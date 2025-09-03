Kuukauden hevonen Romanov Comery – ikäluokan keisari tekee asiat omalla tavallaan

Tapio Mäki-Tulokkaan pitkänhuiskeus kärsii hieman inflaatiota Romanov Comeryn rinnalla. Derby-voittaja on täysikokoinen hevonen, jolla on lisäksi hyvin erottuva, korkea ja pitkä säkä.Ruuna katselee happamasti sitä ihmettelevää toimittajaa. Ei pahalla silmällä, ennemmin tympääntyneenä. Se selkeästi nauttisi mieluummin tallirauhastaan kuin olisi esiteltävänä uteliaalle. Julkisuudella on hintansa.Toisin kuin monet ihmislajin edustajat, Romanov Comery on saanut julkisuutta ansaitusti. Upeaa työtä tekemällä.Uran toistaiseksi – paino sanalla toistaiseksi – komein näyte tästä työnteosta ja työmoraalista nähtiin Suuressa Suomalaisessa Derbyssä.Se teki suorastaan naurettaviksi etukäteisounastelut. Niissä Derby oli kaikkien aikojen tasaisimpia, jossa lähestulkoon minkään hevosen voitto ei olisi ollut aivan mannerlaattoja siirtävä yllätys. Minkään hevosen ei pitänyt olla muita niin paljon parempi.Toisin kävi. Ainakin juuri sinä loppukesän päivänä Vermon jokseenkin epäjuhlavissa maisemissa Romanov Comery oli voittaja ikäluokan epäämättömän hallitsijan elkein. Juuri niin keisarillinen tai tsaarimainen kuin sen nimikin kertoo.Johtavan rinnalla juoksemista kutsutaan ravislangilla henkensä heittämistä kuvaavalla sanalla, mutta Romanov Comery piti pilkkanaan tätäkin..”Ei kuolemanpaikka minua pelottanut, tuohon lähtöön oli tähdätty ja se on ennenkin näyttänyt pystyvänsä juosta johtavan rinnalla”, Mäki-Tulokas sanoo. ”Kaikille hevosille tuo paikka ei sovi, tuolle sopii.”Hän korostaa ohjastaja Santtu Raitalan taktista oivallusta siirtää ruuna toisessa kaarteessa kolmannesta ulkoparista johtavan rinnalle ja ajaa siinä hötkyilemättä.”Vaadittiin hevoselta ja kuskilta täydellistä onnistumista ja se tuli.”Tapio Mäki-Tulokas on vuosikausia kuulunut Suomen kärkivalmentajiin, mutta Derbyn kaltaista klassikkoa hän ei tätä ennen ollut saavuttanut.”Vermossa ei tallikaarteesta oikein näe viimeistä kurvia ja kun sitten näki, että Roopen (ruunan lempinimi) pää sieltä tulee esiin ensimmäisenä, niin olihan se mahtava fiilis.”.Mahtava fiilis purkautui juoksuna onnittelemaan ruunan hoitaja Elina Sillanpäätä ja pikamatka sujui entisen yleisurheilijan tyylillä.Elina Sillanpää on hoitanut Romanov Comerya siitä lähtien, kun ruuna tuli Tapio Mäki-Tulokkaan valmennukseen kaksivuotissyksynä.”Ihan älyttömän hienolta tuntuu”, hän kuvailee nyt, kun muutama päivä Derbystä on kulunut. ”Paikan päällä en uskaltanut lähtöä juuri katsoa, mutta nyt kun sen on katsonut sata kertaa, alkaa uskomaan, mitä tapahtui.”.Vaadittiin hevoselta ja kuskilta täydellistä onnistumista ja se tuli.Tapio Mäki-Tulokas Derbyn finaalista.Romanov ComeryRuuna, s. 24.5.2021Ennätys 13,3ake, voittosumma 152 560 euroaStatistiikka, 26: 14-1-3Valmentaja Tapio Mäki-Tulokas, TammelaHoitaja Elina Sillanpää, TammelaKasvattaja Isto Mäki-Tulokas, TammelaOmistaja Romanov Stable: Erno Niskanen, Oxymoron Oy, Sami Mäkinen, Jari Virtanen, Kari Laine, Erkki Virtanen, Anne Jokela, Sari Vaalivirta, Sakari Laakso, Jyrki Kaleva, Riina Lögren, Heikki Löfgren, Irina Reznikova, Aila-Maija Käärijä, Niina Putkuri, Sanna Hult, Ella Hytönen, Anne Andersson, Mirja Selin, Heidi Handroos, Sanni Kilpinen, Eija Hirvonen, Elise Yancik, Hannes Toppi, Isto Mäki-Tulokas ja Tapio Mäki-TulokasKimpanvetäjä Silja Mäki-Tulokas, Nurmijärvi.Tammelan Sukulan kylässä syntynyt ja siellä valmentautuva Romanov Comery teki isolle, 30-henkiselle omistajaporukalle juhlapäivän, mutta se oli myös sukujuhlaa.Ruunaa valmentaa Tapio Mäki-Tulokas, sen on kasvattanut hänen setänsä Isto Mäki-Tulokas ja omistajakimppaa vetää tämän tytär Silja Mäki-Tulokas.Pitkälle Romanov Comery ei ole syntymäkodistaan edennyt, Tapio ja Isto Mäki-Tulokkaan tilat ovat näköyhteydessä toisistaan. Isto Mäki-Tulokas on kasvattanut 61 hevosta. Tällä hetkellä hänellä on neljä kantavaa tammaa, joukossa mukana muun muassa kolmen vuoden takainen Kymenlaakso-ajon ja Kasvattakruunun voittaja Aurora Comery. Se kantaa ensimmäistä varsaansa Volume Eightista.Romanov Comery sattui kuitenkin olemaan syntymävuotenaan ainoa hänelle syntynyt varsa. Kesävarsana sillä oli pieni ongelma, joka korjaantui.”Vähän se tuppasi kävelemään vuohisillaan, tuettiin niitä ja pidettiin kenkiä”, Isto Mäki-Tulokas kertoo. ”Välillä niitä tulee, ei se ole suuri ongelma, mutta onhan se varsalla ikävä katsella.”Kun omasta tallista ei löytynyt kaveria, vietti Romanov Comery yksivuotiaana aikaansa Tapio Lehtorannan pihatossa ja laitumella ikätoverinsa Igoronen kanssa.Syksyllä se meni Emma Väreelle opetettavaksi ja palasi sieltä parin kuukauden päästä kasvattajansa valmennukseen. Hän ajoi sitä ensimmäisen treenitalven aina alkukesään saakka.”Oli siinä ranskalaista alkua, ei se heti tuntunut olevan lahjakkaimmasta päästä. Piti katsoa aika tarkkaan vauhti, mitä ajoi. Liian hiljaa ajaessa se löi jalkoihinsa ja liian reippaasti mennessä tahtoi mennä jalat solmuun, mutta niinhän se on monella varsalla ennen kuin ne vahvistuvat.”Tapio Mäki-Tulokas oli nähnyt Romanov Comeryn jo kesävarsana emänsä rinnalla ja se kiinnitti hänen huomionsa jo silloin. ”Sitten kävin katsomassa sitä laitumella yksivuotiaana ja silloin tuli olo, että tähän voisi porukkaa koittaa saada ympärille, että saa sen treeniin. Olen aina tykännyt orlandovicilaisista, meilläkin oli silloin Chief Orlando ihan hyvä.”.Koko Mäki-Tulokkaan joukkue alkoi myymään osuuksia ja jäivät itsekin kimppaan.”Ihan viimeiset osuudet Silja möi Kouvolan Kunkkareissa, kun Roope oli kaksivuotias.”Se vietti kaksivuotiaana juhannuksesta elokuun alkuun vielä laidunkesäloman ja lähti sitten Tapio Mäki-Tulokkaan treeniin. Tässä vaiheessa sen status oli muuttunut orista ruunaksi.”Sen näki, että siitä tulee ihan hevosen kokoinen ja ajattelin, ettei siitä tulisi liian raskas ja ehdotin Istolle ruunausta. Käytöksen takia sitä ei missään nimessä olisi tarvinnut ruunata.”.Aika ja valmennus oli tehnyt Romanov Comerylle tehtäväänsä, ja Tapio Mäki-Tulokas on ollut alusta alkaen tyytyväinen ruunan otteisiin.”Koko ajan siitä on tykätty, mutta on sillä ollut alusta alkaen kova luonne”, hän kuvailee. ”Oma tahto tiettyihin asioihin.”Sen pieniin omalaatuisuuksiin sopeuduttiin ja työnsä Romanov Comery hoiti aina hyvin ja huolella. Lahjakkuuskin tuli selväksi, eikä uran aloitus kolmevuotiaana suoraan voitolla yllättänyt ketään.Kesän kolmevuotiaiden suurkilpailuihin sillä ei lähdetty, mutta elokuun lopulla ruuna paineli Porissa jo voittajana 14,2ake. Tätä seurasi Kriterium-karsinta, jossa se oli neljäs.”Se oli vähän pussissa, mutta ei se meitä jäänyt harmittamaan. Pussijuoksut kasvavat vain korkoa pitkässä juoksussa.”Ruunan ensimmäinen kilpailukausi jatkui hivenen nelivuotiskauden puolelle. Vermossa karsittiin Talvicupiin joulukuussa ja finaali oli tammikuun puolella. Romanov Comery voitti molemmat huippuesityksillä.”Silloin se otti suurimman kehitysaskeleen. Se meni Talvicup-karsinnassa 13,6a täyden matkan, vaikka oli ympäri pitkässä hokissa.”Finaalivoiton jälkeen ruunalla ajeltiin ensin kevyitä lenkkejä ja sai sitten lepäillä puolitoista viikkoa, ennen kuin seuraavaan kauteen valmistautuminen alkoi.Talvitreenissä Romanov Comery oli neljä kertaa viikossa aisoissa jarrukärryissä. Kaksi niistä oli reilun tunnin kävelylenkkejä ja kaksi 12–15 kilometrin hölkkälenkkejä.. ”Kävellessä pidettiin toistoina ihan reilua vastusta päällä muutaman sadan metrin pätkiä ja sitten aina joku sata metriä ilman.”Kahden kuukauden päästä treenikerrat vähenivät kolmeen ja niistä kahtena ajettiin vetoja. Kaiken aikaa idea nelivuotiskauden kilpailuttamisesta tuli yhä selvemmäksi.”Tähtäin syksyyn, ei Kuopio Stakesia, eikä Suur-Hollolan nelivuotislähtöä. Kymi GP -viikonloppunakin ajettiin mieluummin perjantain rahasarja kuin lauantain avoin nelivuotislähtö.”Tämä siitäkin huolimatta, että perjantaina Romanov Comery sai voitostaan 1000 euroa ja lauantaina maalipaalulla voittajaa odotti 10 000 euron ykkönen.”Se meni siinä rahasarjassa helposti korvat kiinni täyden matkan 13,3a ja Korven Pekan Arctic Emerald voitti nelivuotislähdön 12,9a-ajalla. Silloin tuli semmoinen ajatus, ettei me ainakaan kaukana olla Suomen nelivuotiskärjestä.”.Santtu sanoi heti, että tämä reissu meni, miten meni, mutta ehkä tästä saatiin hyvä idea tulevaisuuteen.Tapio Mäki-Tulokas epäonnistumisesta polvisuojien kanssa Vieremällä.Heinäkuisessa Einari Vidgrénin Muistoajossa tuli epäonnistuminen, joka kuitenkin loi pohjaa nurkan takana oleville Derbyn onnistumisille. Ruuna kompuroi kiihdytyksessä laukalle ja jäi kauas, eikä enää noussut seitsemättä sijaa ylemmäs.”Santun mielestä toinen etunen vain tarrautui kiinni toisen etusen polvisuojaan. Se löi suojaan, ei polveen ja niiden pois jättäminen antoi tarpeelliset muutaman millin lisää tilaa.”Polvisuojien tilalle Santtu Raitala ehdotti teippauksia.”Santtu sanoi heti, että tämä reissu meni, miten meni, mutta ehkä tästä saatiin hyvä idea tulevaisuuteen”, Mäki-Tulokas kertoo. ”Se oli tärkeä opiskelumatka Derbyä ajatellen, mutta sitä varten piti ajaa tuhannen kilometriä.”Derby-karsinnassa Romanov Comerylla oli valkeat polviteipit, eikä niiden pinnassa ollut voiton jälkeen jälkeä hipaisustakaan. Samalla tyylillä se voitti itse Derbynkin.Toinen onnistunut valjaskokeilu tehtiin kesäkuussa Teivossa. Siellä ruunalla oli ensimmäistä kertaa vedettävät silmälaput ja se kiri kaukaa takaa viimeiset 300 metriä alle 09,0-kyytiä voittoon, kun ne vedettiin. Derby-karsinnassakin ne oli mukana, mutta niitä ei tarvinnut käyttää.”Finaalissa Santtu veti ne loppukurvin lopussa ja kertoi, että heti tuli hyvä paine ohjiin. Se tuli hyvillä jaloilla maaliin, ei tarvinnut viimeistä puristaa.”.Kun ruunalla halutaan matkaan rivakasti, sille laitetaan kokolaput.”Niillä se lähtee terävämmin.”Tämän kesän startit ensimmäistä lukuun ottamatta Romanov Comery on juossut ilman etukenkiä.”Kaksi kertaa koitettiin viime vuonna ilman kaikkia kenkiä, mutta ei siitä niin suurta apua ollut, mitä kuvittelin. Se otti vähän ihmeellisiä vaihtoaskelia, ei laukannut, mutta vekslaili. Totesin, että voimakaspotkuiselle hevoselle on hyvä olla pitävä kultakenkä takana.”Tapio Mäki-Tulokas on tehnyt 430 metrin mittaisen pehmeän suoran, jossa ajetaan 350 metrin mittaisia vetoja. Sen hän on kokenut Romanov Comerylle erittäin sopivaksi treenimuodoksi.”Työläs se on hoitaa, että pohja on sopiva, mutta hyvä mille se sopii. Vielä kun oppi käyttämään sitä omaan systeemiin sopivasti. Kuinka paljon siinä treenaa, kuinka syvältä sen vetää auki ja kuinka lähellä ennen starttia siinä kannattaa ajaa.”Derbyn sankaria saadaan vielä tänä vuonna ihailla muutaman kerran kaviouralla. Alustavassa suunnitelmassa on Derbyrevanssi, Kasvattajakruunusta yksi alkuerä, välierä ja mahdollinen finaali. Pitemmällä tähtäimellä valmentajalla on luottoa hevoseen.”Näkisin, että siitä tulee hyvä hevonen avoimiin lähtöihin. Kun se saa vielä isoon kroppaansa talvitreeniä ensi talvena ja seuraavien talvien aikana, niin varmasti se kehittyy.”Viisivuotiskautta kutsutaan usein välivuodeksi, eikä Mäki-Tulokas halua kiirehtiä ruunaa vielä ensi vuonna kaikista isoimpiin tehtäviin.”Ei minulla ole ajatusta, että ensi vuonna lähdettäisiin Massimo Hoistia vastaan yrittämään Suur-Hollolassa. Muutamia viisivuotislähtöjä on tarjolla ja katsotaan, mitä muuta järkevää löytyisi. Yritetään saada tästä meille pitkäaikainen kilpahevonen.”Sitä samaa toivovat varmasti kaikki raviurheilun ystävät..Omat oikkunsaRomanov Comery on kiltti ruuna, mutta sillä on omia pieniä kommervenkkejään.Obersekkiä Romanov Comery ei hyväksy lainkaan.”Yritettiin kaksivuotiaana ajaa sitä löysällä sekillä, mutta kun olit kääntämässä ympäri, se ei meinannut suostua kääntymään”, Tapio Mäki-Tulokas hymähtää. ”Loikki vain pystyyn. Kun sekki jätettiin pois, se on toiminut kaikin puolin hyvin.”Vielä Ari Moilasen ajamassa koelähdössä sillä oli obersekki. ”Ei se se koelähdössäkään meinannut kääntyä niin kuin haluttiin. Aku (Ari Moilanen) lämmitti sen obersekin kanssa vielä ekaan starttiin Lahdessa, kun hän ei tahtonut uskoa, ettei sitä laiteta.”Valjakko taivalsi lämmitystä kilpailusuuntaan, mutta kun Moilanen käänsi ruunan takasuoralla ympäri, hyppäsi ruuna aivan yläpystyyn taivasta kohti.”Silloin Aku sanoi, että eiköhän ajeta ilman sekkiä. Sen jälkeen sillä ei ole käytetty sekkiä missään tilanteessa, ei kotona, eikä kilpailuissa.”.Asiat pitää tehdä niin kuin Roope haluaa.Tapio Mäki-Tulokas valmennettavansa metkuista.Romanov Comeryn kanssa joustetaan myös sen kuljettamisessa. Derby-karsintoihin ja -finaaliinkin se tuli melko näyttävästi. Kahden hevosen hevosauto oli veturina perässään kahden hevosen traileri. Matkustajia oli kuitenkin vain yksi.”Se ei vaan tahtonut matkustaa hevosautossa. Heittäytyi ihan mahdottomaksi. Ilman kaulapantaa sillä olisi ollut jalat heinäkaukalossa. Hevoskopissa se menee huomattavasti paremmin.”Mäki-Tulokas on miettinyt asiaa, eikä ole keksinyt muuta syytä kuin ettei ruuna pidä siitä, että hevosautossa se joutuu kulkemaan takapuoli edellä.”Asiat pitää tehdä niin kuin Roope haluaa.”Hoitaja Elina Sillanpäätä Romanov Comeryn omista pikku oikuista vaikuttaa tavalliseen tallielämään erityisesti yksi asia.”Niin kiltti ja mukava hevonen kuin se onkin, pitää se esimerkiksi pesupaikalle aina pakittaa. Ei mene etuperin millään”, Sillanpää nauraa..Amerikkalaista ja ranskalaista molemmilta puolinRomanov Comeryn isä ja emä ovat kumpikin amerikkalaisen ja ranskalaisen raviveren yhdistelmiä.Kanadasta Suomeen vuonna 2007 huudettu Supergillin tytär Jewelry Store on Romanov Comeryn emänemä. Sillä oli jälkeläisissä jo muun muassa 368 602 dollaria ansainnut Celtic Mechant 11,0a.Isto Mäki-Tulokkaalle se teki muun muassa Derby-finalisti Jackpot Comeryn 12,3a, joka kolmevuotiaana voitti Pekka Korven valmennuksessa esimerkiksi Solvallassa 200 000 kruunun arvoisen Vårprisfinalin.”Sille tuli vanhemmiten istukkatulehdusongelmia ja kun se jälleen hukkasi varsansa, niin oltiin jo jättämässä sitä tyhjäksi”, Mäki-Tulokas kertoo. ”Ihamuotilan Juho kävi tuossa ja sanoi, että noin hyväsukuista tammaa ei saa jättää tyhjäksi. Siemennettiin sitten vielä Infinitifilla ja siitä syntyi Romanov Comeryn emä Swarovski Comery.”Tamma tuntui hyvin lahjakkaalle, mutta sille kävi kolmevuotiaana alkukeväästä haaveri.”Tien poikki oli vedetty sähkökaapeli edellissyksynä. Se olikin siitä kohtaa sulanut aikaisemmin kuin muu tie. Tamman toinen takajalka putosi sinne ja siitä irtosi luunsiru.”Tamma hoidettiin, mutta ei se palannut enää sellaiseksi kuin ennen onnettomuutta. Koelähtö ajalla 20,2ke jäi sen ainoaksi merkinnäksi kilpailukirjaan.Swarovski Comery on tehnyt Isto Mäki-Tulokkaalle neljä varsaa ja kantaa nyt Creatinesta. Vanhin on Gladiator Comery 16,4ake, seuraavana syntyi Romanov Comery..”Kaksivuotias Kleopatra Comery (Wishing Stone) on myyty kimppahevoseksi ja on menossa Emma Väreelle treeniin.”Tamman kesällinen on orivarsa Justicesta.Romanov Comeryn isä Orlando Vici voitti kotimaassaan Ranskassa kolme- ja nelivuotiaana Kriteriumit. Siitosorina se ei kotimaassaan ole nauttinut jättisuosiota. Selkeästi menestynein jälkeläinen sillä on yli kahden miljoonan euron voittosummalla Un Mec d’Heripre, joka kävi Mikkelissä juoksemassa ennätyksensä 09,5a voittaessaan St Michelin.Sen sijaan Pohjoismaissa ja oikeastaan etenkin Suomessa Orlando Vici on voitokkaiden jälkeläistensä takia ansaitun arvostettu. Orin nopein jälkeläinenkin on Suomessa syntynyt; Next Direction 08,9a.Romanov Comeryn sekä isä, että emä ovat amerikkalaisen ja ranskalaisen ravurin yhdistelmiä, ruunassa itsessään se tarkoittaa suhdetta 60–40 prosenttia.