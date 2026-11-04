Wertti hoitajansa Anu Suutarin kanssa Juvan syksyisissä maisemissa.
Wertti hoitajansa Anu Suutarin kanssa Juvan syksyisissä maisemissa.Kuva: Anu Leppänen
Kuukauden hevonen

Verraton Wertti sai ryhtiä PM-tittelistä – ”Tuntui, että se kasvoi siitä kymmenen senttiä”

Kuukauden hevonen on Pohjoismaiden mestari Wertti.
Julkaistu
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Jani Ruotsalainen
Wertti
Anu Suutari