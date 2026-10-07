Rauhallinen poikkeusyksilö Viksun Cikka juoksi vieskermäisellä suorituksella Kuukauden hevoseksi – "Ihan yliluonnollinen"

Lappeenrannassa lauantaina 19.9. raviurheilu näytti Ikosen perheelle ensin pahintaan ja sitten parastaan. Sami Ikosen valmentama ja hänen yhdessä vaimonsa Hennan ja ystäviensä Olli-Matti Porolan ja Johanna Sokan kanssa omistama Viksun Cikka starttasi Villinmiehen Tammakilvan finaalissa. Kisasta oli haaveiltu hevosen varsavuosista asti. Lähtöauton irrotessa irtosi myös Viksun Cikka – hervottomalle laukalle.”Ei koskaan enää mitään varustemuutoksia”, Henna Ikonen sanoi miehelleen valtaisan pettymyksen aallon pyyhkäistessä yli.Hetkeä myöhemmin pettymys vaihtui epäuskoon. Viksun Cikka teki fysiikan rajoja uhmanneen haamujuoksun ja kiri Tammakilvan voittajana maaliin..Viksun CikkaTamma, syntynyt 24.5.2021Kasvattaja Ilkka Tuomaala, LapuaOmistaja Team Cikkailijat, LapuaValmentaja Sami Ikonen, VarkausEnnätykset 26,4ake, 27,2ke, voittosumma 64 850 euroaStatistiikka 18: 8–2–1.Kaksi kuukautta aiemmin Ikosen perhe ja muut omistajat olivat paistatelleet Mikkelin voittajakehässä 5-vuotiaiden Varsakunkku-finaalin voittajana. Teivon Kuninkuusravien Pikkukuningatar-lähdössä kaksi viikkoa myöhemmin Viksun Cikka lähti matkaan suosikkina, mutta romahti koko matkan johdon jälkeen loppusuoralla kauas kärjestä. ”Se oli piilevästi kipeänä, keuhkoputket täynnä limaa ja rakkuloita. Kuninkuusravien jälkeen piti lähteä lomareissulle, mutta se muuttui heti maanantaina reissuksi Kuopion klinikalle. Onneksi saatiin saman tien lääkitys ja toipumisprosessi käyntiin”, Sami Ikonen huokaisee.”On tosi tympeää ajaa kipeällä hevosella, mutta ei siinä tullut mieleenkään, että se olisi kipeä. Jälkeenpäin kyllä mietin, että se käyttäytyi omituisesti, mutta ajattelimme, että iso pauhu ja yleisö ympärillä hermostutti tammaa. Se yritti kuitenkin kertoa, että kaikki ei ole kunnossa.”Vaikka Villinmiehen Tammakilvan karsintoihin oli siinä vaiheessa aikaa kuutisen viikkoa, meinasi aika loppua kesken.”Siitä meni kolme viikkoa, kun Kikka käytiin tähystämässä uudestaan, ja hengitystiet oli paremmat, mutta ei se vieläkään ollut täysin priima. Kun hevosen käytti valjaissa, se ei ollut yhtään sellainen iloisen oloinen, se vain nyhjötti, ja ajattelin, ettei tätä voi vielä ruveta treenaamaan.”Ikoset antoivat tammalle vielä viikon toipumisaikaa.”Vasta sillä hetkellä, kun se juoksenteli tarhassa ja oli iloisen näköinen, uskalsi ruveta vaatimaan siltä treeniä kotona.”Lopulta Viksun Cikalla ajettiin vain kaksi reippaampaa harjoitusta ennen karsintoja. ”Toisen reippaamman harjoituksen jälkeen, maanantaina karsintaviikolla, käytin sen vielä klinikalla, kun se jäi puhaltamaan mielestäni liikaa tuoksi hevoseksi. Lääkäri oli sitä mieltä, että ei ole mitään estettä startata. Sitten vaan laitettiin kädet ristiin”, Sami kertaa.”Annoin Santulle (Raitala) ohjeet, että aja hevonen finaaliin, mutta niin hiljaa kuin mahdollista. Emme ole vielä valmiita.”.Mietittiin siis käytännössä, lähdetäänkö ajamaan kakkosta, vaan laitetaanko kaikki peliin.Henna Ikonen.Santtu Raitala teki työtä käskettyä. Viksun Cikka sijoittui Tammakilvan karsinnassa neljänneksi, ja pääsi viimeisenä mukaan finaaliin.”Se, millä tyylillä se tuli maaliin, silloin tiesin, että meillä on puolentoista viikon päästä huippuhevonen.”Karsinnan jälkeen ohjastajan mielipide oli, että suorituksessa oli hyvää ja huonoa. Tamman hengitys päästi vähän ääntä.”Santun kanssa puhuttiin, että siihen on onneksi keinoja. Finaaliin hevoselle laitettiin raymondsekki ja kurkkutuki, että saadaan pään asento paremmaksi.”Päävarustuksen lisäksi tammalle vaihdettiin finaaliin eri kuolain. Ja sitten oli vielä kengättömyys.”Kikalta ei ollut koskaan aiemmin riisuttu etukenkiä. Ilman takakenkiä se on mennyt kaksi starttia”, Sami kertoo.”Santtu soitti ennen kuin olin raveissa, että hänellä on sellainen tunne, että otetaan kaikki kengät pois. Meinasin, että eikö se keula mene vähän kevyeksi, mutta hän sanoi, että ei mene.”.Etukäteen Raitala ja Ikonen olivat lukeneet lähtölistaa niin, että jos itse lähdössä ei tapahdu mitään ihmeellistä, Viksun Cikka on melko varmasti toinen.”Tiesin, että Ceepra on niin hyvä hevonen, että me ollaan kakkosia, jos ei hevoseen saada vielä jotain lisää. Se ei välttämättä voita Ceepraa, kun joutuu juoksemaan sen ulkopuolelta. Jostain piti keksiä ylimääräinen vaihde”, Sami kertaa finaaliviikon tuntemuksia.”Mietittiin siis käytännössä, lähdetäänkö ajamaan kakkosta, vaan laitetaanko kaikki peliin. Sitten päätettiin laittaa all in”, Henna täydentää.Ja sitten tuli lähtölaukka. Viksun Cikka jäi laukassa niin paljon, että se näkyy lähdön videotallenteellakin kuvissa vasta kilometri juostuna.”Mulla oli sydän ihan kurkussa jo kun lähtö lähti. Ja se fiilis, kun lähtölaukka tuli, se oli aivan… tuntui, että painun ihan maan alle, se pettymys oli niin valtava. Ajattelin, että tämä oli tässä”, Henna muistelee.”No sitten juoksua meni, ja loppusuoralla aloin katsoa, että missä meidän hevonen on. Minun kitarisat näkyi varmaan katsomoon asti, kun se viimeinen viisisataa metriä alkoi. Oli se niin järkyttävä esitys.”Sami muistaa tunteen voiton hetkellä olleen lähinnä tyhjä.”Se oli niin outo hetki. Eihän tuollaisia juoksuja nähdä suurkilpailuissa. Meille tuli viestejä, että ei Vieskerin jälkeen ole nähty tuollaista. Se fiilis oli niin epäuskoinen, en ole koskaan kokenut sellaista tunnetta”, Sami pudistelee päätään.”Kikan juoksu oli ihan yliluonnollinen. Sen voiton oikeastaan sisäisti vasta seuraavana päivänä. Katsoin lähdön varmaan kaksikymmentä kertaa, ja joka kerta oli itku silmässä ja kylmät väreet, että mitä se hevonen oikein tekee.”Ikoset jakavat kiitosta myös Santtu Raitalan kylmähermoiselle ajosuoritukselle.”Siinä 500 jäljellä kolmas rata tulee melkein syliin, juuri kun Kikka lähti etenemään. Tamma tippuu valjakon mitan ja on edelleen tasan viimeisenä. Santtu vaan malttoi pysyä jonossa niin pitkään kuin mahdollista ja heitti neljännelle vasta loppusuoralla”, Sami kertaa.”Kaikki muut olisi varmasti hätäpäissään kääntäneet jo ulos, vaikka tamma oli tehnyt jo karmean kilpailun ennen sitä. Mutta hänen ajonsa mahdollisti sen, että hevonen tuli niin lentämällä lopun.”.Varkaudessa on haastattelupäivänä aurinkoista, vaikka viime päivinä on satanut runsaasti. Pihassa on rauhallista. Hevoset katselevat tulijoita uteliaasti, mutta mistään ei kuulu inahdustakaan. Viksun Cikka ja kuningatarkilpailukävijä Virran Välke laiduntavat yhdessä. Henna Ikonen kertoo niiden olevan paljon toistensa perään, mutta kun Kikka otetaan kuvattavaksi, ei Virran Välke hermostu tai ramppaa laitumella. Kaikesta paistaa rauhallisuus, niin hevosista kuin ihmisistäkin.”Hevoset saavat olla ulkona mahdollisimman paljon porukassa, ja koitetaan miettiä aina, miten ne voisivat mahdollisimman hyvin. Jos joku ei vaikka tunnu viihtyvän jossain tarhassa, koitetaan löytää sille paikka ja kaveri, missä se viihtyy”, Sami kertoo.”Sami tekee aivan loistavaa työtä siinä, miten hevoset täällä on ja voi, ja niille annetaan aikaa. Tammahevosia varsinkaan ei voi kauheasti puristella, vaan ne saa oikeasti tulla omaan tahtiin”, Henna mainitsee.”Hevosen henkinen hyvinvointi kompensoi edes hitusen puutteita fyysisessä suorituskyvyssä. Ne antavat enemmän itsestään, kun niillä on asiat muuten hyvin”, Sami jatkaa..Nelihenkiselle kimpalle tilausvarsana syntynyt Viksun Cikka tuli Ikosille vieroituksen jälkeen. Toisilla omistajilla Olli-Matti Porolalla ja Johannalla Sokallakin on ollut hyviä hevosia, muun muassa Ryti-Tyttö, mutta Viksun Cikan Sami halusi ehdottomasti opettaa itse.”Ja mieluummin opetan liian pitkään, kun haluan, että ne on tuollaisia rauhallisia. Ajan niitä yksinään, joten ajan ohjista tosi pitkään ennen kärryjen laittoa, ne voi siinä vaikka kääntää solmuun. Hevosten pitää luottaa ihmiseen, eikä ne saa jännittää valjastamista yhtään. Ne ei ole kivoja hevosia, jotka yhtään saa vapinaa päälle, kun laittaa siloja selkään”, Sami mainitsee.”Kimppa kun perustettiin, sovittiin heti, että se tekee varsan kanssa töitä, kenellä on aikaa. Kaikilla on täysi luotto toisiinsa.”Varsat opetetaan kotona, eikä aikuisillakaan hevosilla juuri radalla käydä muuten kuin kilpailemassa. ”Samihan on opettamisessa tosi taitava ja käyttää varsoihin valtavasti aikaa. Se on varmasti yksi syy siihen, miksi meillä on niin toimivat hevoset. Hän menee vaikka puutarhassa kahdeksikkoa omenapuiden ympäri ja varsat toimii. Ja tässä meidän ympäristössä ja hässäkässä auttaa ihan tosissaan Samin tekemät pohjatyöt”, Henna kehaisee..Hässäkällä hän viittaa muun muassa pariskunnan 9-vuotiaisiin kaksospoikiin Veikkoon ja Toivoon, jotka tuovat omaa vauhtiaan myös hevosten arkeen. Joskus jaloissa saattaa olla jalkapallo, joskus pihalla salibandypeli käynnissä tai talvella kärryjen perässä rattikelkka.Hevoset ovat siitä huolimatta tai sen takia silmiinpistävän rauhallisia. Kärryt Viksun Cikka saa peräänsä pihassa ja kun ne riisutaan, se seisoo tyynesti paikallaan odottamassa.”Se ei ole tehnyt elämässään yhtä ainutta virheliikettä”, Henna vakuuttaa.Rauhallisuutta halutaan Viksun Cikan kohdalla myös tietoisesti ylläpitää.”Eihän me nyt tiedetä miten hevosta pitää rakentaa, eihän me mitään ammattilaisia olla, mutta kuvitellaan tietävämme, että tätä ei ole ahdistettu missään vaiheessa liikaa. Tämän emän varsat on meinanneet olla vähän riehakkaita ja kuumua helposti. Kikkaa on rakennettu koko ajan niin, ettei sitä missään vaiheessa kiihdytetä. Ei tehdä mitään rajuja treenejä, intervalleja tai sellaisia, että saadaan sen mieli pysymään tasaisena”, Sami huomauttaa..En vaihtaisi kenenkään kanssa hevosta tästä ikäluokasta.Sami Ikonen.Viksun Cikka vakuutti taustavoimansa jo varsana.”Kun Kikka tuli meille vieroitettuna, sanoin heti, että tässä on jotain poikkeuksellista”, Henna muistaa.Valmentajalle hevosen hyvyys selvisi viimeistään pari vuotta myöhemmin.”Kun Kikka oli kolmevuotias, sanoin jo näille naisille, että ostavat isot kukkahatut, ja Olli smokin, koska pääsevät vielä isoihin voittajaesittelyihin”, Sami nauraa.”Tai siis tiesin, että hyvyyttä on, mutta eihän niistä voi sillä tavalla etukäteen sanoa, tämä laji palauttaa kuitenkin maanpinnalle aika nopeasti.”Viksun Cikan nelivuotiskaudella Sami Ikonen vakuuttui, että varsa ei ole pelkästään hyvä, vaan heillä on käsissään huippuhevonen.”Se voitti monta kertaa tammasarjoja ja kausi loppui siihen, kun ajoin Mikkelissä syyskuussa viimeisen lähdön. Halusin ajaa sen vain sen takia, että totutan sen auton siipeen. Ja kun se lähti siivestä, katsoin Timerista, että nyt rupeaa vauhti olemaan 20:tä ensimmäiseen kurviin. Se laukkasi siihen kyllä keveyttään, mutta silloin tiesin, että meillä on huippuhevonen viisivuotiskaudelle”, Sami kertaa.”Hevosurheilun rankingissa Kikka taisi olla nelivuotiskauden jälkeen yhdeksäntenä, ja Olli kysyi, että mitä mieltä olet. Sanoin, että voi se olla sitä nyt, mutta en vaihtaisi kenenkään kanssa hevosta tästä ikäluokasta. En, vaikka Retostella oli tehnyt aivan hirveän vuoden, eikä sitä silloin tiennyt, mitä sille käy.”.Sami Ikonen harmitteleekin, että ikäluokan nelivuotiskauden ykkönen on joutunut olemaan tämän vuoden sivussa.”Olisi ollut hienoa, että Retostellakin olisi ollut kilpailemassa, olisi saatu niin hienoja lähtöjä. Enhän mä tiedä, olisiko me voitettu sitä kertaakaan, mutta nelivuotissyksyn jälkeen oli sellainen olo, että tämä hevonen tulee ainakin haastamaan sen jossain isossa lähdössä.”Viksun Cikka on ainakin toistaiseksi säästynyt isommilta terveysongelmilta. ”On sellainen tunne, että tosi vähän sitä tarvitsee hoitaa. Me kyllä hoidetaan ylipäätään hevosia aika vähän, ja tuo on samassa kategoriassa. Perusterve se on ollut jaloistaan koko ajan.”Loppukauden suunnitelmia Ikoset eivät ole vielä lyöneet lukkoon. Tammaderby vielä olisi, mutta se ajetaan vasta marraskuussa, ja hevosen pitäminen kunnossa sinne asti vuotta vanhempia vastaan mietityttää.”Hevonen oli viikonloppuna valjaissa, ja soitin Ollille, että hevonen ei ole ikinä ollut niin hienon tuntuinen. Puhuttiin jo, että se jää tauolle, mutta se oli Tammakilvan jälkeen niin herkän- ja hyväntuntuista Kikkaa, että ei ikinä. Totta kai sitä miettii, että mitä hevosen kanssa tekee, kun se tuntuu siltä, että ihan sama, ketä tammaa vastaan ajaa, se riittää. Mutta se on tehnyt jo niin hirveän vuoden, että riittää sekin”, Sami pyörittelee.”Mä olen sitä mieltä, että tähän olisi hyvä lopettaa”, Henna toteaa.Viimeistään ensi vuonna Viksun Cikka haastaa jo vanhemmatkin tammat. Mahdollisesti jopa korkeimmalla mahdollisella tasolla Lappeenrannan kuningatarkilpailussa.”Ei me sitäkään kisaa pelätä, jos Kikka paikan saa. Sinne on vielä matkaa, mutta ei se mahdottomuus ole”, Sami päättää..Valmennusohjelma oman mäen mukaanSami Ikosen ajopaikat ovat sen verran poikkeukselliset, että oma valmennustyyli on ollut pakko kehittää itse.Treenipaikkana Ikosilla on 1200 metriä pitkä mäkisuora. Se on todella nimensä veroinen, sillä nousua on paljon ja se on paikoittain hyvin jyrkkää.”Lähtökohtaisesti hevoset menevät treenin keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Perjantaisin niillä tehdään jotain muuta. Jollain on ratsastettu, joku on perähevosena, talvella ajetaan lumihangessa tai reellä, kunhan se on jotain muuta kuin mäkeen hölkkäämistä”, Sami Ikonen kertoo.”Talvella ajetaan pelkästään hölkkää, peruskuntokauden jälkeen ajetaan pitkää hiittiä, että pikkuisen nousee syke. Talvella ne saattavat kävellä jyrkänteen, mutta kun ruvetaan nostamaan tehoja, ne menevät senkin hölkällä. Ja kun ne alkaa valmistautua kilpailuihin, ne menevät 400 metrin intervallia tasaisimmalla alueella.”Tasaisinkin alue tarkoittaa 20 metrin nousua 400 metrin matkalla.”Mutta se on kintereillekin niin kovaa leikkiä, että ne ei välttämättä mene sitä edes kerran viikossa, vaan niiden pitää antaa palautua. Vauhti on tosi maltillista. Vedoissa ehkä kahta minuuttia – kahta kahtakymmentä”, Sami toteaa.”Pääpointti kaikessa tekemisessä on, että hevosella on ilo juosta, ja into juoksemiseen säilyy. Hevonen tulee ensin ja urheilu vasta sitten”, Henna Ikonen komppaa..Hevonen tulee ensin ja urheilu vasta sitten.Henna Ikonen.Onnistumiset ovat ruokkineet uskoa siihen, että oma valmennusohjelma toimii. Isoimman kiitoksen Ikoset antavat siitä Viestinviejälle, jonka kanssa pariskunta pääsi muun muassa Jyväskylän kuningatarkilpailuun.”Tavallaan isoin muutos, mitä tässä viimeisten vuosien aikana on tehty, on, että ei ole tehty muutoksia. Aikaisemmin kun tavallisilla hevosilla ei onnistunut, ja luki Hevosurheilusta, kun Mika Mäkelä tai Seppo Suuronen kertoo, miten valmennetaan, kokeili heti matkia. Joku huono startti tuli ja muutettiin juttuja heti”, Sami selittää.”Se on ihan hirveää, kun et luota omaan juttuusi. Sitten joku Christa Packalén on voittanut kesällä lämpösillä kaikki lähdöt, ja luet, että hän ajaa pitkiä vetoja, että kokeillaan sitä seuraavaksi. Se homma ei toimi niin.”Ikonen myöntää edelleen tasaisesti pohtivansa, miten kehittää asioita.”Viestinviejä oli käänteentekevä, kun se oli hevosena niin hyvä. Se antoi uskon siihen, että meidän ei tarvitse muuttaa mitään.”.Tilausvarsa tutuista aineksistaViksun Cikka on jo kolmannessa polvessa Tuomaalan raviperheen kasvatti.Viksun Cikan on kasvattanut Ilkka Tuomaala, mutta omistajat, Team Cikkailijat, olivat mukana jo tamman alkuun saattamisessa. Omistajaporukkaan kuuluvat Sami ja Henna Ikosen lisäksi Olli-Matti Porola ja hänen silloinen puolisonsa, eläinlääkäri Johanna Sokka. Porola on Ilkka Tuomaalan serkku, ja Ilkan isä Ari Tuomaala taas on Porolan eno.Sami Ikonen kävi kengittämässä Porolan ja Sokan hevosia Lapualla, ja Ari Tuomaala pistäytyi usein paikalla samaan aikaan. ”Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä Ari ja Ilkka miettivät, että he vähentävät hevosia, ja Ari puheli, että hän jättää tamman tyhjäksi. Viksun Veeralle oli kuitenkin paikka Costellolle, ja me neljä taas haluttiin, että tamma siemennetään”, Ikonen kertoo.”Olli-Matti sitä hommaa puuhasi, että me haluttaisiin se varsa ja niin Johanna siemensi tamman. Eli siemennyshetkellä oli jo tiedossa, että jos siitä tulee varsa, se tulee meidän neljän porukalle.”Viksun Cikan isä Costello vietti kilparadoilla huippuvuottaan vuonna 2018, jolloin se voitti muun muassa ravikuninkuuden Rovaniemellä, Suur-Hollola-ajon, Nordic Kingin ja Pohjoismaiden mestaruuden. Sen ensimmäiset varsat syntyivät samana vuonna, ja heti ensimmäiseen ikäluokkaan saatiin Derby-voittaja Wertti 19,2aly. Saman ikäinen Landen Iita 24,1aly on tämän vuoden kuningatarkilpailun nelonen. Viksun Cikan ikäluokassa myös kova kilpasisko Ceepra 26,3ake on Costellon tytär.Ceepraa ja Viksun Cikkaa yhdistää myös emänisä Apassi. Viksun Cikan emä, Apassin tytär Viksun Veera 25,8ke tienasi radoilta yli 23 000 euroa ja jätti siitoksessa seitsemän varsaa, joista Viksun Cikka on toiseksi nuorin. Sen sisaruksista Viksun Lilja (Lars) 26,8ke on tienannut 29 160 euroa ja Viksun Lyyli (Costello) 27,3aly 19 000 euroa.Toinen emä Viksute (Visku) 28,5aly jätti Viksun Veeran lisäksi mm. Viksorin (Viesker) 26,2aly 27 455 euroa ja Tilitteen (Tähti-Tili) 27,4aly 12 245 euroa.Kolmas emä, 1971 syntynyt Lennon-Lahja (Lento-Posti) 29,4aly oli Olli-Matti Porolan isoäidin Leena Tuomaalan hevonen. Se jätti yhdeksän varsaa, joista Viksute on nopein.Emälinja on Tanssari yh 3889..Nyt oli villiä – Viksun Cikka hämmensi haamujuoksullaan.Virran Välke on Sami Ikosen perheen kuningatar – "Monivaiheinen tarina"