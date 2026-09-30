Ahti Ruoppila Keski-Suomen Ravirata Oy:n toimitusjohtaja 07/2025 alkaen
Ahti Ruoppila korostaa, että yritysmaailmassa toimiminen ja ihmisten tunteminen auttaa uusien kumppanuuksien hankinnassa.Kuva: Anu Leppänen
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Killerin toimitusjohtaja Ahti Ruoppila haluaa olla aktiivinen ulospäin

Ahti Ruoppila, 62, aloitti kesällä 2025 Keski-Suomen Ravirata Oy:n toimitusjohtajana. Hän on siitä saakka johtanut Killerin ravirataa esimerkin voimalla.
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Ahti Ruoppila
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