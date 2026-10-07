Sami ja Henna Ikonen sekä Team Cikkailijoiden omistama kuukauden hevonen Viksun Cikka.
Sami ja Henna Ikonen sekä Team Cikkailijoiden omistama kuukauden hevonen Viksun Cikka.Kuva: Anu Leppänen
Kuukauden hevonen

Rauhallinen poikkeusyksilö Viksun Cikka juoksi vieskermäisellä suorituksella Kuukauden hevoseksi – "Ihan yliluonnollinen"

Hevosurheilun syyskuun Kuukauden hevosena esitellään Villinmiehen Tammakilpailussa hurmannut Viksun Cikka.
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Sami Ikonen
Viksun Cikka
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