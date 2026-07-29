Antti Ojanperä, Jutta Ihalainen ja Pro ovat muodostaneet menestyksekkään tiimin.
Antti Ojanperä, Jutta Ihalainen ja Pro ovat muodostaneet menestyksekkään tiimin.Kuva: Maisa Hyttinen
Kuukauden hevonen

Pro juoksee satumaista kautta, persoonallinen ori kiihtyy nollasta sataan sekunnissa

Hevosurheilun heinäkuun Kuukauden hevosena esitellään Kuninkuusraveihin yhtenä suosikkina matkaava luonteikas Pro.
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kuninkuusravit
Antti Ojanperä
Kuukauden hevonen
Jutta Ihalainen
Team Ojanperä
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mauri korkiavuori
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