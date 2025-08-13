Luokka paistaa jo ulkonäöstä – Goodwin Zetissä on kaikki kohdallaan

Goodwin Zet kerää huomiota jo komealla olemuksellaan. Kookkaasta tummanpunaruunikkoruunasta paistaa luokkahevosen leima jo sitä tallin käytävällä ihastellessa. Hevosen iloinen luonne tulee parhaiten esiin, kun se pääsee kotitarhaansa viettämään koleaa kesäpäivää yhdessä naapuritarhassa asuvan Stallonen kanssa.”Ne viihtyvät porukassa. Sateella menevät sitten katokseen suojaan”, valmentaja Antti Ojanperä toteaa.Kauden kymmenestä startistaan Ojanperän valmentama Goodwin Zet on voittanut peräti kahdeksan. Heinäkuun Kuukauden hevoseksi sen nostaa kaksi Toto75-voittoa. Ensimmäisessä niistä se juoksi Joensuun Linnunlahden uuden rataennätyksen 11,3aly ja jälkimmäisessä puhkaisi kymppirajan juosten Mikkelistä tuloksen 09,9aly.Mikkelissä voitto tuli keulasta, Joensuussa keulan rinnalta.”Se on ollut läpi kauden tosi hyvä. Juhannuksena Härmässä hevonen ei ollut hyvä, mutta ehkä se oli ollut turhan helpolla ennen sitä. Mikkelin tulos ei yllättänyt, kun hevonen on koko ajan tuntunut siltä, että menee vielä joskus kovaa”, Ojanperä kertoo..Heti elokuun alkajaisiksi Goodwin Zet juoksi Oulun kuninkuusravilauantaina Äimäraution uuden lämminveristen täyden matkan rataennätyksen 11,8a/2120 metriä.”Kaikki on ollut lauantain jälkeen hyvin. Tuossa se on saanut huilailla. Olihan se siihenkin lähtöön aivan jäätävä”, Ojanperä toteaa haastattelua tehtäessä Kuninkuusravien jälkeisenä tiistaina.Viimeksi Oulussa ja erityisesti heinäkuussa Mikkelissä Goodwin Zet pääsi esittämään myös sillä melko harkiten käytettyä ominaisuutta, lähtönopeutta. Mikkelin vauhtiradalla hevonen avasi etukengittä heti ensiaskeleillaan kovaa karauttaen Santtu Raitalan ohjastamana kärkipaikalle. Avauspuolikas mentiin 07-vauhtia. Vauhti näytti helpolta.”Sillä on hyvä liiketekniikka. Lisäksi hevosessa on hyvä nopeus ja se selvästi tykkää käydä raveissa. Ei koskaan jännitä mitään. Siinä on paljon muitakin hyviä ominaisuuksia”, Ojanperä luettelee..Goodwin ZetRuuna, s. 29.5.2019Kasvattaja Brixton Medical Ab, RuotsiOmistaja Talli-Sedät, PihtipudasValmentaja Antti Ojanperä, PihtipudasHoitaja Anniina Pekonen, PihtipudasEnnätys 09,9aly, voittosumma 83 648 euroaStatistiikka, 28 starttia: 18-3-3 .Goodwin Zetin suomalaiselämä alkoi vajaat pari vuotta sitten, kun hevonen muutti Ruotsista Daniel Redénin tallista Pihtiputaalle Antti Ojanperän laatutalliin. Muutto olisi Ojanperän puolesta voinut tapahtua jo aiemmin hevosen ollessa kolmivuotias. Silloin hän yritti ostaa sitä ensimmäisen kerran.”Katselin hevosen startteja ja se vain näytti juoksijalta. Ei se ollut silloin myynnissä, mutta myöhemmin Redén ilmoitti Santulle, että nyt hevosesta voisi päästä kauppoihin. Ne tehtiin, kun sopiva hinta löytyi”, Ojanperä muistaa.Hevosen ensimmäiset viikot Suomessa eivät kuitenkaan sujuneet toivotusti.”Meille tullessaan se oli kipeä. Tauti tarttui muihinkin tallin hevosiin, eikä kahteen kuukauteen mikään mennyt mihinkään. Kallis hevonen”, Ojanperä hymähtää.Sitkeän taudin hellitettyä hevonen vielä ruunattiin. Sitä Ojanperä pitää jälkikäteen oikeana ratkaisuna, vaikka hevosen olisi käytöksen puolesta voinut pitää orinakin.”Tuntui vain, että ruunaamisesta olisi tälle hyötyä. Goodwin Zet on tosi mukava hevonen. Positiivinen, hyväntuulinen, iloinen. Treeneissä selässä ajettaessa todella rauhallinen ja rinnalla juostessa sopivan reipas. Hieno hevonen sekä hyvänkokoinen. Oikeasti tavallista paremman näköinen hevonen”, hän kehuu..Suomen-ura alkoi 4-vuotiaana joulukuussa 2023. Se oli hevosen uran kahdeksas startti. Kolmivuotiskaudella hevonen oli kilpaillut Ruotsissa kolmesti voittaen starteistaan kaksi ensimmäistä. Ensimmäisestä Suomen startista tuli voitto, mutta hevonen kävi matkalla turhan virtavana.”Se löi pikkuisen kärryihin ja oli vielä vähän reippaampi, kuin todellisuudessa on. Ajan kanssa hevonen on kyllä muuttunut entisestään edukseen. Henkisesti kehitystä on tapahtunut reilusti. Kotonakin sen huomaa ja hevonen oli esimerkiksi viime talvena erittäin miellyttävä treenata.”5-vuotiskauden ensimmäiseen kolmeen starttiin Goodwin Zet onnistui haalimaan totosijoja, mutta kauden ensimmäinen voitto irtosi kesäkuussa Bodenissa ajetussa Toto75-lähdöstä. Heinäkuun lopussa tuli voitto myös Killerin Kuninkuusraveissa ajetusta haastajadivisioonakarsinnasta. Ennen starttia omistajaporukkaan oli liittynyt näyttelijä Joonas Nordman.”Myin hevosesta puolet tosi äkkiä sen Suomeen tultua. Toisesta puolikkaasta en ollut edes niin innokas myymään osuuksia, mutta Joonakselle myin. Ei minulla myyntihaluja ollut, kunhan vain tarjosin osuutta hänen vierailtuaan tallialueella”, Ojanperä sanoo..Pihtiputaalle rekisteröity Talli-Sedät pitää sisällään kymmenen osakasta. Omistajaporukan vetäjänä toimii viitasaarelainen Janne Marttinen, joka on Ojanperän valmennettavista mukana myös menestyksekkäästi kulkeneessa Combat Fighterissa.”Luotin Anttiin jo hänen tarjotessaan osuutta. Lisäksi nähdessäni hevosen ensimmäistä kertaa silmään pisti sen komea ulkonäkö. Ensimmäisen startin jälkeen ostimme myös vaimolle oman osuuden Goodwinista”, Marttinen taustoittaa.Aiemmin enemmän ratsuhevosten kanssa toiminutta Marttista ravikärpänen onkin totisesti puraissut.”Goodwinista on muodostunut sellainen lempilapsi. Tuntuu etten starttia edeltävänä yönä osaa edes nukkua. Oulussa kello näytti startin aikana leposykkeeksi 147-lukemia. Kilpailuttamiseen minä en puutu, mutta vaivihkaa aina katselen missä olisi sopivia sarjoja ja varaan kalenterista vapaata, etten sovi muita asioita niille päiville”, Marttinen kertoo.Myös hoitaja Anniina Pekonen kehuu Goodwin Zetiä sekä sen omistajaporukkaa mieluisaksi. Pekonen on toiminut Goodwin Zetin hoitajana koko hevosen Suomen-uran ajan.”Koko ajan hevonen on säilyttänyt elämänilon, vaikka haasteitakin uralla on riittänyt. Mieleltään se rauhoittunut paljon. Se on paljon tasapainoisempi kuin Suomeen muuttaessaan”, Pekonen ajattelee..Killerin kunkkarien jälkeen Goodwin Zet nähtiin radoilla vielä kolmesti, kunnes Oulu Express -päivänä ajetussa finaalilähdössä sattui epäonninen tapahtuma. Hevosen kavioluu murtui takajalasta.”Se oli tosi harmillinen juttu, kun hevonen oli muuten niin hyvässä tällissä. Yleensähän kavioluu paranee hyvin. Mutta ei jalka silti keväällä kuvissa täydelliseltä näyttänyt. Pitkään siinä meni, mutta nyt se näyttää hyvältä. Olisikohan hevonen ollut kolme kuukautta huilissa, kunnes lähdimme pikkuhiljaa taas ajamaan sitä”, Ojanperä kertaa.”Totta kai vähän huoletti tuleeko siitä vielä hyvä, mutta ruuna ei missään vaiheessa ontunut jalkaa, kun aloimme ajamaan sillä. Se oli oikeastaan ihan samanlainen kuin ennenkin. Ilman takakenkiä ei tietysti viitsi ihan heti ajaa hevosella”, hän jatkaa.Nyt Goodwin Zetin terveystilanne näyttää erinomaiselta. Hevosta ei sen 6-vuotiskauden aikana ole valmentajansa mukaan tarvinnut kertakaan edes piikittää.”Se on nyt ollut jaloistaan tosi terve”, Ojanperä vakuuttaa..Kotona Goodwin Zetia pidetään valjaissa keskimäärin kolmesti viikossa. Ojanperä sanoo, ettei edes tahdo muistaa koska hän on viimeksi ajanut itse ruunalla, sillä Team Ojanperällä ajomiehenä käyvä Rauno Pasanen on tavallisesti treenilenkeillä ruunan vakikuski.”Se ravaa hänellä hyvin ja on suora, se riittää minulle. Talvella Rauno kehui, että tämä se voittaa kaikki lähdöt. Hevonen oli oikeasti ihan miljoonan näköinen. Olemme tykänneet, että se menee treenissä selästä”, Ojanperä sanoo..Nyt 28 kertaa kilpailleen Goodwin Zetin voittosumma on jo lähes 84 000 euroa. Tulevaisuuden meriitteihin Ojanperä ei sen suuremmin uhraa ajatuksia, mutta hänen mielestään on varmaa, ettei hevonen ole vielä kilparadoilla näyttänyt kaikkea osaamistaan.”Täytyy varmaan ajaa vielä yksi pronssidivisioonakarsinta, kunnes voittosumma menee siitä divisioonasta yli. Tarkoitus olisi käydä sitten syksymmällä vähän reissun päällä, jos saisimme vielä isompaa rahaa”, Antti Ojanperä suunnittelee.Jäämme siis seuraamaan jatkoa..Ennätysnopeaa sukuaGoodwin Zetin suoralta emälinjalta löytyy liuta ikimuistoisia nimiä.Goodwin Zetin isä on SJ’s Caviarin poika Hard Livin, jonka jälkeläisten kirkkain tähti on vuoden 2021 Elitloppet-voittaja ja tämä vuoden kakkonen Don Fanucci Zet 08,6a 21 673 000 kruunua. Se on syntynyt vuonna 2016, kuten myös jälkeläisistä toiseksi menestynein Diana Zet 12,2a 9 637 500 kruunua, joka muistetaan mm. Tammaderbyn ja Stochampionatin voittajana. Yhteensä Hard Livinin jälkeläiset ovat juosseet palkintorahoja Ruotsissa yli 56 miljoonaa kruunua. Viime vuonna Hard Livin muutti Suomeen astumaan ja tälle vuodelle sille on merkitty Hippokseen syntyneeksi 13 varsaa.Emä Lollo Zetillä (Pine Chip), 12,0aly 793 600 kruunua, on viisi jälkeläistä, joista neljä on kilpailuikäisiä. Goodwin Zetin lisäksi edukseen on radoilla esiintynyt Norjaan viety Excalibur Zet (Trixton) 11,8a 566 537 Norjan kruunua. Tamma Bethlehem (Pastor Stephen) on tuotu Suomeen. Se on siitostammana Henri Paavilaisella ja varsonut neljästi..Emänemä Margit Lobellin (Speedy Crown), 15,0a 260 850 kruunua, kuuluisin jälkeläinen on siitosori, Peter Haughton Memorialin voittaja ja Hambo-kolmonen Enjoy Lavec 09,6a, joka tienasi urallaan yli 930 000 dollaria.Se on jäänyt historiankirjoihin sekä hyvänä isäoriina että emänisänä. Omia jälkeläisiä sille kertyi pitkälti toista tuhatta, joista nopein on ME-ruuna Enough Talk 08,1. Emänisänä Enjoy Lavec on sellaisille huippusiitosoreille kuin Father Patrick (Cantab Hall) 08,6 ja Green Manalishi (Muscle Hill) 08,7.Margit Lobellin tyttärestä Fatima Lavecista (Sugarcane Hanover) 12,3a on tamma Caddie Dream (Viking Kronos) 11,8a, joka taas on emänä Readly Expressille (Ready Cash) 08,9a 24 711 565 kruunua.Margit Lobell itse on ikimuistoisen Elitloppet-voittajan Mack Lobellin (Mystic Park), 09,7a 22 409 000 kruunua, sisko.Näiden emä Matina Hanover (Speedy Count) jätti myös B.J.’s Pleasuren (Speedy Somolli), joka on mm. siitosori American Winnerin (Super Bowl), 10,0a 1 302 500 dollaria, emä. American Winner on isänä mm. huippusiitosoreille Viking Kronos ja Credit Winner. Se tunnetaan myös hyvänä emänisänä, tyttärenpoikia ovat esimerkiksi sellaiset huippusiitosoriit kuin Muscle Hill ja Classic Photo.