi vuonna 2017 syntynyt ruuna Digital Indy 13,3ake, 724 000 kruunua. Suomeen on varsoista tuotu tamma Visual Alert (Uncle Lasse) 14,5aly, 36 000 euroa.Overhead Panelin kolmas emä Crudelia Spin (Park Avenue Joe) 17,2ke, 70 000 kruunua, syntyi Italiassa vuonna 1990 ja tuli 2000-luvun alussa Ruotsiin Melanderille ensin kilpailemaan ja sitten siitostammaksi. Siitä jäi viisi varsaa, joista kaikki ovat tammoja. Indescribable on niistä kilparadoilla menestynein. Siitoksessa Crudelia Spinin tyttäret ovat jättäneet asiallisia kilpahevosia, mutta todellinen menestyjä puuttuu. Tulevaisuus näyttää, onko Overhead Panelista emälinjan tähdeksi.