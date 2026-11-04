Verraton Wertti sai ryhtiä PM-tittelistä – ”Tuntui, että se kasvoi siitä kymmenen senttiä”

Maamme-laulu kohentaa suomalaisen ryhtiä ja nostaa usein myös tunteita pintaan. Jani Ruotsalainen tunnetaan rauhallisen vakaana miehenä, josta ei ulospäin välttämättä näy, mitä mielessä liikkuu.Kun Turun Metsämäessä Maamme-laulu kaikui Pohjoismaiden mestarin Wertin kunniaksi, ei sen ohjastaja-valmentaja ajatuksia ollut vaikea arvata. Liikutus on varmasti oikea sana niitä kuvailemaan.”Kun Maamme-laulu soi, niin kyllä se meni ykköskokemukseksi Wertin kanssa”, Ruotsalainen hymyilee. ”Olin hirmu onnellinen ennen kaikkea hevosen puolesta, se ansaisi voittonsa.”Wertti on mitattu kantakirjauksessa 154-senttiseksi säältään, mutta siinä missä Ruotsalainen liikuttui, toi mestaruustitteli orille pontta purjeisiin ja ryhtiä olemukseen.”Tuntui, että se kasvoi siitä kymmenen senttiä.”Lokakuun Kuukauden hevonen kilpaili ennen Turkua Pelimanni-ajossa, siinä se oli varma kakkonen juostuaan Alarik Huikean rinnalla ja Jokimaalla kuukauden päätteeksi se runttasi pitkän kirin päätteeksi maalisuoralla Morisonin ohi ja piti pintansa rinnalle työntynyttä Vänrikkiä vastaan..WerttiOri, syntynyt 3.7.2018Kasvattaja Eija Truhponen, SavonlinnaOmistaja Einari Vidgren Oy, VieremäValmentaja Jani Ruotsalainen, JuvaHoitaja Anu Suutari, JuvaEnnätys 19,2a, voittosumma 261 050 euroaStatistiikka, 52 starttia: 15-11-6Derbyn ja Suur-Hollolan voittaja, Pohjoismaiden mestari.Wertti syntyi kahdeksan vuotta sitten melko myöhäisenä, heinäkuisena varsana. Tarvittiin hieman sattumankin avustusta, että sen emälle Meijän Tytölle syntyi juuri tämä costellolainen ori, joka nyt tunnetaan Pohjoismaiden mestarina.Pariskunta Anu Suutari ja Jani Ruotsalainen tykästyivät Meijän Tyttöön, kun se oli heillä valmennuksessa.”Herttaisen kivaluontoinen tamma”, Suutari luonnehtii.Pelkkä hyvä luonne ei johtanut päätökseen, että he liisavat sen kasvattaja-omistaja Eija Truhposelta ja astuttivat omalla Pispalan Santerillaan.”Meijän Tytöllä on älyttömän hieno taito ravata ja se on kevyt nykypäivän hevonen, nopeasta ja tuotteliaasta emälinjasta”, Ruotsalainen perustelee..Se halusi liikkua koko ajan ja patisti muitakin liikkeelle.Kasvattaja Eija Truhponen Wertistä pikkuvarsana laitumella.Tamma ei kuitenkaan useammasta yrityksestä huolimatta tiinehtynyt ja Truhponen haki sen kotiin. Kotona tamma rupesi näyttämään kiimaa jo heti seuraavana päivänä ja Truhponen päätti kokeilla vielä kerran.Hän kyyditsi Meijän Tytön eläinlääkäri Merja-Liisa Toivoselle Metsäpirtin oriasemalle. Tämä ilmoitti, että se on heti siemennyskunnossa.Orivalintaa ei tarvinnut pohtia, valmiina heti käytettäväksi paikan päällä oli vain yksi ruiskullinen Costellon siemennestettä.Enempää ei tarvittukaan, seuraavan vuoden heinäkuussa Truhposella viipotti laitumella virkeä ja iloinen orivarsa.”Se halusi liikkua koko ajan ja patisti muitakin liikkeelle”, Truhponen naurahtaa.Liikkumisen himo ei ollut sammunut, kun kasvattaja vei Wertin Ruotsalaiselle opetettavaksi.”Normaali varsa se oli opettaa, mutta varsinkaan ensi alkuun ei osannut olla karsinassa, volttasi koko ajan”, Ruotsalainen muistelee.Ori laitettiin ulos kahden samanikäisen kanssa ja muutaman päivän temuaminen tasasi mieltä.”Sieltä kun Wertin otti karsinaan, niin hyvä kun ehti riimunnarusta ottaa irti, niin jo se painui pitkälleen. Karsinassa olikin hyvä olla.”Orin kaksivuotiskesänä Jalohepo Oy:n Timo Hulkkonen kiinnostui siitä. ”Timo soitti ja kysyi, millainen se on. Eihän siitä osannut sanoa, onko juoksija vai ei, mutta ravata se osasi heti hyvällä tyylillä ja jaksoi mennä. Timo osti sen.”Wertti siirtyi ensin Hulkkosen kotitalliin ja kolmivuotiskeväällä Antti Ojanperän valmennukseen. Siellä ori ei ehtinyt olla kuin muutaman kuukauden, kun Ojanperälle tuli vakavia terveyshuolia.”Silloin Timo soitti ja kysyi, otanko Wertin takaisin.”Siitä lähtien Jani Ruotsalainen on ollut Wertin valmentaja – vaikka omistaja vaihtui vielä kerran..Kolme-nelivuotistalvena Wertti alkoi herätellä valmentajaansa, ettei se ole ihan tavallinen hevonen. Nelivuotiskausi olikin hyvä, kymmenestä startista kaksi voittoa ja kuusi kakkosta, joissa mukana SHKL-cupin ja Oulu Expressin hopeat. ”Teki ihan hyviä startteja, mutta ei ollut kuitenkaan valmis”, Jani Ruotsalainen luonnehtii. ”Oikean hevosen otteet, mutta vielä pikkasen keskeneräinen.”Huomionarvoista on, että laukkaamaan se erehtyi kilpailussa vain kerran. Se tuli tosin sitäkin ikävämpään paikkaan, Kriterium-karsinnan viimeiseen kaarteeseen, kun se oli hyökkäämässä voittotaistoon ja finaalipaikka jäi haaveeksi.Laukkoja ei tullut viljalti viisivuotiaanakaan. Kahdesta kappaleesta toinen sattui vaan jälleen pahaan kohtaan. Wertti kävi nuoruusvuosinaan monta tiukkaa kamppailua Rekilammen Saulin kanssa ja sellainen oli Pikkukunkunkin maalisuora, jossa kaksikko oli täysin karannut muulta porukalta ja taisteli rinta rinnan – kunnes Wertti laukkasi ennen maalia.”Siinä oli tosi kova lopetus. Metu (Rekilammen Saulin ohjastaja Henri Bollström) sanoi, että vauhti oli ihan tapissaan ja siinä olisi voinut laukata molemmat tai ei kumpikaan.”Werttiä ajoi Hannu Torvinen, kuten muutamissa muissakin neli- ja viisivuotiskauden kilpailuissa. Ruotsalainen ajoi niissä Huikeroa. Wertti oli luonnollisesti tallin ykköshevonen ja ohjastajavalinta näin päin johtui väärinkäsityksestä.”Luultiin, että on sääntö, etten saa ajaa Wertillä Anun (puoliso Suutari) omistamaa Huikeroa vastaan. Hartikaisen Jani vasta kertoi meille, ettei se sääntö ole enää voimassa.”.Pikkukunkusta kolmen viikon päästä nähtiin jälleen Wertin ja Rekilammen Saulin kaksinkamppailu. Derbyssä Wertti ei erehtynyt, vaan jyräsi valmentajansa ohjastamana viime metreillä kärkeen.”Hevonen lähti ainakin voittamaan Derbyä”, Suutari vakuuttaa. ”Starttiin lähtiessä se potkaisi katoksessa, että koko väliseinä tippui alas. Se oli sinä päivänä liikkeellä tappaja-asenteella.”Karsinnan oli voittanut Rekilammen Sauli, eikä siinä nähty huikeaa taistelua, kun Ruotsalainen tyytyi varmistamaan finaalipaikkaa kakkosena.”Karsinnassa jäi paljon sisään ja finaalipäivänä se oli oikeasti koko ajan kuin räjähtämässä”, Ruotsalainen myötäilee.Rekilammen Sauli ja Wertti ottivat aina yhteen urheiluhengessä, ja samaa voi sanoa niiden ohjastajista. Haastattelupäivänä Juvalle sattunut Arto Lindqvist kertoo, kuinka hän kerran ihaili Kuopiossa Bollströmiä ja Ruotsalaista.Sillä kertaa Rekilammen Sauli oli laukannut viisivuotislähdössä voittotaistosta maalisuoralla ja Wertti vyörynyt voittoon. Lindqvist todisti vierestä, kuinka ohjastajat lähdön jälkeen yhdessä pohtivat Saulin kengitystä, miten sen etusen liikkettä saisi paremmaksi.”Totta kai haluaa, että kaveri onnistuu”, Ruotsalainen kuittaa..Kuusivuotiskautta pidetään perinteisesti välivuotena ikäluokkalähdöissä menestyneille hevosille. Sisäänajona kovempiin tehtäviin. Sellainen se oli Wertillekin. Satakunta Seniorin voitto avasi kauden ja Suur-Hollola-ajossa se otti ensi kertaa tuntumaa kaikista kovimpiin – niihin vielä sentään 20 metrin tasoituksella. Sijoitus viides.”Evartti meni takasuoralla paiskaamalla ohi, mutta tämä ehti uudestaan sen tuntumaan maalissa”, Jani Ruotsalainen kuvailee. ”Teki mitä pystyi, mutta vauhti ei vaan riittänyt. Tuollaiset startit veivät sitä kuitenkin eteenpäin.”Marraskuussa Wertti aiheutti Ruotsalaiselle sydämentykytyksiä, mutta ei omasta syystään. Timo Hulkkonen oli kertonut vähentävänsä hevosia.”Meillä oli myös Pure Titan ja siitä sanoin Timolle, että se on asian hevonen, mutta ei ehkä ihan sinun tyylisesi, kun haetaan huippua.”.Hulkkonen soitti ja kertoi myyneensä hevosen ja Ruotsalainen ehti kiitellä, että hyvä, kun sait kaupaksi.”Timo sanoi, että nyt on kuule semmoinen homma, että se oli Wertti, minkä hän myi. En sitä meinannut uskoa, mutta Timo lohdutti, että Juha (Vidgrén) kertoi sen jäävän ainakin alkuun tähän.”Ostaja oli siis Einari Vidgrén Oy ja kauppa pääsi senkin takia yllättämään valmentajan, kun hän ei ollut saanut mitään kyselyjä ostajalta, saati sitten, että sitä olisi käyty katsomassa.”Timo on ystäväni ja kyllä Werttiä tuli seurattua”, Vidgrén kertoo. ”Kun hän tarjosi hevosta, olin siitä aika hyvin kartalla. Tiesin, että sitä on rakennettu rauhassa ja mukana on ollut koko perhe. Ei ostopäätöstä tai valmentajan vaihdosta tarvinnut miettiä.”.Ostopäätöstä ei ole tarvinnut myöskään katua. Vidgréneille Wertti on tuonut jo kaksi suurkilpailuvoittoa, Suur-Hollolan 2025 ja nyt siis Pohjoismaiden mestaruuden.”Hieno asia, että se on onnistunut suurkilpailuissa kummallekin, Timolle ja Juhalle”, Ruotsalainen kiittää. ”He ovat hyvin samanlaiset miehet, ikinä ei tule vaatimuksia, missä ajetaan ja mitä tehdään. Saa viedä hevosta eteenpäin sen omilla ehdoilla.”.Wertin eteenpäinviemistä auttaa, että sen taidokkaalla valmentajalla on myös erinomaiset valmennusmahdollisuudet. Vieressä on Juvan ravirata, mutta sitä ei valmennukseen käytetä juuri lainkaan.”Tässä on kolmen kilometrin lenkki, jossa on reiluakin mäkeä”, Ruotsalainen kuvailee. ”Hiittisuora on 700 metriä ja siinä on noin 10 metrin nousu.”Orin reippaammat treenit perustuvat vetoihin vastuskärryt perässä.”Vastusta laitetaan tilanteesta ja vetojen määrästä riippuen, mutta siinä 70 barin kantturoissa voisi varmaan keskimäärin sanoa. Lähempänä starttia päästellään ilman jarrua.”Talven valmennuskaudella Wertillä ajetaan pitempiä, 15 kilometrin lenkkejä ja putkireen kanssa kävelyä hangessa.”Kevyt putkireki on minusta hyvä valmennusmuoto kesälläkin, mutta silloin ajetaan vain heinikossa.”Mielenvirkistyksenä ori tekee myös ratsastuslenkkejä pariskunnan tyttärien Maijan (18) ja Saaran (16) kanssa.”Kesäihottuman takia se kesällä tahtoo ötököistä hermostua ja ratsastuskävelylenkit jäävät.”.Yhden käden sormissa on ne kilpailut, joissa se on joutunut melkein kaikkensa puristamaan.Jani Ruotsalainen Wertistä.Jani Ruotsalainen näkee Wertin tulevaisuuden valoisana.”Yhden käden sormissa on ne kilpailut, joissa se on joutunut melkein kaikkensa puristamaan ja silloin se on seuraavaan starttiin vain parantanut. Ikinä se ei ole ollut rehellisesti väsynyt.” Kahdeksanvuotiaasta suomenhevosesta voi sanoa, että se on vielä nuori, eikä Wertillä ole vielä starttejakaan kuin 52 kappaletta.”Tätä ei tietysti pitäisi sanoa, mutta sitä on saanut hirmu terveenä treenata ja kilpailla koko ajan. Ei pitäisi olla mitään, etteikö se voisi vauhtinsa puolesta vielä pystyä petraamaan ja muuten pysyisi tuommoisenakin.”Wertillä todellakin on paljon ominaisuuksia, joilla menestytään kuninkuuskilpailuissa. Jopa aivan seppeleeseen saakka. Suurta ennustajaa ei tarvita, ettei toistaiseksi saavutetut viides ja neljäs sija ole sen viimeinen sana niissä karkeloissa. Taustajoukot etenevät kuitenkin jalat maassa.”Kaikkeahan sitä saa syksyn pimeinä iltoina uneksia”, Juha Vidgrén hymähtää. ”Pronkin kohtalo kuitenkin muistutti, ettei hevosten kanssa tiedä aina huomispäivääkään.”.Toimelias työmiesWertti ei viihdy toimettomana.Jani Ruotsalainen ja Anu Suutari kiittävät Werttiä kiltiksi ja toimivaksi hevoseksi. Se on hyväajoinen, sillä voi ratsastaa ja ajaa reellä.”Se on minulle treenarina hirveän hyvä työkaveri, ikinä ei halua lenkiltä kesken pois”, Ruotsalainen kokee. ”Se on työmies, mutta hoitajille ei aina maailman paras työkaveri.”Minkäänlaista ilkeyttä tai pahansuopuutta orissa ei ole. Se on vain tottunut toimintaan ja omiin rutiineihinsa.”Kyllä se varsinkin nelivuotiaana ja vähän vielä viisi- ja kuusivuotiaanakin oli aika haastava”, Suutari myöntää. ”(Rekilammen) Sauli oli radalla kova kilpakumppani, mutta itse itselleen se oli kaikista pahin.”Ori on jo rauhoittunut nuoruusvuosista, mutta edelleen sen kanssa kannattaa toimia sen omilla ehdoilla.”Wertin pitää kaiken aikaa tietää, mitä tällä tontilla tapahtuu.”Esimerkiksi uusi hevonen saa siltä hieman pasmat sekaisin ja tammat on siirretty pihan toiselle puolen, ettei Wertti näe niistä vilaustakaan.”On se kasvanut henkisesti, mutta edelleen on vaikea paikka, kun syksyisin tulee varsoja, jotka huutavat toistensa perään”, Ruotsalainen kuvailee. ”Silloin se meinaa päivän, kaksi olla hermostunut ja ruveta ramppaamaan. Sitten se tuumaa, ettei tämä taida tästä muuttua ja rauhoittuu.”.Se on minulle treenarina hirveän hyvä työkaveri, ikinä ei halua lenkiltä kesken pois.Jani Ruotsalainen Wertin ominaisuuksista.Aivan ehdoton vaatimus Wertillä on, että viereisessä karsinassa on paikalla joku kiva ruuna. Tällä hetkellä Kulissi ajaa tätä asiaa. Sitä ei voi viedä karsinastaan pois ja jättää Werttiä yksin.Orin rutiineihin kuuluu myös, että se on päivän ensimmäinen lenkille lähtijä. Se ei halua kuulla tai nähdä, että joku menee sitä ennen. Myöskään vapaapäivät eivät miellytä sitä.”Esimerkiksi, kun se Suurmestaruudessa teki ennätyksensä, niin se oli viides kerta sillä viikolla aisoissa. Eihän ne tietysti kaikki mitään treeniä ole, enemmän sellaista aisottelua ja liikuttelua. Ei tule sitten sellaista jonnin joutavaa painetta.”Ori viihtyy ulkona niin päiviä kuin öitä.”Alkuun pahimpina päivinä se saattoi malttaa olla kaksi tuntia rauhallisesti karsinassa, mutta siitä se aika piteni ja piteni. Tuli ikää ja itsevarmuutta, niin tänä päivänä ollaan jo siinä pisteessä, että välillä voi yötäkin pitää sisällä.”.Periyttäjäisä ja tuottelias emäsukuWertin suku ei juuri jätä toivomisen varaaWertti kuuluu isänsä Costellon ensimmäiseen, vuonna 2018 syntyneeseen ikäluokkaan. Se on myös isänsä selkeästi rahakkain ja ennätykseltään nopein (255 050 euroa ja 19,2a). Landen Iita on isänsä rahatilaston kakkonen 138 427 eurolla ja nopeustilastossa sillä paikalla on puolestaan Prisit Pardoo ennätyksellään 24,0a.Viime vuonna Costello otti ravikuninkaan arvolla ensimmäistä kertaa isäoritilaston ykköspaikan ja taistelee tänä vuonna herruudesta tilastoa tällä hetkellä johtavan Välähdyksen kanssa.Eija Truhposen kasvattaman Wertin emälinja on tuottoisa ja laadukas. Wertin emä, valiojuoksijatamma Meijän Tyttö on myös Truhposen kasvatti. Se otti suurimman, 3600 euron arvoisen voittonsa Erkki I. Pesosen Muistoajosta. Kilpailu oli Eija Truhposen juhlaa, kun toiseksi tuli hänen kasvattinsa Taikaliinu, joka edustaa samaa emälinjaa..Meijän Tytön kaikki elossa olevat kilpailuikäiset jälkeläiset on jo nähty kaviourilla. Wertti on vanhin ja sitä seuraa kuusivuotias Poikkeus 25,8a. Siitostammaksi Truhposelle palasi Ester 40,0 (5), joka ennen loukkaantumista ehti startata vain kaksi kertaa. Jani Ruotsalaisella treenissä oleva 3-vuotias Merkitys suoritti koelähtönsä viime kuussa 45,2-tuloksella.Emänemä Vaikkiliinu jäi starttaamattomaksi ja ehti jättää vain neljä jälkeläistä ennen varhaista kuolemaansa. Meijän Tytön lisäksi siitä on muun muassa Taikaliinu 26,6a, joka on siitoksessa kunnostautunut Vauhtiksen 23,5a ja Viestinviejän 23,0a emänä. Molemmat ovat Truhposen kasvatteja ja jälkimmäinen palannut hänelle siitostammaksi.Kolmannen emän Vaikin Eija Truhponen hankki yhdessä silloisen miehensä Ismo Truhposen kanssa. Kolminkertainen kuningatarkilpailun kävijä jätti Vaikkiliinun lisäksi Vaikin Vauhdin 23,7a, Vaikin Pokon 22,7a ja Vaikittaren 25,4a.Näistä Vaikin Vauhdissa saatettiin menettää periyttäjäori, kun siitä ei jäänyt neljää jälkeläistä enempää. Ne ovat kaikkien aikojen ensimmäinen 1.20-rajan rikkonut suomenhevosruuna Nopsan Vauhti 19,9a, Onon Nopsavauhti 23,1a, Vauhtipoku 25,8a ja Vauhtimari 34,2ke.Wertin sukusiitosaste on nykyajan suomenhevoselle maltillinen 6,31 %. Lähimmät kerratut orit ovat Suikku 3 + 4 ja Ero-Lohko 5 + 4.