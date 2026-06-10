Pieni ori, suuri kilpailija – Piccolo Cocktail kasvaa, kun se saa voilokin aisaan

Leimakirves on kaikilla elämänalueilla kovin käytetty työkalu. Sillä hutkaistaan melko suruttakin. Ja kun se on kerran johonkin osunut, se muuttuu mielissä helposti totuudeksi. Oli se totta tai ei.Piccolo Cocktailista puhuttiin yleisesti ennen Kuopio Stakesia ikuisena kakkosena, mikä tietysti tuntui hieman harhaanjohtavalta 25 voittoprosentilla kilpailevasta hevosesta.Ikuinen kakkonen antaa helposti mielikuvan, jossa urheilijalta puuttuu voitontahtoa. Piccolo Cocktailin kohdalla tämä ajatus ei voisi olla enempää mäntymetsässä.Toki ori ansaitsi kolmevuotiskautensa suurimmat rahat kakkosilla Jokimaa Jackpotista, Kriteriumista ja Kasvattajakruunusta, mutta jokaisessa niistäkin se saapui maaliin vahvalla tyylillä.”Kasvattajakruunussakin maalin kohdalla oli paras vauhti päällä, kakkonen tuli senttipelillä”, orin valmentaja Timo Korvenheimo kuvailee. ”Hevosta täytyy kunnioittaa isosti, kuinka hyvällä asenteella se tekee aina töitä.”.Ei se ole ollut hevosen taipumusta jäädä kakkoseksi, kun se on juuri päinvastoin, se ei halua olla kakkonen.Omistaja-kasvattaja Tapani Sirviö.Kasvattaja-omistaja Tapani Sirviö on samoilla linjoilla.”Ei se ole ollut hevosen taipumusta jäädä kakkoseksi, kun se on juuri päinvastoin, se ei halua olla kakkonen”, hän näkee. ”Lajissa on niin paljon muuttujia. On isoja ja pieniä asioita, joiden pitää napsahtaa kohdalleen.”Kuopio Stakes omalta osaltaan todisti tätä. Piccolo Cocktail tuli jo karsinnassa viimeisiä kymmeniä metrejä vimmatusti, mutta ei ehtinyt Magnituden ohi. Finaalissa sama toistui loppusuoralla. Kooltaan pienestä, mutta suuresta kilpailijasta Piccolo Cocktailista paistoi jälleen kauas asenne, että nyt puristetaan. Tällä kertaa se ehti kuin ehtikin. Nyt se oli myös suurkilpailuvoittaja. Ansaitusti.Moni iloitsi sympaattisen orin puolesta, eikä vähiten tietenkään sen taustajoukot.”Kolmevuotiaana huomattiin, että meillä on ihan ikäluokan kärjessä kamppaileva hevonen, mutta klassisen ikäluokkakilpailun voitto jäi saavuttamatta”, Sirviö sanoo. ”Kun se nyt tuli, kyllä se tuntui tosi erityiseltä ja upealta. Tiesi jo, kuinka vaikea se on saada.”Orin hoitaja Noora Himanen on kokenut hevosihminen, joka on menestynyt mainiosti esimerkiksi kotikasvatti Racehill Victorylla. Oman hevosen 13 ykköstä kalpenivat tässä kohtaa.”En ole ihan nuori enää, joten tämä tuntui erikoisen hyvältä”, Himanen hymyilee. ”En sitä voittoa oikein edes käsitä”.Sirviö jakaa varauksetonta kiitosta tälle hevosensa valmennuksesta ja hyvinvoinnista vastaavalle tiimille. ”Timo on huipputyyppi kaikilla mittareilla. Hommat sujuu helposti meidän välillä.”Hän korostaa korostamasta päästyään, miten arvokasta työtä myös orin hoitajat – ensin Annika Luukkainen ja Kriteriumin jälkeen Noora Himanen – ovat tehneet, kuten myös sen lihashuollosta vastaava Sonja Korvenheimo. ”Heppa ja se porukka tekee työt, minä vaan nautin.”.Piccolo CocktailOri, s. 18.5.2022Kasvattaja ja omistaja Tapani Sirviö, HelsinkiValmentaja Timo Korvenheimo, OrimattilaHoitaja Noora Himanen, LahtiEnnätys 11,5a, voittosumma 162 316 euroaStatistiikka, 36 starttia: 9-11-3Kuopio Stakesin voittaja.Piccolo Cocktail syntyi Timo Väisäsen Tuliniemen tilalla Vieremällä, mihin Tapani Sirviö oli sen emä Cocktail Princessin sijoittanut.Siellä oripoika myös jatkoi siihen asti, kunnes muutti Timo Korvenheimon valmennukseen.”Opetettiin ja ajettiin ensimmäinen treenitalvi”, Timo Väisänen kertoo. ”Helposti oppi ajolle ja luonnetta oli heti ihan sopivasti.”Timo Väisänen ja hänen isänsä Mikko ovat tunnettuja eritoten Hissun-etuliitteellä menestyvistä suomenhevosista, mutta toki Tuliniemessä on syntynyt lämminverisiäkin, kuten Pohjois-Savon kasvattaja-ajon voittaja Fade To Black 12,6a (4). Piccolo Cocktailin Timo Väisänen sijoitti kategoriaan ’ei hassumpi’.”Ihan juoksijan oloinen se oli, että kyllä siitä jonkunlainen tulee, mutta ei siitä ihan tämmöistä osannut odottaa, mikä siitä on tullut.”Ori muutti Ylä-Savosta Orimattilaan kaksivuotiaana huhtikuun puolivälissä. Korvenheimo matkasi Orimattilasta Kuopioon muutaman hevosen kanssa, kun siellä ajettiin muun muassa Black Horse cupin karsinnat. Sorsasalossa Piccolo Cocktail astui hevoskuljetuksen kyytiin ja suuntasi uusia seikkailuja kohti. Timo Korvenheimoon Tapani Sirviö oli tutustunut, kun hän osti tämän tallista Cocktail Princessin.”Tamma oli käynyt Timo Korvenheimon nuorisokoulun”, Sirviö kertoo. ”Huomasin jo silloin kauppaa tehdessä, että me ajatellaan asioista samalla tavalla.”Uuden valmentajan ensimmäiset ajatukset olivat positiivisia, mutta eivät yltiöoptimistisia.”Sieltä tuli hyvin pieni ja kiltti poika”, Korvenheimo muistaa. ”Ei se heti alkuun tuntunut miltään superhevoselta, mutta aika äkkiä sen huomasi, että kyllä tällä ainakin hyvä jakso on.”Nopeasti selvisi myös, että Piccolo Cocktail tiedostaa, mitä sukupuolta se edustaa.”Siihen tuli orimaisuutta ja aktiivisutta. Vaati aika paljon liikettä, ettei telo itse itseään tai keksi mitään muuta. Poikkeuksellisen energinen ja aktiivinen kaveri.”.Koelähtönsä ori juoksi kaksivuotiaana marraskuussa. Se antoi siinä jo häivähdyksen tulevasta ja spurttasi maalisuoralla kärkeen, nyt ajatellen varsin tasokkaassa koelähdössä. Mukana oli myöhemmin mainiosti menestyneitä hevosia, kuten Like My Dream ja Kiikku’s Gagnant.”Kotona se ei tehnyt itsestään mitään numeroa, mutta koelähdössä huomasi heti, että siinä on sellainen oikea kilpailuhenkisyys. Se oli sillä tavalla eri hevonen, mitä kotioloissa. Kun pikkasen pyysi, että spurtataas vähän, se halusi heti mennä kaikista ohi omasta innostaan.”Kilpaileminen alkoi heti tammikuussa, mutta parissa ensimmäisessä startissa yllätti laukka.”Se oli alkuun tosi herkkä kaikesta lentävästä tavarasta. Se vaati ihan hetken aikaa rutiinia ja opettelua, kuinka paljon ravilähdöissä kuitenkin sitä hiekkaa lentää.”Päähuppua edelleen starteissa käyttävä ori ei vieläkään ole päässyt täysin tästä arkuudestaan irti.”Vielä Glenn Kosmos Memorialissa Finlandia-päivänä se väisti lentävää kökköä ja laukkasi, mutta se oli jo poikkeustapaus.”Nopeasti Piccolo Cocktail sai kuitenkin juonen päästä kiinni ja aloitti määrätietoisen marssinsa kohti ikäluokan terävintä kärkeä..Sen se saavutti viimeistään elokuussa. Jokimaa Jackpotissa ori oli toinen Fuego Combon ja Ancion välissä, ja kun Ancio hurjasteli Kolmivuotispokaalissa SE-ajan 12,5ake, tuli Piccolo Cocktail maaliin toisena kymmenystä hitaammalla ajalla saatuaan myöhään kiritilaa.”Menihän se käsittämättömän kovaa. Kun se kauden lopussa meni vielä 12,5 Kasvattajakruunussa, silloin tuntui, että jäi varaa mennä kovempaakin. Tuli tosi voimissaan maaliin.”Kasvattajakruunun jälkeen ori jäi talvitreenikaudelle. ”Kehitys tuntui jatkuvan läpi kauden”, Korvenheimo summaa kolmivuotiskauden. ”Startti startilta se meni vahvasti eteenpäin. Vaikka sai joskus jonkun vähän kovemmankin reissun, se otti senkin hyvällä tavalla.”Tämä kausi on alkanut hyvin kohti päätähtäintä, syksyn Derbyä mennessä. Kohokohta toistaiseksi on tietenkin Kuopio Stakes, jonka jälkeen ori kävi hakemassa kakkosen Kasvattajakruunun välierästä Ancion takana.”Viime talvi meni oikein hyvin, ihan ongelmitta. Ori on kehittynyt tälle vuodelle ja vaikka se on pieni hevonen, se kehittyy varmaan jatkossakin.”.Se on Timon kultakimpale, ne on aika harvat, jotka sen rattaille pääsee.Hoitaja Noora Himanen.Piccolo Cocktail on liikkumaan luotu hevonen. ”Se tarvitsee säännöllistä liikettä”, Timo Korvenheimo korostaa. ”Enemmän tämä on valjaissa, kuin moni muu starttihevonen. Muuten virrat kasaantuu ja meinaa ne kasaantua nytkin. Välillä se on aika aktiivinen poika.”Ori nauttii valmentautumisesta.”Hyvillä mielin se aina lähtee lenkille. Vaikka ei mitään ylimääräistä siellä teekään, se tykkää urheilla.”Oriin treenaaminen on nimenomaan määrällisesti tavallista runsaampaa, ei rasittavuudeltaan.”Sitä on kevyesti treenattu vaatimustason puolelta. Treenattu paljon, mutta kevyemmin kuin monta muuta hevosta. Menty hyvin maltilla, ei ole vielä niin sanotusti ruvettu kiristämään ruuvia.”Piccolo Cocktail menee normaalisti joka toinen päivä noin 12 kilometrin lenkin vaihtelevassa maastossa.”Meillä on mäkiä, siinä tulee intervallia. Vauhdit menee aina vähän sen mukaan, mikä on starttien tilanne. Voidaan joskus päästää reippaamminkin.”Valmentaja ajaa pääasiassa itse oriin treenit.”Se on Timon kultakimpale, ne on aika harvat, jotka sen rattaille pääsee”, Noora Himanen nauraa. ”Jos Timo on Hippoksen kokouksessa tai lomalla, sitten ehkä joku saa ajaa sillä.”Himanen kuvailee hoidokkiaan mukavaksi ja kiltiksi oriksi, jolla on aina kuitenkin pikkuinen pilke silmäkulmassa.”Se on sellainen pieni vekkuli. Lelut, pallot ja talutusnarut saavat kyytiä.”Kaikkeen Piccolo Cocktailin huumorintaju ei kuitenkaan yllä. ”Se ei hirveästi tykkää muista hevosista”, Timo Korvenheimo kuvailee. ”Tarhaileekin vähän erillään muista, ei ole kenenkään lähituntumassa. Se vähän liikaa vahti ja oli vihainen kaikille. Viihtyy paremmin omissa oloissaan.”Tämä sen ominaisuus on hyvä muistaa päivittäisessä toiminnassa.”Jos jää sen karsinan eteen toista valjastelemaan, kyllä se siellä luimii, että menkää pois, en tykkää”, Himanen hymähtää..Ahkera kilpaileminen on yksi Piccolo Cocktailin tunnusmerkeistä. Nykyään harvemmin huipputason kolmevuotias starttaa kaudella 27 kertaa, ja tämäkin vuosi on jo alkanut yhdeksällä kilpailulla. Erinomainen terveys on mahdollistanut tämän.”Kilpailuissa käynti on tälle mieluisaa hommaa”, Timo Korvenheimo korostaa. ”Pitää koputtaa puuta, mutta tämän hevosen kanssa on mennyt niin onnellisesti, ettei eläessään ole jalkoja lääkitty kertaakaan. Ihan poikkeusyksilö siitäkin.”Hän uskoo, että tähän on päästy orin synnynnäisillä ominaisuuksilla ja huolellisella hoidolla.”Rakenne on hyvä ja se on kevyt, napakka hevonen. Sitäkin kautta terveydentila on pysynyt tosi hyvänä. Lisäksi hoitajat ovat tehneet hienoa työtä ja Sonja hieronut. Kotihoito on iso osa kokonaisuutta.”.Nelivuotiskausi tulee jatkumaan normaaleissa merkeissä.”Koitetaan osallistua isompiin lähtöihin ja katsotaan, käydäänkö naapurimaan puolella jotain lähtöjä ajelemassa vai ei.”Erityisesti Breeders Crown kiinnostaisi Korvenheimoa, mutta siinä on oma aikatauluhaasteensa. Sen finaali ajetaan samana päivänä kuin Suomen Kasvattajakruunu.”Juhannuksena olisi yksi Breeders Crownin alkuerä Ruotsissa, sitä nyt harkitaan, mennäänkö vai ei.”Se olisi pohdinnan paikka, mikäli kävisi niin onnellisesti, että pystyisi valitsemaan, kumman finaalin mieluummin ajaisi.”Pitäisi miettiä, mikä on fiilis oman hevosen vireestä ja mikä olisi fiilis naapurimaan pahimmista vastuksista. Vastus on siellä raudan lujaa, mutta toki palkintokin on sitten parempi.” Lähtökohtaisesti hän pitää kuitenkin kotimaan kilpailuja etusijalla. ”Reissut on aina reissuja. Jos nyt niin kävisi, että sinne päästäisiin ja mentäisiin, se olisi todennäköisesti vuoden viimeinen startti, eikä matkustaminen häiritsisi muuta kautta.”Se lienee kuitenkin selvä, että vei Piccolo Cocktailin tie minne vain, niin ainakin se vie menestykseen..Ravi-innostus VieremältäMaa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Tapani Sirviö on Piccolo Cocktailin kasvattaja ja omistaja.Vieremältä kotoisin oleva Sirviö sai ensimmäisen sytykkeensä raveihin Einari Vidgrénin kautta.”Asuttiin samalla kylällä ja Einarin tallille oli matkaa viitisen kilometriä”, Sirviö kertoo.Kymmenvuotiaana hän näki oman kylän miehen ajavan kilpaa Vieremän raveissa.”Einari ajoi itse, hänellä oli Esa Reponen töissä ja heillä saattoi olla kaksikin hevosta samassa lähdössä. Ajopuku oli keltainen ja V selässä. Siitä se ravi-innostus syttyi.”.Silloin ajattelin, että on tämä hieno laji, tätä olisi mukava joskus harrastaa.Tapani Sirviö.Teini-iässä Sirviö saattoi lähteä jo raveihinkin mukaan Eero Hakkaraisen ohjaamassa hevoskuljetusautossa. Einari Vidgrénin hän muistaa kansanmiehenä.”Muistan, kun sortseissa ja kumisaappaissa tallustelin hiekkamaantietä, niin Einari pysäytti Bentleynsä ja saattoi jäädä puoleksikin tunniksi juttelemaan minunkin kanssani. Hän oli helposti lähestyttävä henkilö ja omalla esikuvallaan merkittävä hahmo.”Moni on saanut innon syvemmälle raviurheiluun jonkin huippuhevosen seuraamisesta. Sirviölle tällainen herätys tuli paljon arkisemmasta hevosesta. Hän näki Vieremällä, kuinka Ari Hartikainen (ei tunnettu ammattivalmentaja, vaan kuopiolainen nimikaima) kiritti lämminverisen Pimatsun 19,3a voittoon.”Pimatsu laittoi ison vaihteen silmään viimeisessä kaarteessa. Silloin ajattelin, että on tämä hieno laji, tätä olisi mukava joskus harrastaa. Aikuisiällä, kun siihen on ollut mahdollisuus, olen sitten harrastanut paljonkin.”Hän oli monessa kimppahevosessa mukana, joista Amerikasta tuotu Ray Gun 10,2a oli mieleen jäävin.Lopulta hän upposi jopa niin syvälle lajiin, että meni Vermon ravikouluun.”Menin alkeiskurssille pyörimään ja se oli helkkarin kivaa hommaa, Lepistön Hanna oli erinomainen vetäjä.”Sirviö ajoi ajolupakortin 54-vuotiaana vuonna 2019 ja muutaman lähdönkin.”Salesmanilla tuli Vermon paikallisravien kakkonen parhaana sijoituksena.”Piccolo Cocktailia varten hänellä oli jo suunnitelma ottaa ajokortti jälleen käyttöön.”Oli ajatus, että ellei Piccolosta tule hyvää, ajelen sillä huvikseni jossain kesäraveissa.”.Maharajahin poika hyvästä emästäPiccolo Cocktailin isä Maharajah on jo periyttäjäklassikko.Jo seitsemän vuotta putkeen Ruotsin isäoritilaston kärjessä olleen Maharajahin viimeisin näyttö tuli toukokuun viimeisenä sunnuntaina.Ruotsin Derby-voittaja Dream Mine oli ennätysvauhtisen Elitloppetin kakkonen huikealla tuloksella 07,3a.Timo Korvenheimo oli Piccolo Cocktailin emä Cocktail Princessin valmentaja ja osaomistaja sen nuoruusvuosina. Cocktail Princess oli koko uransa viittä vaille huippuhevonen. Isoja rahoja se keräsi neljänsistä sijoista, voittoja uralle mahtui vain kaksi.Kaksivuotiaana se oli Viking Gracen voittaman SHKL Hevosenomistajapokaalin nelonen, kolmevuotiaana tuli sama sija Graceful Swampin voittamasta Biofarm cupista, nelivuotiskauden iso nelonen tuli Einari Vidgrénin muistoajosta ja vielä viisivuotiaana neljäs sija tuli Isla-ajosta.”Jos sillä olisi ollut pikkasen parempi lähtönopeus, olisi voittosumma ollut vielä isompi”, Tapani Sirviö kuvailee. Hän osti tamman sen nelivuotiskauden päätteeksi.”Sitkeä tamma ja toivoin, että se sitkeys tarttuisi jälkeläisiin.”Piccolo Cocktail on ainoa hänen kasvattinsa.”Halusin tutustua kasvatushommaan, minkälaista on hevosen kasvatus Helsingin keskustasta käsin.”Cocktail Princess siirtyi ensimmäisen varsansa jälkeen Timo Väisäsen omistukseen. Se teki heti seuraavana vuonna Silent Watersin Express Duosta. Tämä juoksi kaksivuotiaana koelähdön, mutta ei ole vielä startannut.”Lähiaikoina katsotaan starttia, sillä on ollut lihaspuolella ongelmia”, Väisänen kertoo.Hyvän siitosalun jälkeen Cocktail Princessilla on ollut vaikeuksia, eikä varsoja ole vielä tullut lisää.”Se on luonut kaksi kertaa ja viime vuonna kävi kantavana, mutta hukkasi varsansa 30 vuorokauteen. Oli sen verran loppukesää, ettei yritetty enää. Nyt se on siemennetty Hard Livinillä.”Piccolo Cocktailin emänisä on Suomessa siitosuransa tehnyt italialaisori Lexus Font, joka on jo muutamalle kilpailuikäiselle emänisänä. Emänisätuotoksista toistaiseksi toiseksi paraskin on Maharajahin poika. Hard Problem meni viime vuonna kolmevuotiaana 14,6ake voittajana.Sukututkijat varmasti bongaavat mieluusti sen, että Piccolo Cocktailin neljäs emä on muun muassa Elitloppet-voittaja Pershingin täyssisko.