Pro juoksee satumaista kautta, persoonallinen ori kiihtyy nollasta sataan sekunnissa

Kesä on ollut penkkiurheilijoille ja jalkapallofaneille suurta hurmosta, kun vuorossa oli 23. miesten jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut. Jalkapallohuumaa oli tarjolla yli kuukauden ajan, ja voittajaksi kruunattiin lopulta täysin kisoja dominoinut Espanja.Lähes samanlaista dominointia on nähty myös raviurheilun puolella, kun suomenhevosori Pro on hallinnut pohjoismaisia kylmäverilähtöjä alkukesän aikana. Ori on voittanut tällä kaudella niistä kaksi suurinta eli Elitkampenin ja Nordic Kingin, ja viimeisin voitto tuli St Michel -viikonloppuna Suurmestaruudesta.”Nyt kun on katsonut jalkapalloa, niin Prossa on kyllä hyvin paljon samaa kuin näissä dramaattisissa jalkapalloilijoissa. Se on äärettömän temperamenttinen hevonen, ja se voi kiihtyä nollasta sataan sekunnissa. Se on kuitenkin periaatteessa tosi helppo hevonen sitten, kun sen oppii tuntemaan. Silloin, kun kaikki menee hyvin, sen kanssa ei ole mitään ongelmia”, Jutta Ihalainen kuvailee.Valmentaja Antti Ojanperä oli tyytyväinen Pron urheilulliseen suoritukseen Suurmestaruudessa.”Pro suoritti siellä tasollaan, eikä se haitannut, että siellä ajettiin niin kovaa. Lähtö oli oikein sopiva ja hyvä viimeistelystartti Kuninkuusraveja ajatellen.”.ProOri, syntynyt 31.5.2017Kasvattaja Mauri Korkiavuori, YlistaroOmistaja PRO Team, IlmajokiValmentaja Antti Ojanperä, PihtipudasHoitaja Jutta Ihalainen, PihtipudasEnnätys 18,7aly, voittosumma 424 398 €Startteja 71: 23–23–11.Vierailimme Ojanperän luona St Michel viikonlopun jälkeisenä tiistaina. Silloin kaikki hevoset olivat omissa tarhoissaan ulkona ja tunnelma tiluksilla oli hyvin rauhallinen. Pro ulkoili omassa lankatarhassaan ja viereisissä tarhoissa oli toisia oreja.Ojanperän mukaan Pron kausi kokonaisuudessaan on mennyt tosi hyvin, vaikka Erkon Pokaalin aikaan ori olikin kipeä.”Se on ollut ainut sellainen takapakki, mutta siitä selvittiin onneksi tosi nopeasti kuitenkin. Sen jälkeen kaikki on mennyt suunnitellusti. Jo talvella ennen kauden avausta meillä oli sellainen olo, että Pro tulee olemaan aika kova tekijä tänä vuonna, ja sitä se on kyllä ollutkin”, Ojanperä kuvailee.”Erkon Pokaalin jälkeen ilmoitimme Pron Solvallaan vähän epävarmoin fiiliksin, mutta jo heti seuraava treeni osoitti hevosen olevan kunnossa. Vaikka Stallone oli peleissä ja puheissa Elitkampenin suosikki, meillä itsellään oli kuitenkin sellainen olo, ettei Pro olisi yhtään Stallonea huonompi. Kun mentiin Solvallaan ja lauantaina kävin ajamassa sillä, niin siinä vaiheessa tiesin, että ori tulee tekemään älyttömän hyvän startin, ja niinhän se tekikin.”Nordic Kingissä Ojanperän tallista oli mukana kolme hevosta, ja lopputuloksissa ne olivat myös kolme ensimmäistä maalissa. .”Nordic King on aina ollut meille tärkeä kilpailu, ja sinne lähdettiin ajatuksella, että hevoset saavat itse näyttää hyvyytensä ja järjestyksensä. Jokainen hevonen pyrittiin saamaan sinne niin hyväksi kuin mahdollista, ja kaikkien kanssa toimittiin vähän eri tavalla. Pro oli myös siihen starttiin tosi hyvä voittaessaan kilpailun”, Jutta Ihalainen toteaa.”Meidän hevosten kohdalla puhutaan usein tallipelistä, kun useampi hevonen juoksee samoissa lähdöissä kilpaa, mutta meille se on ihan sama, kuka niistä pärjää ja kaikkien eteen on tehty paljon töitä. Me olemme nimenneet itsemme elämyspalveluiden tuottajiksi, ja kaikille omistajille pyritään tarjoamaan elämyksiä koko rahan edestä. Jokainen hevonen ja sen taustajoukot ovat kuitenkin ansainneet voittonsa, ja me olemme vain yrittäneet pitää jokaisesta hevosesta niin hyvin huolta kuin mahdollista.”.Pro siirtyi Ojanperän talliin aiemmalta valmentajalta Hannu Hietaselta marraskuussa 2024. Pihtiputaalla oli jo ennestään Pron täysveli Profiili treenissä, ja sitä kautta he olivat tutustuneet hevosten kasvattajaan Mauri Korkiavuoreen.”Mauri kauppasi minulle Prota jo sen ollessa kaksivuotias, mutta me emme sitä silloin ostaneet, kun minun ostajaehdokkaani ei kuitenkaan innostunut siitä. Myöhemmin Mauri kysyi sitä sitten treeniin, ja sen jälkeen ori tulikin meille. Olimme seuranneet Pron uraa jo heti kilpauran alusta saakka”, Ojanperä muistelee.”Siitä tuli heti tullessaan sellainen tunne, että se tulee sopimaan meidän systeemeihimme. Minulla oli ajatus siitä, että tämä mitä me teemme, tulee kehittämään hevosta.”Ensimmäisen talven aikana Pro ajettiin sisään tallin treenisysteemeihin.”Sitä oli valmennettu hyvin erilaisissa oloissa ja kontrasti valmennusolosuhteisiin ja systeemeihin oli varmasti hevoselle iso muutos. Meillä oli siinä hyvä periodi, kun oli talvitreenikausi menossa, eikä ollut mitään kiirettä tulla starttiin. Se otti kuitenkin oman aikansa, että hevonen saatiin meidän systeemeihimme kunnolla sisään”, Ihalainen jatkaa.Samalla myös Pron persoonallinen luonne tuli pikkuhiljaa tutuksi.”Pro on tosi temperamenttinen ja omanlaisensa persoona. Meillä oli vähän kokemusta siitä jo etukäteen, kun Profiili oli tässä treenissä, mitä oli odotettavissa. Niissä on tosi paljon samoja ominaisuuksia, vaikka niissä onkin paljon myös eroja. Pro oli heti sellainen jämäkkä hevonen, ja juuri sellainen nopeus ja räjähtävyys oli Prossa olemassaan jo heti tullessaan”, Ihalainen muistelee..Sitä on vaikea sanoa, onko Pron heikkouksia sen temperamenttinen luonne, vai onko se enemmän sen kanssa toimivien ihmisten heikkouksia olla ymmärtämättä sitä.Jutta Ihalainen.Ojanperän mukaan Pron luonne on pikkuisen tasoittunut, se on alkanut käyttäytymään vähän paremmin ja se on kasvanut myös henkisesti. Kuitenkin se raja, mikä on Pron mielestä sopivaa ja mikä ei, on hyvin häilyvä. Hevosen kanssa voidaan päivän aikana käydä läpi koko tunneskaala.”Sitä on vaikea sanoa, onko Pron heikkouksia sen temperamenttinen luonne, vai onko se enemmän sen kanssa toimivien ihmisten heikkouksia olla ymmärtämättä sitä. Olen aina sanonut, että seinäruusut eivät koskaan loista, ja hevosessa pitää olla jotakin särmää. Pron särmä ilmenee sitten vähän tuollaisena erikoisena luonteena, mutta tyhmä se ei missään tapauksessa ole”, Ihalainen pohtii.”Pro kehittää koko ajan sen kanssa toimivia ihmisiä. Mielestäni joka päivä jokaisen hevosen kanssa voi oppia jotakin uutta, ja Pro on ainakin minua opettanut ihmisenä paljon. Me emme voi vain ajatella, miten toimimme esimerkiksi Evartin kanssa, että Pron kanssa tehtäisiin asioita samalla tavalla. Meidän on pitänyt löytää nimenomaan Prolle sopivat käytänteet ja rutiinit.”.Jutta Ihalainen on vastannut pääasiassa Pron arkirutiineista ja hoidosta.”Pro on ehdottomasti naisten hevonen. Se on ihan sama, kuka mies sen kanssa touhuaa, niin sen suhtautuminen on aina vähän kriittinen. Voin minä sen viedä ulos tai hakea sisälle, jos on pakko, mutta se on toiminut tosi hyvin, kun Jutta touhuaa sen kanssa. Eikä se oikein toimi muiden kanssa samalla tavalla”, Ojanperä kertoo.”Olemme nyt Pron kanssa sellaisissa väleissä, että se voi luottaa siihen, mitä minä teen, ja minä tiedän, miten se voi jossain tietyissä tilanteissa reagoida. Sen kanssa on osattava olla, eikä se paha ole, mutta sen liikkeet ovat vain niin yhtäkkisiä. Pron kanssa ei voi yrittää väkisin, ja meidän on vain kunnioitettava sitä ja tultava sen kanssa toimeen”, Ihalainen kertoo.”Joissakin asioissa joudumme menemään sen ehdolla, joissakin asioissa mennään vähän huijaamalla ja sitten on näitä asioita, missä Pro on helpompi kuin jokin toinen hevonen. Esimerkiksi Pro ei ole orimainen toisille hevosille, ja sen kanssa on tosi helppoa lähteä reissuun. Sille sen persoonalle on vain annettava tilaa niin sen kanssa kyllä pärjää.”Teivon maalisuoralla riittää tilaa täytettäväksi..Yhdentoista osakkaan orilla emänsä elkeetMauri Korkiavuori kertoo, että Pron persoona on peräisin sen emältä Expressiltä.Express on sellainen matriarkka ja hyvin omanarvontuntoinen. Se on meillä laumanjohtajatamma, ja tietää kyllä asemansa ja paikkansa. En usko, että kaikki olisivat tulleet sen kanssa toimeen, mutta minulla ei ole kuitenkaan ollut sen kanssa ongelmaa. Pro on saanut esimerkin käyttäytymiselleen jo pikkuvarsana”, Korkiavuori toteaa.Vuosikkaana Pro päätyi alkukesästä Hannu Hietasen luokse orilaitumelle.”Sen jälkeen Pro jäi Hannulle opetukseen, josta se palasi sitten takaisin kotiin. Minä ajoin sillä lyhyitä lenkkejä, mutta määrällisesti toistoja tuli paljon. Pron ollessa kaksivuotias se esitteli mukavia pätkiä, ja marras-joulukuussa ori siirtyi Hannun valmennukseen”, Korkiavuori muistelee.Pro juoksi koelähdön 4-vuotiaana koronakeväänä, ja omistajat joutuivat tihrustamaan suoritusta aidanraosta ravirata-alueen ulkopuolelta. Myöhemmin kausi huipentui Satakunta-ajon voittoon.”Pro aloitti uransa neljällä peräkkäisellä voitolla, mutta me säästelimme voittosummaa nimenomaan Satakunta-ajoa varten. Finaalilähtö oli vauhdiltaan tosi kova, ja Pron voittotulos paalulta oli 27,5. V.G. Voitto oli lähdössä toinen, ja se meni siinä lähdössä alle voimassa olevan Suomen ennätyksen, mutta tappioaikana sitä ei kirjattu ennätykseksi. Se on myös viimeinen startti, minkä V.G. Voitto on hävinnyt, missä se ei ole laukannut”, Korkiavuori kertoo..Osa on myöntänyt olleensa jo sen verran stressaantuneita, että ovat nukkuneet huonosti öisin.Mauri Korkiavuori omistajakimppalaisista kuninkuuskisan alla.Menestyksekkään 4-vuotiskauden jälkeen seuraava kausi muodostui paljon hankalammaksi.”Ei siinä ollut oikein enää vaihtoehtoja kuin ajaa ikäluokkalähtöjä. Derby-karsinnoissa Pro oli toinen laukan kanssa, mutta se oli lähellä, ettei hevosen ura päättynyt jo siihen lähtöön. Lähtötilanteessa meinasi olla paha kolaritilanne, ja siinä olisi voinut käydä huonosti. Onneksi siitä kuitenkin selvittiin”, Korkiavuori huokailee.”Pro teki hyvät kilpailukaudet 4-, 5- ja 6-vuotiaana, mutta 7-vuotiskausi ei ollutkaan enää samanlainen. Loppuvuodesta soitin sitten Antille (Ojanperä), ottaako hän Pron treeniin, ja Antti siihen suostui.”Pron omistaa PRO Team, jonka nimiin ori siirtyi sen ollessa 2-vuotias. Kimppaan kuuluu yksitoista osakasta, ja Pro on tarjonnut omistajilleen monenlaisia elämyksiä.”Meillä on hieno omistajaporukka, jossa mukana on useampi henkilö, kenelle Pro on ollut ensimmäinen kimppahevonen. Meillä on oma whatsapp-ryhmä, ja pidämme yhteyttä aktiivisesti”, Korkiavuori kertoo.”Omistajaporukka on lähdössä Kuninkuusraveihin kukin omalla tyylillään. Osa on myöntänyt olleensa jo sen verran stressaantuneita, että ovat nukkuneet huonosti öisin. Tällaiseen kilpailuun on hieno lähteä mukaan hyvissä asemissa kuin täysin altavastaajan roolissa. Prolla on tosi hyvä taustatiimi valmentajan, hoitajan ja ohjastajan puolelta. Koitamme olla realistisia, ja muistaa sen, että kilpailu on pitkä ja Teivossa voi tapahtua mitä vain suuntaan tai toiseen.”.Isä ja emä samaan karsinaan syntyneitäVuosi sitten Oulun Kuninkuusraveissa Suomenhevosliitto ry palkitsi Vuoden suomenhevoskasvattajana Korkiavuoren perheen.Menestyneimmät Korkiavuorien kasvatit ovat Pro ja Profiili, mutta kasvateilla on ollut myös muita yhteyksiä suomenhevosjalostukseen.Pro on neljännessä polvessa Korkiavuorien omaa kasvatusta.”Pron emä Express sekä toinen emä Vinner ovat minun kasvattejani. Kolmas emä Vinha H. ostettiin minulle puolestaan pikkuvarsana, mutta sen isä Hokman oli taas meidän kasvattimme. Hokmanin emä Aavetar on ostettu taloon kesävarsana vuonna 1960. Kasvatustoiminnassa minä olen päässyt valmiiseen pöytään, kun meille on aikanaan sellainen kultakimpale kuin Aavetar hankittu. Se on meidän kantatammamme”, Mauri Korkiavuori kertoo.”Hokman oli mukana kuninkuuskilpailuissa kaksi kertaa muistaakseni Porissa ja Oulussa. Hokmanin sisko Sukkula puolestaan voitti Derbyn ja oli kuningatarkilpailussa kaksi kertaa toinen. Aavetar jätti kolme varsaa; Hokman, Sukkula ja Viiperi, ja Sukkulan haarasta tulee myös muun muassa Derby-voittaja Ville-Kalle.”.Korkiavuori arvioi, että Pron isä Provinssi olisi noussut kilpaurallaan aivan avoimelle tasolle asti, mutta ori loukkaantui valitettavasti ennen sitä. Rahallisesti kilpauran suurin onnistuminen oli Valkeala-ajon voitto helmikuussa 2012.Provinssilla on yhteensä 19 jälkeläistä, joista Pro ja Profiili ovat selkeästi menestyneimmät. Myös Provinssi on Korkiavuoren kasvatti.”Sekä Pron emä Express että isä Provinssi ovat syntyneet aikoinaan samaan karsinaan. Provinssin emä on V.R. Romanssi, josta on myös Anssiina. Anssiina on puolestaan jättänyt Joriinin, eli Pro ja Joriini ovat serkkuja”, Korkivuori luettelee.”V.R. Romanssin emä on Viiperi, ja Viiperin emä taas Aavetar. Eli Pron suvussa kantatamma Aavetar on kerrattu 4+5. Myös Pron emän Expressin suvusta löytyy samanlainen huipputamma Lähettiläs, joka on kerrattu 5+5.”Pron suvusta kolmannesta polvesta löytyvät suomenhevosten jalostusjätit Suikku ja Vokker..Avausmatkojen lähtöradat arvottiin – Lumi-Oosa ja Alarik Huikea suosikeista onnekkaimmat