Niko Jokela ja kuukauden hevonen Retostella.
Niko Jokela ja kuukauden hevonen Retostella.Kuva: Kirsi Kantokoski
Kuukauden hevonen

Lakeuden prinsessa – Retostellalla on kilpahevosen luonne

Marraskuun Kuukauden hevonen on komean kautensa Varsakunkussa kruunannut ja päättänyt Retostella.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Niko Jokela
Retostella
Team Ritun Reteet

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi