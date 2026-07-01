Overhead Panel on on kotioloissa kiltti, mutta arka hevonen, joka turvaa kaikessa valmentajaansa Mari Leinoseen.
Overhead Panel on on kotioloissa kiltti, mutta arka hevonen, joka turvaa kaikessa valmentajaansa Mari Leinoseen.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Kuukauden hevonen

Herkkä poika – Overhead Panel on radalla leijona, mutta pelkää varikolla traktorinjälkiäkin

Killerin Eliitin voittanut Overhead Panel esitellään Hevosurheilun kesäkuun Kuukauden hevosena.
Julkaistu
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Mari Leinonen
Overhead Panel
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