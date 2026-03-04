Reipashenkinen hevonen – How Match ei laiskottele valjaissa

Ravitalli Porokan tallinkäytävällä seisoo levollinen ruuna. How Match ei vaivaudu nostelemaan yhtään kolmesta sukkajalastaan, eikä sitä neljättäkään, jossa sukkaa ei ole. Näyttää, ettei se edes tunne sanaa kiire.”Sen lunki olemus hämää”, ruunan hoitaja Jenni Porokka hymähtää. ”Kun lähdet ajamaan, varusteet pitää olla kuin suomenhevosella.”How Matcin valmentaja Markus Porokka vahvistaa puolisonsa näkemystä.”On se hyvin reipashenkinen hevonen”, hän toteaa hymyillen. ”Treenit, mitä se tekee kärryt perässä, se tekee sataprosenttisesti. Se ei vedä koskaan puolella teholla.”Ensimmäisen treenitalvensa ruuna otti rauhallisesti, mutta kaksi- kolmivuotistalvena tuli muutos.”Se oli siihen asti ihan täydellinen hevonen ajaa. Sen eka talvi oli hyvä pakkastalvi, mutta seuraavana oli vähän väliä tilsakelejä.”Sellaisia kelejä oli niin taajaan, ettei niilläkin ajamista voinut välttää. How Match olisi pian jäänyt tyystin treenaamatta.”Se sitten otti tilsoista kimmoketta ja keksi, että hevonen voi myös painaa ohjille.”Liian totisena treenaaminen kuluttaa pitemmän päälle hevosta.”Viime kesänä havahduttiin tähän vaihtoehtotreeniin, kun ajateltiin, että sille pitäisi saada väliin myös rentoja lenkkejä.”Hyväksi vaihtoehtotreeniksi osoittautui hölkkälenkit tiuhtina mönkijän perässä. ”Siinä se menee vapaasti, se on tehnyt sille hyvää.”.How MatchRuuna, syntynyt 5.6.2021Kasvattajat PunkarinHevostalli Ky ja Sami Mäklin, RiihimäkiOmistaja Talli Saletisti Mätsää, JuukaValmentaja Markus Porokka, JuukaHoitaja Jenni Porokka, JuukaEnnätys 13,7ake (4), voittosumma 27 700 euroa.Statistiikka, 36 starttia: 10-4-3.Markku Punkarin Punkarin Hevostalli ky:n ja Sami Mäklinin kasvattama How Match oli vuonna 2022 ilmoitettu Ypäjän varsahuutokauppaan. Sinne suuntasivat myös Jenni ja Markus Porokka.”Lähdettiin oikein lomareissulle, Jyväskylässä yötä ja sieltä jatkettiin huutokauppaan”, Jenni Porokka kertoo. ”Koppi oli totta kai perässä, että sieltä joku tulee mukaan.”Asiaankuuluvasti potentiaalisia huudettavia oli ympäröity käsiohjelmasta.”Tämä oli ohitettu täysin”, Markus Porokka muistelee. ”Edes videota ei ollut katsottu. Jotenkin emän puoli ei sytyttänyt.”Kohtalo puuttui peliin Jennin kauppareissun muodossa.”Odotin autossa, kun Jenni kävi Prismassa. Kaikki oli olevinaan selvää, mitä huudetaan, mutta aikani kuluksi siinä katselin vielä ja katsoin tämänkin videon.”Videolla varsa kierteli näppärästi ja vauhdikkaasti lätäköitä.”Katsoin, että tuon on pakko osata juosta kärryjenkin kanssa. Siitä paistoi sellainen tietty ketteryys, koordinaatiokyky. Se laittoi katsomaan varsan paikankin päällä.”Livenä nähtynä kiinnostus How Matchiin vain lisääntyi.”Isohan se ei ollut, eikä ole nytkään, mutta tykästyttiin niin paljon, että siitä tuli meidän pääkohde. Huudettiin paria muuta tätä ennen, mutta sillä mielellä, ettei budjettia ruveta niiden kanssa ylittämään.”Kun How Match tuli vuoroon numerolla 29, sen kanssa oltiin valmiita budjetin paukkumiseenkin.”Vähän rahan kanssa kun sinne mennään, ainahan se budjetti ylittyy ja niinhän se teki tämänkin kanssa.”Vasarahinnaksi tuli 6500 euroa. Kimppaa oli suuunniteltu jo etukäteen ja omistajatalli Talli Saletisti Mätsää lähti nousemaan nopeasti pystyyn.”Minnan (Rintamäki) kanssa laitettiin viestiä jo Ypäjältä ja Tiina ja Jari (Koponen) tulivat heti lauantaina käymään, kun varsan kanssa tultiin kotiin”, Jenni Porokka kertoo.Varsan katsojia alkoi tulla muitakin ja sen liikkeitä kelpasi esitellä. Vähän liikaakin.”Kaikille esiteltiin ja kiltistä varsasta meinasi tulla vähän arka, kun aina hätisteltiin”, Markus Porokka naurahtaa. ”Sitä oli mukava säikytellä ja juoksuttaa tuossa, kun se tikkasi niin hienosti, mutta varsa ei oikein arvostanut sitä.”Tallin kokoonpanoksi muodostui kymmenhenkinen porukka. Jenni ja Markus Porokka, Minna Rintamäki, Jari ja Tiina Koponen, Tarja Uimonen, Anita Hyvönen, Anne-Mari Niemi, Pekka Uimonen ja Veikko Ritola..Oli se karmea järkytys, kun se mahtavasti ravannut varsa menikin kuin sika vatukossa.Markus Porokan tuntemukset How Matchin ensimmäisten hölkkälenkkien jälkeen.Opetuksessa How Match toimi asiallisesti, mutta aiheutti sitten valmentajalleen ensimmäisillä hölkkälenkeillä melkoisen pettymyksen.”Se oli niin kipsissä, ettei se osannut ravata ollenkaan”, Markus Porokka hymähtää. ”Oli se karmea järkytys, kun se mahtavasti ravannut varsa menikin kuin sika vatukossa. Sanoin, että tällaisia varsoja löytyisi ihan mistä vaan, ei olisi niin hirmu kaukaa tarvinnut hakea.”Asioilla on kuitenkin tapana järjestyä. Niin nytkin.”Kolme ensimmäistä ajokertaa on sitten ne ainoat kerrat, että se on ravannut huonosti. Sen jälkeen se lähti jo menemään ja antamaan hyvin kyytiä.”.Liikuntataitojaan se tahtoi esitellä tarhassa liiankin kanssa ja päätyi ruunattavaksi.”Se oli niin villi tapaus tarhassa”, Jenni Porokka kertoo. ”Pelättiin, että se rikkoo itsensä. Teki kiemuroita ja spiraaleja, ja ihan mitä tahansa, eikä loimet pysyneet päällä. Kiltti se oli orinakin, mutta vaarallinen itselleen.”Työnsä How Match hoiti ja treenasi nousujohteisesti, kuten pitääkin. Koelähtönsä se juoksi kaksivuotiaana syyskuussa ja aloitti kilpauransa kolmevuotiaana maaliskuussa. Kevään ensi startit toivat voiton ja yhden kumpaakin muuta totosijaa.Volttilähdöt sille olivat hankalia ja ainakin toistaiseksi viimeisen tasoitusajonsa se juoksi kolmevuotiaana elokuussa.”Se on ravuri, kaikki sen laukat on käytännössä lähtölaukkoja”, Markus Porokka sanoo. ”Volttilähdöt ei sille sovellu ollenkaan. Vielä jotenkin, jos homma onnistui heti ekalla kerralla, mutta jos lähtö meni uusintaan, sen melkein tiesi, että se on hpl.”Omat hankaluutensa lähtemisessä oli auton takanakin.”Se lähti joskus lähestymään laukalla autoa. Siihen saatiin onneksi varustemuutoksesta apua, laitettiin jenkkirauta.”Markus Porokka kertoo ihmetelleensä muutama vuosi aiemmin, kun Pilgrims Taj tuli Suomeen astumaan ja sillä oli orimainoksen kuvassa jenkkirauta.”Ihmettelin, että on ne ihmemiehiä Amerikassa, kun tarvitsevat lämminverisellä jenkkiraudan. Niin vain itsekin sen pienelle broadwayhallilaiselle jouduin esiin kaivamaan.”.Kolmivuotiskauden 16 starttia toi voiton ja viisi muuta totosijaa. Se selviytyi myös Oulu Expressin finaaliin, mutta Kriteriumiin sen kanssa ei lähdetty koittamaan.”Ei se vielä ollut sellainen.”Sen sijaan seuraavan vuoden Derbyyn How Match lähti jopa kohtalaisin odotuksin. Sillä oli karsintoihin mennessä kaksi voittoa alla, joista varsinkin viimeinen oli huippuesitys. Ruuna paineli 13,7ake ja jätti toiseksi tullutta kilometriajassa 1,4 sekuntia.Nykyraviurheilussa lähtöpaikoilla on usein iso merkitys ja niin oli How Matchin Derby-karsinnassakin. Nelosradalta sillä ei ollut asiaa kaksi rataa sisempää lähteneen Return Of Wurstin ohi, eikä johtavan rinnalta asiaa myöskään finaaliin.”Se jäi harmittamaan, sen muistaa pitkään. Hevonen oli huipussaan, sisäpuolella oli yksi nopea lähtijä, joka voittikin lähdön keulasta ja me oltiin kuolemanpaikalla. Siitä väsyttiin ja sillä siisti.”Kauden 14 starttia toi kuitenkin mainiosti viisi voittoa ja kaksi kakkosta..Sen elämä vapautui pihatossa kauheasti. Syöminenkin korjaantui, kun totta kai kaverin kanssa piti kilpaa syödä.Jenni Porokka How Matchista.Viime kauden loppu ja tämän vuoden alku sujui How Matchilta hieman alavireisesti. Sille tuli marraskuun lopulta tammikuulle täysin poikkeuksellisesti neljä peräkkäistä starttia, joissa se sijoittui ynnä muut -osastoon.”Oli huonoja paikkoja, eikä hevonenkaan ollut parhaimmillaan”, Markus Porokka kertoo.Siihen löytyi perin inhimillinen selitys, ettei ruuna ollut parhaimmillaan. Se oli Mikko Alataloa mukaillen hevosen ikävä toisen luo.How Match oli kolmevuotiaana joulukuussa muuttanut pihattohevoseksi ja saanut sinne Narzarion kaveriksi.”Se nuilotti tosi paljon ruokien kanssa, kun asui vielä karsinassa ja otti starteistakin itseensä”, Jenni Porokka kertoo. ”Sen elämä vapautui pihatossa kauheasti. Syöminenkin korjaantui, kun totta kai kaverin kanssa piti kilpaa syödä.”.Narzario vaihtoi loppuvuodesta kuitenkin valmentajaa.”Kun se lähti, tämä ensimmäiset viikot vain tuijotti portilla, että milloin se kaveri tulee.”Sopivaa kaveria Narzarion tilalle ei tallista löytynyt. Pari kilttiä suomenhevosruunaa olisi ollut, mutta Porokat arvelivat, että niiden ruokailutottumukset ja -halut eivät kohtaa How Matchin kanssa pihattokaveruuteen saakka.Markus Porokka katseli jo ruotsalaista Travera-verkkohuutokauppaa, löytyisikö sieltä joku.”Sen ajatuksen tyrmäsin heti”, Jenni Porokka nauraa.Vastaus löytyi kuitenkin omasta tallista, kun tarhanaapuri Atuwolfia päätettiin koittaa kaveriksi.”Se on vähän kiivasluonteinen, saattaa yksinäänkin pukitella, mutta lopulta ajateltiin, että pakko meidän on kokeilla. Kaverilta kengät pois, eikä siinä sitten ollut mitään. Molemmat olivat kaivanneet kaveria.”Heti seuraavssa startissa How Match osoitti mielen kohentuneen, vaikka sijoitukseksi jäi seitsemäs.”Se oli suorituksena voittoja vastaava, juoksu meni vaan vaikeaksi”, Markus Porokka kuvailee.Sitä seuranneet helmikuun neljä starttia nostivat How Matchin Hevosurheilun Kuukauden hevoseksi.Helmikuu oli How Matchin juhlaa. Se aloitti ottamalla kaksi Oulun ykköstä ja jatkoi sitten voittamaan komeilla kireillä V75-tasolla niin Seinäjoella kuin Joensuussa..How Match juoksee kesäkeleillä ilman etukenkiä ja talvella alumiinit edessä.”Yksi hyvin menestynyt hevosihminen sanoi, kun tuo ostettiin, että hyvän varsan ostit, mutta on siinä kolme vikaa; valkoinen jalka, valkoinen jalka, valkoinen jalka”, Markus Porokka nauraa.Tässä kohtaa perinteinen epäluulo sukkajalkoja, kirjo- ja valkokavioita kohtaan ei kohdannut How Matchin todellisuuden kanssa.”Kaviot sillä on kuin valurautaa, eikä kertaakaan riviä jaloissa.”Kerran ruunalla koitettiin kaikkien kenkien riisumista starttiin, mutta takakenkien pois ottaminen ei tuonut sen kummempaa vastetta. Lisätöitä vain.”Se on joka syksy mahtava tunne, kun alkaa kenkäpakko, mutta joka kevät se tuntuu taas mukavalta, kun niitä alkaa viskomaan pois ja hevosilla askel jatkumaan.”Vetolaput ovat kuuluneet How Matchin varustukseen jo kolmevuotiskaudelta lähtien.”Ne ei ole meillä sellaiset, että uran ehtoopuolella vasta laitetaan. Jollain Virin-Urholla on ollut ne tosi kauan ja kyllä se riskisti mennä rompsuttaa. Ne vedetään usein hyvissä ajoin. Lähtötilanne avovehkeillä ja sitten ne lappujen kanssa keskittyvät paremmin.”Äänille arkaa hevosta on treenattu aina korvat kiinni. Ennen viime vuoden Pilvenmäki Specialia Markus Porokka päätti opettaa ruunan vedettäviin korvapalloihin. Hän veti ne kotona treenien jälkeen hyvin varovasti kävelyssä.”Kerkesin hetken miettiä, että jos minä tästä selviän, ikinä en enää rupea tältä vetämään korvia auki. Tuntui, että se häviää tästä maailmasta, kun se mennä teputti. Niin siitä selvittiin ja on se jo siihenkin kotkautunut.”Markus Porokka on luottavainen How Matchin tulevaisuuteen. Kevätkesällä se kärsii siitepölyallergiasta, mutta on muuten poikkeuksellisen terve hevonen. Eläinlääkäriä on tarvittu rokotuksiin ja hampaiden raspauksiin.”Se on terve hevonen, jolla on hyvä tekniikka ja yritys. Kun sen kanssa on vielä opittu paljon, niin uskoisin, että parhaat ajat ovat vasta edessäpäin.”.Mäkeä ja mönkijääHow Matchin valmennus on monipuolista.Suora, mäki ja mönkijän perässä juokseminen ovat How Matchin valmennuksen peruspilarit.”Jos ei ole kilpailuviikko, se menee kahdesti viikossa tehotreenit”, Markus Porokka kuvailee. ”Toinen on mäkivetoja, toinen tasamaavetoja.”Porokalla on 386 metriä pitkä mäki, joka nousee 22 metriä.”Se tehtiin varta vasten Koivikon Kallea varten, mutta sillä oli sen verran järkeä päässä, että se tiesi, kun tärskäyttää alamäen alta 1.30-kyytiä, niin äijä ei kääntele kääntöpaikalla. Kallelle se toimi yllättävän huonosti, mutta meni se lujaa ylämäenkin, kun sinne päästiin.”Tallin pitkäaikainen luottohevonen sen sijaan oli elementissään mäkitreenissä.”Vixen sai valtavan hyödyn siitä. Kyllä se kannatti rakentaa.”.Uittamaan ollaan laiskoja, mutta nyt jäällä on kilometrin suora. Siellä tämäkin vetelee 800 metrin vetoja.Markus Porokka How Matchin valmennuksesta.Tasamaavedoille on eri paikat kesällä ja talvella.”Uittamaan ollaan laiskoja, mutta nyt jäällä on kilometrin suora. Siellä tämäkin vetelee 800 metrin vetoja. Meillä on 1260 metriä pitkä rata ja kesällä vedot ajetaan siinä.” .Videokuvaus: Minna Rintamäki.Tehotreenien lisäksi How Match menee kaksi – kolme kertaa viikossa tiuhtina mönkijän perässä.”Kymmenen kilometriä hölkkää.”Porokan virallinen kotirata on Joensuu 105 kilometrin päässä, mutta lähempääkin löytyy ravirata.”Nurmeksen täysmittainen harjoitusravirata on 20 kilometrin päässä”, Jenni Porokka kertoo. ”Siellä me kesällä käydään, jos tarvii radalla käydä. Viime kesänä ei käyty Joensuussa kertaakaan ratahiitillä, aina Nurmeksessa.”How Match kävi aikoinaan yhdet Kuopion harjoitusravit ennen koelähtöään.”Radalla käynnit ei kuulu How Matchin säännölliseen treeniin, mutta varsoja Nurmeksessa on hyvä käyttää”, Markus Porokka sanoo. ”Se on hyväkuntoinen rata, How Matchkin kävi siellä viime kesänä pari kertaa, kun tultiin kesätauolta.”Nurmeksessa järjestetään vuosittain yhdet paikallisravit. Järjestelytoimikuntaan kuuluvat Jenni Porokka ja Tiina Koponen antavat raviratabongareille vahvan vinkin, jos Nurmes puuttuu vielä käyntikartalta.”Tänä vuonna ravit ovat sunnuntaina 26.4.”.Kestävän kilpatamman poikaHow Matchin emä Fire Spruce oli muun muassa Tammavaltikan kakkonen.How Matchin emä Fire Spruce oli luotettava ja ahkera kilpahevonen, joka 120 startistaan ansaitsi yli 100 000 euroa. Suurimmat rahansa, 7500 euroa, se otti Tammavaltikan kakkosena. Fire Spruce oli isänsä Beer Budgetin paras jälkeläinen.Fire Sprucesta jäi neljä jälkeläistä. Vanhin on How Matchia vuotta vanhempi Too Match 11,2a (Zola Boko). Viime vuoden kolmevuotias Brutal Match 13,2ake (Brad de Veluwe) voitti Tie Suur-Hollolaan loppukilpailun ja oli Kriteriumissa kuudes.. Tamman viimeiseksi jäänyt Miss Match (The Bosses Lindy) juoksi viime vuonna kaksivuotiaana hyväksytyn koelähdön 25,8ke-vauhdilla.Fire Sprucen emän, Ruotsissa syntyneen Caresse Cristalin urasta syntymämaassaan ei jäänyt paljon kerrottavaa, mutta Suomeen muutettuaan se voitti Jarkko Ristimäen valmennuksessa seitsemänvuotiaana seitsemän kertaa, joukossa Vermon Teräsmiesliiga.Caresse Cristalin jälkeläisistä Fire Sprucen täysveli Gunvald meni 12,3a ja Ove 12,7a oli Frosts Oilbaronin paras jälkeläinen.Caresse Cristalin isä Arnaquer tuo How Matchin sukuun annoksen ranskalaista verta. Balanced Image on ensimmäinen nimi, joka toistuu ruunan suvussa. Se löytyy sekä isän, että emän puolelta neljännessä polvessa.How Matchin isä Broadway Hall kilpaili vain kaksivuotiaana. Se voitti kaikki yhdeksän starttiaan, joukossa Breeders Crown.Sen nimekkäin jälkeläinen on vuoden 2011 Hambletonian-voittaja Broad Bahn 10,2a (3). Syntymämaastaan ori muutti Ruotsiin, josta se neljän vuoden jälkeen jatkoi Suomeen.Paras Ruotsissa syntynyt on Mermaid Ås, joka tosin syntyi siirtospermalla ennen orin Ruotsiin muuttoa. E3-voittaja juoksi ennätyksen 10,5a ja ansaitsi 3,9 miljoonaa skr.Paras Suomessa syntynyt on vuonna 2007 syntynyt Vincent Van Kemp 12,3a, 78 953 euroa. How Match edustaa orin ensimmäistä sen Suomessa tekemää ikäluokkaa ja on sen paras.Broadway Hall jouduttiin lopettamaan tammikuussa 2023 kaihin takia.