Piccolo Cocktail on Hevosurheilun kesäkuun kuukauden hevonen.
Piccolo Cocktail on Hevosurheilun kesäkuun kuukauden hevonen.Kuva: Anu Leppänen
Kuukauden hevonen

Pieni ori, suuri kilpailija – Piccolo Cocktail kasvaa, kun se saa voilokin aisaan

Kuopio Stakesin voittanut Piccolo Cocktail on toukokuun Kuukauden hevonen.
Julkaistu
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Timo Korvenheimo
Noora Himanen
Tapani Sirviö
Piccolo Cocktail
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Hevosurheilu
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