Ilmarin bileet – Kuukauden hevonen Where’s The Party on juhlinut kaviourilla

Ilmari on käynyt lenkillä ja menee hetkeksi karsinaansa, ennen kuin palaa hehtaaritarhaansa. Äsken käytävällä korvat pystyssä ystävällisesti katsellut hevonen laittaa karsinan oven luukusta päänsä ja pyrkii näyttämään julmalta. Korvat ovat liimattu niskaan.Katariina Nurmosta hymyilyttää, hän tietää ja tuntee hoidokkinsa tavat. Se on karsinaylpeä.”Kun sen tuo sisään, ei pidä jäädä karsinaan oleskelemaan”, hän hymähtää. ”Päitset pois ja ulos. Ei välttämättä kannata siellä edes loimea jäädä riisumaan, saattaa tulla kiire lähtö.”Nurmonen suo mieluusti sille tällaisen mielenosoituksen.”Ihan hyvä niin, että on omaa tahtoa. Ei ole sellainen ressukka, mitä jotkut ruunat tahtovat olla.”Hän on suorastaan pyrkinyt nostattamaan siinä tällaista omanarvontunnetta. ”Se oli alkutalvesta jotenkin mieli maassa, annoin sille aika paljon vapauksia, kun yritin piristää sitä. Annoin vaikka mennä johonkin suuntaa, kun se sinne halusi, että käyhän se näinkin. Sitten kun se virkistyi, se on pitänyt ne vapaudet ja källittää minua ihan jonkin verran.”Aidon työväenluokkaisen tavoin hevonen tietää, ettei saavutetuista eduista pidä lähteä luopumaan.”Enpä sitä ole vaatinutkaan, kun se kumminkin tekee työnsä hyvin.”Ai niin, mikä kumman Ilmari? Puhutaan Jokimaa Tekee Tähtiä -kilpailun tuoreesta voittajasta Where’s The Partysta ja sen lempinimelle on paljon luontevampi selitys, mitä äkkiseltään ajattelisi.”Kun se tuli Timolle (Nurmos), niin minä olin, että miksikä sitä kutsutaan. Ei siitä Where’s The Partysta oikein suoraan saanut väännettyä mitään. Jotenkin siitä juhlimisesta, bileistä koitettiin sitten jotain johdattaa.”Sillä hetkellä Suomen tasavallan 76:tta hallitusta johti pääministeri Sanna Marin.”Niko (Huuskola) kysyi, mikä se Marinin kaverin nimi olikaan.”Sehän oli Ilmari Nurminen. Nykyinen Tampereen pormestari, silloinen kansanedustaja ja Marinin läheinen ystävä. Hän oli saanut korkonimen Bile-Ilmari, kun media tarttui hänen ja pääministerin vapaa-ajonvieton tapoihin.Tältä pohjalta raviurheilu sai oman Bile-Ilmarinsa, joka toden totta on järjestänyt kaviourilla melkoisia juhlia. Cartivet-meetingin finaalissa heinäkuussa syntyi voiton sivutuotteena nelivuotiaiden orien ja ruunien täyden voltin SE 13,0. Derbystä oli tuomisina karsintavoitto ja finaalipronssi ja Kuukauden hevosen siitä teki Jokimaa Tekee Tähtiä karsinnan ja finaalin ykkönen..Where’s The PartyRuuna, s. 12.6.2021Kasvattaja & omistaja Big Dream Team, YlöjärviValmentaja Niko Huuskola, LuhankaKilpailuoikeuden vuokraaja ja hoitaja Katariina Nurmonen, LuhankaEnnätys 13,0ke, voittosumma 80 300 euroaStatistiikka, 12 starttia: 8-2-1.Ihan hyvä niin, että on omaa tahtoa.Katariina Nurmonen Where’s The Partysta.Where’s The Partyn tarinan voi laskea alkaneen jo vuonna 2013, kun Raviliigan Teivon-joukkueen hevoseksi valikoitui Ypäjän huutokaupasta puolitoistavuotias Arctic Madonna – Where’s The Partyn tuleva emä.Yksi Arctic Madonnan 650-henkisestä Team Maronna -omistajaporukasta oli eläinlääkäri Kristiina ”Krisse” Ertola. Kun Raviliiga – jossa Teivo sijoittui neljänneksi Stone Capes Oliven voittaessa – päättyi sen hevosten kolmivuotiskauteen, perusti 152 teammaronnalaista tarjouskilpailun kautta vielä uuden kimpan.”Se juoksi meidän uudelle porukalle vielä pari vuotta kilpaa”, Ertola kertoo. ”Sitten tuli loukkaantuminen ja Niemisen Markku, jolla se oli koko ajan valmennuksessa, sanoi ettei hänen mielestään kannata enää lähteä kuntouttamaan sitä.”Ertola kävi ja käy paljon Ruotsissa hoitamassa Timo Nurmoksen hevosia. Hän oli kovin tykästynyt tämän Kriterium- ja UET Grand Prix -voittaja Villiamiin.”Katselin vähän, jos löytyisi tamma, jonka voisi astuttaa Villiamilla. Tämä tietysti hienosukuisena kiinnosti. Yritettiin porukasta vielä porukkaa, joka jatkaisi sen kanssa siitostammana, mutta ei siihen löytynyt riittävää määrää. Tehtiin oma tarjous ja saatiin se.”Arctic Madonnan omistajaksi tuli Big Dream Team, joka tarkoittaa Ertolaa ja entistä europarlamentaarikko Samuli Pohjamoa.Tamman ensimmäinen varsa oli sitten Villiamista ja kolmantena syntyi Where’s The Party.”Hieno varsa tuli. Tämä on siitä hyvä tamma, että kaikki varsat ovat olleet isänsä tyyppisiä.”.Where’s The Party syntyi ja vietti alkuelämänsä Qvidjan tilalla Paraisilla.”Qvidjaa täytyy vain ja ainoastaan kehua. Sieltä kun varsa tulee, se on valmis treeniin. Se on hienossa kunnossa, hyvin ruokittu, liikkunut paljon ja hyvälihaksinen.”Puolitoistavuotiaana ori muutti Timo Niemelälle. Se opetettiin ja alkuvalmennettiin Äimärautiolla.”Se oli ihan juoksijan oloinen alusta asti”, Niemelä kuvailee. ”Meni siinä muiden Nurmoksen varsojen kanssa samassa rytmissä.”Timo Nurmokselle Where’s The Party siirtyi kaksivuotiskesänä. Pariskunta Niko Huuskola ja Katariina Nurmonen työskentelivät siellä ja Where’s The Partysta tuli Nurmosen passi.”Se oli iloinen ja eläväinen, ihan niin kuin vieläkin, mutta ori silloin vielä”, Nurmonen kertoo. ”Ei kuitenkaan varsinaisesti mitenkään orimainen.”Vaikka se ei orimainen ollutkaan, niin kiveksistään se joutui eroon.”Timo ajoi sillä ja tämä tupsi häntää. Hän sanoi, että tämän pitää nöyrtyä ja se ruunattiin sillä sanalla. Sellainen se oli vähän aikaa sen jälkeenkin, jos siltä pyysi vauhtia, se vain tupsutti häntäänsä.”Nurmonen uskoo, että ruunaus oli oikea valinta.”On se kuitenkin aika semmoinen kovapäinen. Se voisi nyt olla puolihankala orina, varmaan kaikille kivempi näin, hevoselle ja ihmisille.”.Kesällä Where’s The Partyn kurkku ei oikein toiminut ja se tuotiin operoitavaksi Teivoon.”Se ei ole yleistä, kun hevosia kuljetetaan Ruotsin ja Suomen välillä, mutta se sai kuljetuskuumeen”, Kristiina Ertola sanoo. ”Se piti ensin hoitaa pois ja sitten leikattiin.”Ruuna oli ennen Ruotsiin palaamistaan vielä toipumassa leikkauksesta Lempäälässä Mari Kolkkisella.”Sitten se oli siinä taas vähän aikaa Timolla, mutta jossain kohtaa hän sanoi, että kannattaiskohan se viedä Suomeen. Siltä oli kuitenkin kolmevuotiaiden ikäluokkalähdöt menneet ohi.”Where’s The Party meni aluksi Minna Rampan hoiviin Kokemäelle. Hän antoi sille kuurin jarrukärryä ja vesikävelyä. Kun Nurmonen ja Huuskola tekivät muuttoa Suomeen aloittaakseen oman valmennustoiminnan, saivat he Ertolalta ehdotuksen liisata hevonen.”Eniten varmaan sen halusi ottaa Krissen takia”, Nurmonen myöntää. ”Arvostetaan häntä joka tavalla ja kun hän kysyi, että halutaanko ottaa, oli vastaus selvä, että totta kai halutaan.””Krisse on meille iso tuki ja apu”, Huuskola säestää. ”Aina tulee tarvittaessa neuvoja tai vinkkejä.”.Jäätilanne ei nyky-Suomessa välttämättä suosi heitä, jotka haluavat tehdä hevosten talvitreenejä jäällä. Where’s The Party sai kuitenkin nauttia siitä suunnitellusti kolme kuukautta. Pois lukien yhden päivän.”Tuon kanssa on mennyt kaikki niin hyvin kuin mennä voi”, Katariina Nurmonen kiittää. ”Viime talvena jäi yksi treenilenkki ajamatta, kun se polkaisi tarhassa kannalleen.”Jotkut tallin hevosista kävivät kipeinäkin, mutta mikään sellainen ei tarttunut Where’s The Partyyn.”Ei ole mitään ongelmaa koko vuonna ollut”, Nurmonen hymyilee, mutta vakavoituu ja koputtaa pöydän pintaa – se on lakattu, mutta maalaamaton. ”Eihän tällaista saisi ikinä sanoa ääneen.”Kaksi ratahiittiä ennen koelähtöä kuului ohjelmaan. Jokimaalla, vaikka Killerjärvi olisi Luhangalta hieman lähempänä.”Jokimaalla on rata varmemmin hyvä”, Huuskola kuittaa. ”Tommi (Kylliäinen) sattui ekan hitin aikana olla rataa tutkimassa ja näki hiitin. Huikkasi, että hyvin menee.”Huuskola ajoi itse ruunan viidestä alkustartista kolme ykköstä, mutta sen jälkeen kilpaohjiin tarttui juuri Kylliäinen. Se oli Huuskolan oma ajatus.”Katariina sanoi, että aja vaan, mutta ajattelin, että enemmän ajavalle se on sujuvampaa. On siinä tietysti erilainen tatsi, jos ajaa viisi kertaa päivässä kuin viisi kertaa kuukaudessa. Tommi on ensiluokkainen kuski ja hänen kanssaan on helppo keskustella, vaihtaa näkemyksiä.”.Where’s The Partyn ja Tommi Kylliäisen toinen yhteinen startti nosti ruunan koko ravikansan huulille. Napakka kiri johtavan takaa toi voiton Cartivet Meetingin finaalissa uudella SE-ajalla 13,0ke. Sen jälkeen oli edessä Derby.”Ei sitä talvella realistisesti ajatellut Derby-hevosena, mutta koitti kuitenkin muistaa, että se on nelivuotias ja se Derbyn mahdollisuus on siellä olemassa”, Nurmonen luonnehtii.”Derby tuntui tietysti kaukaiselta, kun ei ollut vielä koelähtökään ajettu, mutta Mikkelin jälkeen ei enää niin kaukaiselta”, Huuskola varmistaa. ”Ajateltiin, että se voisi päästä finaalin, mutta olihan se karsinnan voitto yllätys.”Derby-finaalissa Where’s The Party sai myöhään tilaa johtavan selästä ja oli kolmas. Lokakuun Kuukauden hevoseksi sen teki JTT:n karsinan ja finaalin voitot ja marraskuun se aloitti näytöstyylisellä ykkösellä Kasvattajakruunun välierässä.”Ei se ole sattumaa, että siitä on tullut hyvä”, Ertola analysoi. ”Sille on annettu kaikki edellytykset, että siitä voisi sellainen tulla, mutta hevonenhan sen loppupeleissä ratkaisee, kuinka hyvä se on tai ei ole.”Hän näkee, että hevoselle voi antaa mahdollisuudet olla hyvä tai heikentää sitä mahdollisuutta. ”Me on yritetty antaa mahdollisuudet.”Ertola on erittäin tyytyväinen liisauspäätökseen.”Kata ja Niko ovat superloistavia ammattilaisia, olen iloinen, että olen saanut heidän kanssaan saanut tehdä yhteistyötä.”Hän iloitsee myös kaksikon puolesta siitä, että he ovat saaneet toimintansa alkuun sellaisen hevosen, joka mahdollistaa taitojen näyttämisen. ”Vaikka olet kuinka hyvä valmentaja tai hoitaja, mutta sinulla on vain keskinkertainen hevonen, silloin sen suorituksetkin ovat vain keskinkertaisia.”.Paljon tehdään työtä ja yritetään, niin menestys tuo uskoa ja lisäboostia.Niko Huuskola.Niko Huuskola myöntää Where’s The Partyn menestyksen tärkeäksi.”Paljon tehdään työtä ja yritetään, niin menestys tuo uskoa ja lisäboostia”, hän kertoo. ”Alkuun kuitenkin, kun kehiteltiin tähän sopivia systeemeitä, niin sitä ajatteli, että onko nämä sinne päinkään.”Tämä kausi Where’s The Partylta on Kasvattajakruunun finaalia vaille valmis ja sen jälkeen alkaa keskittyminen seuraavaan. Se on jo selvää, että helmikuun viimeiseen päivään mennessä on Suur-Hollolan ensimmäinen osallistumismaksuerä maksettu.”Katsotaan sitten, miten lähtee menemään”, Katariina Nurmonen sanoo. ”Onhan se vielä eri asia, kun vastaan tulee Massimo Hoistit ja muut. On ne vielä eri sarjassa, mutta ei sen nyt ajatellen pitäisi ihan noloa olla karsintoihin lähteä.”Jäämme odottelemaan Ilmarin bileitä myös ensi vuonna..Laiskan pulskeaWhere’s The Party ei treeneissä ja kilpailumatkoilla hötkyile turhia.Where’s The Party kulkee ravimatkoillaan niin, ettei sen kyydissä oloa kunnolla edes huomaa ja myös perillä se ottaa lunkisti.”Ravipaikalla se on heti koelähdöstä lähtien ollut itse rauhallisuus”, Katariina Nurmonen kuvailee. ”Sen laittaa ravipaikalla karsinaan, niin ensin se tekee isot pissat ja rupeaa sitten syömään heinää.”Eikä valjaisiin laittokaan häiritse sen itsevarmuutta.”Ajat siellä kävelyä, niin se pysähtelee, katselee maisemia ja jatkaa sitten lompsimista”, Niko Huuskola naurahtaa.Treeniajossa ruuna pitää tyylinsä. ”Toisen perässä se ei kunnolla pysy edes siinä selässä ja yksinäänkin ajaessa on vähän laiskan pulskea”, Nurmonen kertoo. ”Se voi harhauttaa, että viimeisissä vedoissa luulee, ettei kai tämä ole vain väsynyt, mutta sitten painetta löytyykin, kun sen kääntää toisen rinnalle.”.Jarrukärryllä ilman vastusta 400 metrin suoralla vetoja.Niko Huuskola Where’s The Partyn valmennuksesta.Where’s The Partyn valmennus perustuu kaksi kertaa viikossa ajettaviin vetoihin.”Jarrukärryllä ilman vastusta 400 metrin suoralla vetoja”, Huuskola kuvailee. ”Ihan joskus jotain hölkkälenkkiä lisäksi. Sillä on kuitenkin iso laidun, missä se saa liikkua.”Vedoissa vauhti on noin 1.40, niitä ajetaan kolmen sarja, jonka jälkeen palautus.”Yhteensä tällaisia sarjoja kertyy viisi tai kuusi ja treenilenkille tulee kaikkineen pituutta parikymmentä kilometriä.”Treeneissä Where’s The Partylla on edessä fläppikengät.”Vaikka pidetään ajopaikat pehmeinä, niin se vaimentaa vielä vähän iskua ja saadaan treeniin pikkasen painoakin eteen. Timolla (Nurmos) käytetään niitä paljon, se on hyvä kenkä.”Mikkelin SE-juoksuun ruunalta riisuttiin ensimmäistä kertaa etukengät ja niin on sen jälkeen jatkettu.”Nähtiin, että se auttaa sitä, sillä on vähän kerivä liike edessä. Etupään liike selkeytyy ilman kenkiä ja siihen auttaa vielä jenkkikärryt, joita nyt on käytetty.”Takana ruunalla on pidetty kenkiä.”Varsinkin varsana tuntui, että se voi lyödä yhteen, niin siellä on hyvä olla vähän painoa.”.Emänä huippuperiyttäjän täyssiskoWhere’s The Partyn emä Arctic Madonna on periyttäjäori Express Duon täyssisko.Arctic Madonnan emä Dolce Merettista on muun muassa Kriteriumin ja Suur-Hollolan voittanut Express Duo 10,8a ja emänemä Salima Omista puolestaan Classico Merett 10,3a ja Express Merett 10,4a.Oman siitosuransa Arctic Madonna aloitti Live To Tellilla (Villiam) 13,7ake (4), joka kuudesta startistaan voitti neljä.”Se oli erittäin hyvä hevonen, joka loukkasi kaksivuotiaana Ranskassa kavionsa, eikä ehtinyt ikäluokkalähtöihin”, Kristiina Ertola kuvailee. ”Meni sitten kaikki starttinsa hyvin, mutta kuoli.”Ertolan ja Samuli Pohjamon Big Dream Team on kasvattanut kaikki Arctic Madonnan varsat ja seuraavana syntyi nyt viisivuotias Crazy For You 13,6a. Sen kovin ykkönen on Porin kolmevuotisliigan finaalin 7000 euron arvoinen ykkönen.Vuonna 2021 syntyi sitten tämän tarinan sankari Where’s The Party.”Madonnaa siemennettiin ensin Fabulous Woodilla, mutta ei tullut tiineeksi ja meidän annokset siitä loppuivat. Kaisa (Nivola) soitti heinäkuun puolivälissä, että vieläkö laitetaan ja minä sanoin, että vielä.”Siementä löytyi pakasteena Bar Hoppingista ja joistakin muista. Bar Hoppingin ensimmäiset jälkeläiset olivat tuolloin kaksivuotiaita.”Soitin Punkarin Markulle, kun hän seuraa niitä tarkkaan ja kysyin Bar Hoppingista. Hän sanoi, että hyvin niitä on tullut ainakin radalle.”Bar Hopping ei ehtinyt toimia kauaa siitoksessa, se kuoli yhdeksänvuotiaana, vuonna 2022. Viime vuonna se oli Pohjois-Amerikan oritilastoissa kaksivuotiaissa 9. ja kolmivuotiaissa 13.Sen parhaat jälkeläiset ovat Hambletonian Oaksin voittanut ja yli kaksi miljoonaa dollaria ansainnut Bella Bellini 08,2a ja dollarimiljonääri French Wine 08,4a. Suomessa sen jälkeläisistä vaikuttaa siitosorina Yonkers Trotin voittaja Johan Palema 08,9a.Arctic Madonnan kaksi- ja yksivuotiaat ovat kumpikin Calgary Gamesista. Kaksivuotias Beat Goes On on myyty ja valmentautuu Iikka Nurmosella. Yksivuotias Cherish on tällä hetkellä opetettavana Jyrki Tammimetsällä ja sen jälkeen se siirtyy Niko Huuskolalle ja Katariina Nurmoselle, jotka liisaavat sen kilpauran ajaksi.”Sen verran uskon vielä raviurheiluun, että jätän sen siitostammaksi itselleni, kun kilpaura on loppunut”, Ertola kertoo.Kesävarsa Arctic Madonnalla on Readly Expressistä ja nyt se kantaa Volume Eightistä.