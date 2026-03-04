Neljän voiton putken ravannut How Match treenaa Markus ja Jenni Porokalla välillä mönkijän vierellä. Lauantaina ruuna osallistuu nousijadivisioonan finaaliin.
Reipashenkinen hevonen – How Match ei laiskottele valjaissa

Kuukauden hevonen How Match otti helmikuussa neljän voiton suoran putken.
