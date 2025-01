Idao de Tillard ja Clement Duvaldestin ovat suosikkeja, mutta kisasta enteillään tasaista taistoa Go On Boyn ja San Moteurin kanssa. Idaon tausta joukot pitävät pahimpana vastustajanaan Go On Boyta. Hevosen suupielissä hoitaja Susanne Ohme. Bruno Vandevelde/Le Trot

Lähikuvat Amériquen suosikki Idao de Tillardin valmistautumisessa kysymysmerkkejä – valmentajakin loukkaantui H-hetken kynnyksellä Ranskassa on seurattu jännityksellä Idao de Tillardin valmistautumista talvimeetingin päätapahtumaan.