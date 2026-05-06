Salama iskee – Petäjäveden ori nousee määrätietoisesti kohti huippua

Ypäjä Salama aloitti huhtikuunsa heti sen ensimmäisenä päivänä Vermossa ja asiaankuuluvasti hieman aprillasi ohjastaja-valmentajaansa Antti Tupamäkeä.Tupamäen oli tarkoitus ajaa rauhassa johtavan rinnalla, mutta kilometrin juoksun kohdalla suunnitelma kariutui.”Ori itse yhtäkkiä nykäisi keulaan, meni toisesta väkisin ohi”, Tupamäki naurahtaa.Loppumatka oli silkkaa tyylittelyä voittoon ja melkoista tyylittelyä oli kuukauden toinenkin startti. Lappeenrannan haastajadivisioonaa Ypäjä Salama hallitsi alusta loppuun. Uusi ennätys 25,4ake syntyi perin vaivattoman näköisesti.”Vaikea sanoa, paljonko siellä on varoja, mutta ainakin tuntuu, ettei kaikki vielä ole tässä.”Vaikka kukaan ei käynyt matkalla edes kunnolla rinnalla, oli herkkäkuuloinen ori valppaana. Tupamäen mielestä jopa vähän turhankin paljon.”Tuli siinä monta spurttia, kun kaverit käski takana omiaan ja tuo kiihdytti aina. Eipähän tarvinnut itse käskeä.”Se sai hänet pohtimaan, pitääkö varustemuutoksella tehdä paluu vanhaan tyyliin. Ypäjä Salamalla on aiemmin pidetty huppuja korvissa, mutta Lappeessa niitä ei ollut, vain pelkät pumpulit.Tulevana lauantaina ori hyvästelee haastajadivisioonan, sen voittosumma on jo nyt seuraavalla askelmalla, pronssidivisioonassa.”Kyllä sillä pitäisi pystyä sitäkin divaria ruveta ajamaan. Volttina ajetuissa on tietysti 120 000 voittaneet jo kahdessakympissä, niin kyllähän ne lähdöt kovenee. Eihän siinä auta, kyllähän ne lähdöt kuuluu kovia ollakin.”.Ypäjä SalamaOri, syntynyt 24.5.2020Kasvattaja Luonnonvarakeskus, HelsinkiOmistajat Mikko Huuhtanen, Santeri Mäkinen ja Antti Tupamäki, Kouvola – PetäjävesiValmentaja ja hoitaja Antti Tupamäki, PetäjävesiEnnätys 25,4ake, voittosumma 33 460 euroaStatistiikka, 18 starttia: 11-1-1.Ypäjä Salama syntyi Luonnonvarakeskuksen kasvattamana Ypäjän Hevosopistolla. Puolitoistavuotiaana se talutettiin opiston maneesiin huutokaupattavaksi.Akaalainen Ilpo Kulmala oli selaillut myytäviä varsoja verkosta ja Ypäjä Salama tarttui heti kokeneen miehen silmään.”Näin esittelykuvan ja ajattelin heti, että tässä hevosessa on jotain”, Kulmala muistelee. ”Sen suku kiinnosti myös kovasti. Välähdystä olen ihaillut aina, sillä oli sellaiset vauhdit pätkällä, ettei määrää, eikä rajaa.”Eikä orin emän puoli ainakaan vähentänyt hänen kiinnostustaan.”Emä Ullerin näin monta kertaa Forssan raveissa, usein se voitti, ja koko sen emäsuku on hieno. Viides emä Laikkakin on syntynyt vuonna 1949 ja ennätys 28,3.”.Mietin kyllä, että olenko nähnyt ja ymmärtänyt jotain ihan väärin, kun sitä ei ollut ostettu.Ilpo Kulmala.Kulmala on vaimonsa omaishoitaja, eikä saanut ketään avuksi, joten huutokauppaan jäi menemättä. Illalla hän näki tuloksista, että ori oli huudettu 4250 eurolla sisään.”Mietin kyllä, että olenko nähnyt ja ymmärtänyt jotain ihan väärin, kun sitä ei ollut ostettu.”Ypäjä Salaman esittelynumero oli huutokaupassa sama, joka sille on nyttemmin tullut tutuksi kilpailujen sijoituksena. Ykkönen.”Olin joskus lukenut, kuinka amerikkalainen kuuluisa treenari Bill Haughton antoi huutokauppaohjeita, että kannattaa huutaa heti alkupäässä kiinnostavaa hevosta, kun ostajat eivät ole vielä hereillä. Ehkä se oli syy tämänkin kohdalla.”Seuraavan yön Kulmala pyörähteli sängyssään, ori pysyi mielessä.”Aamulla soitin Ypäjälle, että onko se vielä myytävänä. He sanoivat hinnan, minä tinkasin vähän ja kaupat tehtiin.”Timo Gardemaister oli opettanut orin Ypäjällä ja Kulmala vei sen tutulle hevosmiehelle Pekka Saarelle.”Se oli vilkas oripoika, jossa oli kyllä paremman hevosen leima”, Saari kuvailee. ”Sitten kun sairastuin haimasyöpään, ei minusta ollut enää sen treenariksi.”Reilun vuoden Ypäjä Salama ehti olla Pekka Saarella ja Kulmalalla oli selkeä vaihtoehto orin uudeksi osoitteeksi.”Olen aina seurannut ja ihaillun Tupamäen väkeä sieltä Tupa-Taunosta (Antin isoisä Tauno Tupamäki) lähtien”, Kulmala kertoo. ”He ovat aina pärjänneet hevosilla.”Antti Tupamäellä oli juuri sillä hetkellä paikat täynnä ja ori meni pariksi kuukaudeksi Tero Lahtisen valmennukseen odottamaan tilan vapautumista. .Orin kolmevuotiskesänä Ilpo Kulmala joutui kuitenkin surukseen luopumaan siitä.”Vaimon hoidot ja lääkkeet olivat niin kalliita, että en yksikertaisesti pystynyt pitämään Salamaa, vaikka olin ostaessa ajatellut, että se on minun eläketurvani. Jouduin myymään.”Ilpo Kulmala on seurannut tarkasti ja ilolla Ypäjä Salaman kehitystä.”Olen onnellinen, että se on paikassa, jossa se pääsee näyttämään kykynsä.”Kun Ilpo Kulmala kertoi, että hän joutuu luopumaan Ypäjä Salamasta, ei ostajaa tarvinnut hakea kaukaa. Antti Tupamäki ei asiaa kahta kertaa miettinyt.Hän soitti ystävälleen, autokorjaamoyrittäjä Santeri Mäkiselle – jonka itse valmentama viisivuotias Kiriliina menestyy tällä hetkellä hienosti – lähtisikö tämä kimppaan.”Antti soitti, että tällainen olisi, tule kokeilemaan, mitä tykkäät”, Mäkinen kerto. ”Hyppäsin autoon ja lähdin ajamaan orilla lenkin. Kyllä se siltä tuntui, että ostettiin heti samana päivänä.”Kolmanneksi omistajaksi porukkaan liittyi kouvolalainen Mikko Huuhtanen. Hän oli kuulunut Hiljaisten Miesten Talliin, jolla oli nelivuotiaana hyvin aloittanut Fanix. Sitä valmensi Antin isä, edesmennyt Risto Tupamäki, joka oli myös tallin osakas.Ei Ypäjä Salama ollut kaupantekohetkellä mitään huimia vauhteja esittänyt, mutta oli antanut ymmärtää, että sellaisiakin voisi luvassa olla.”Ei se keskittynyt yhtään”, Antti Tupamäki sanoo. ”Hätäili, peitsasi ja laukkasi, mutta tuntui siltä, että kun se vaan rupeaa tajuamaan hommaa, niin hyvä tulee.”.Ajattelin, että on se nyt ihme, kun hevonen tuntuu huonolta, se juoksee voittoja ja päinvastoin.Antti Tupamäki.Koelähtöönsä ori tuli nelivuotiaana huhtikuussa. Sen se suoritti 42,3-vauhdilla.”Oli vähällä, ettei mennyt hylkyyn, kun pelkäsi varjoja niin raakasti. Ajoin loppusuoran viidettä rataa, ettei se näe niitä.”Starttiin se tuli vasta kolmen kuukauden päästä tästä. Ori tahtoi kesän aikana laihtua.”Sillä todettiin diasteemat ja siihen päälle orihevonen vielä vähän stressasi, niin ei se muuta tarvinnut.”Diasteemassa hampaisiin jää epänormaalin suuria rakoja, joihin rehu helposti pakkaantuu.”Eläinlääkäri putsaa suun parin – kolmen kuukauden välein ja välissä sitä kotona vähän suihkutellaan. Purenta-asentoa on hiottu kohdalleen ja nyt suuvärkki on ruvennut asettumaan.”Se voitti loppukesästä heti kaksi uran alkustarttiaan, mutta Tupamäki ei ollut täysin tyytyväinen.”Ei se meno ollut silloin oikein sille mieluista, enkä ahdistanut sitä yhtään. Se oli vielä aika hoikkanen.”.Seuraavan kerran ori tuli starttiin vasta viisivuotiaana ja jo keväällä löytyi tähtivauhdit voittojuoksuissa. Hätäisemmät olisivat ehkä jo katselleet ikäluokkalähtöjen suuntaan, mutta Ypäjä Salaman taustavoimat pitivät jalat maassa.”Aika pitkään sitä maksettiin moneen paikkaan, mutta ikäluokka on kova, siinä on Weikkoa, Alarik Huikeaa ja Carua. Tuli mieleen, että kannattaako niihin lähteä.”Ypäjä Salamalla valittiin sen sijaan Nuorten sarjat ja 75-lähdöt.”Niissä on hyvää rahaa tarjolla, niin ajateltiin, että antaa mieluummin kehittyä niissä pikkuhiljaa kuin ajaa kauhean kovia vastaan.”Viime vuoden Ypäjä Salama päätti komeasti kolmeen arvovoittoon ja nousija- vastaan haastajadivisioonafinaalin kakkoseen. Sen sijaan tämän vuoden alku oli sijoitusten valossa tahmea.”Se oli kauden lopussa laiska, vähän haluton, eikä ravikaan hiljaisessa vauhdissa ollut viimeisen päälle. Silti kuitenkin voitti. Tämän vuoden puolella, kun aloin ajaa, alkoi tulla laukkoja, vaikka se tuntui tosi hyvältä. Ajattelin, että on se nyt ihme, kun hevonen tuntuu huonolta, se juoksee voittoja ja päinvastoin.”Mitään viisasten kiveä orille ei löytynyt, se vain asettui menemään ja nyt ykkösiä on kolme peräkkäin..Antti Tupamäki kokee, että Ypäjä Salaman valmennuksessa on vielä kiristämisen varaa. Sitä treenataan kilometrin radalla ja kahdella kahden kilometrin pituisella metsälenkillä.”Köykäisillä kärryillä ajetaan kolme kertaa viikossa tunnin lenkkejä”, hän kuvailee. ”Aika paljon ajetaan kävelyäkin ja pätkiä se sitten pyrähtelee.”Hän on kokeillut orilla perinteisempääkin suomenhevostreeniä.”Joskus koitin sillä vähän raskasta, rekeäkin laitoin perään, mutta se heittäytyi vähän vinoksi. Meillä on kumminkin mäkiset maastot, niin mietin, kannattaako sinne vastusta laittaa, kun sitä vetämistä tulee luonnostaan.”Toisen kanssa ajaminen voi orilla olla ongelmallista.”Se menee rentoa hölkkää, mutta sitten ampuu yhtäkkiä. Ei se ole ainakaan oikein varsan kaveri semmoinen. Jos se kyttää jotakin, se ei paljon kaveria katso ja kärryt voi mennä hakauksiin.”Hän kuvailee Ypäjä Salamaa araksi hevoseksi, joka pelkää lenkillä kaikenlaista tai on ainakin pelkäävinään.”Sellainen perinteinen tuon tyyppinen hevonen. Traktori saa tulla vastaan, eikä pelkää sitä, mutta ei siellä tarvi kummoinen uusi lumipaakku olla, mitä säikytään.”Arkuus on hidastanut menoa joskus kilpailuissakin.”Hyppyjä tullut siitäkin, kun toinen menee laukalla edestä. Tämä pelkää, nostaa päätään ja laukkaa. Ne jäävät iän myötä pois. Ei tuommoiset laukat niin haittaa, se tympäisisi, jos hevonen ei yrittäisi. Laukat se saa anteeksi.”Tupamäessä on perinteisesti annettu mieluummin hevosen kehua itseään suorituksillaan kuin miesten sitä puheilla nostaa. Siellä ollaan realisteja, mutta ei pessimistejä.”Salamassa on hyvät aihiot, ei ole mitään syytä, miksi siitä ei voisi tulla hyvää hevosta. Kyllä sen tällainen tyhmempikin huomaa, kun sillä ajaa.”.Voittaja voittajien suvustaYpäjä Salaman emän suku on klassinen ja siinä riittää niin määrää kuin laatua. Viides emä Laikka oli kuningatarkakkonen ja neljäs emä Roikka Suomi-Derbyn voittaja.Nimenomaan voitokkuus on ollut emälinjan tunnusmerkki. Kolmas emä Illeri voitti joka neljännen kilpailunsa, mutta sen varsoista Alleri – Ypäjä Salaman emänemä – jäi starttaamattomaksi. Se kuitenkin jätti esimerkiksi 17 kertaa voittaneen valiojuoksijaruuna Rollerin ja 14 kertaa voittaneen Ypäjä Salaman emä Ullerin.Nelivuotiaana Ulleri juoksi nelivuotiaiden tammojen keskimatkan volttilähetyksen Suomen ennätyksen 27,4. Arvokkain voitto sille tuli haastajadivisioonasta ja suurimmat rahat Villinmiehen Tammakilpailun nelosena.Ullerin varsoista toistaiseksi nopein ja niukasti vielä ainakin ennen ensi lauantaita myös rahakkain on Pikkuprinssin kakkonen Ypäjä Pormestari 24,4a.Hööli 2598-EP -emälinjan jälkeläisiä on nähty kuninkuuskilpailujen päälähdöissä useampiakin, mutta täysosuma vielä uupuu. Emälinjan toistaiseksi nopein on Raino, joka paineli jo vuonna 1992 ennätyksekseen 20,7a..Ypäjä Salaman isä Välähdys oli kilpahevosena ilmiö. Se voitti 102 kilpailustaan tasan puolet. Ykkösten joukossa oli muun muassa Pohjoismaiden mestaruus ja Nordic King. Kuninkaaksi sen kyvyt olisivat varmasti riittäneet, mutta siltä jäi täydellinen onnistuminen puuttumaan. Helsingissä vuonna 2017 ori oli kokonaiskilpailun kolmas. Turussa 2016 se voitti päätösmatkan ja Rovaniemellä 2018 mailin.Sen ensimmäinen, vain seitsemän varsaa käsittänyt ikäluokka syntyi vuonna 2018. Periyttäjänä se on siirtänyt lahjojaan eteenpäin muun muassa nelivuotiaiden ME-ori Weikkoon 19,9a (4), joka on voittanut muun muassa Derbyn, Pikkuprinssin ja Pikkukunkun. Cimallus on puolestaan voittanut Pikkuprinsessan ja Pikkukuningattaren.Ypäjä Salaman suvussa kertaantuu lähimpänä Vokker (3+4) ja Suikku (4+3). Orin sukusiitosprosentti on 7,14.